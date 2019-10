vor 48 Min.

Reicherstein 1 – Burgheim 1 1523:1500

Bayerdilling 1 – Hollenbach 1 1504:1513

B. Klingsm. 1 – Sehensand 1 1505:1503

Staudheim 2 – Unterstall 3 1475:1501

Tabelle

Edelweiß Reicherstein 1 8:2 7577

Tell Hollenbach 1 8:2 7557

Birkenlaub Klingsmoos 1 8:2 7527

Gemütlichk. Bayerdilling 1 6:4 7519

Schützenfr. Burgheim 1 4:6 7474

Eichenlaub Unterstall 3 4:6 7419

Enzian Sehensand 1 2:8 7424

Winterlust Staudheim 2 0:10 7347

Gauoberliga B1

Bergen 1 – Unterstall 4 1498:1457

Schainbach 1 – Hütting 1 1482:1508

Münster 1 – Staudheim 3 1475:1447

Grimolzhausen 2 – Pöttmes 1 1490:1470

Tabelle

Juraschützen Hütting 1 8:2 7464

Alt-Baring Bergen 1 8:2 7434

Edelweiß Münster 1 8:2 7434

Alpenr. Grimolzhausen 2 8:2 7432

Hubertus Schainbach 1 4:6 7396

Kgl.priv.FSG Pöttmes 1 2:8 7322

Winterlust Staudheim 3 2:8 7300

Eichenlaub Unterstall 4 0:10 7234

Gauoberliga B2

Burgheim 2 – Bergen 2 1495:1484

Bayerdilling 2 – Walda 1 1448:1467

Hollenb. 2 – Heinrichsheim 1 1468:1482

Etting 1 – Grimolzhausen 1 1481:1517

Tabelle

Schützenfr. Burgheim 2 10:0 7443

Auerhahn Walda 1 8:2 7377

Alpenr. Grimolzhausen 1 6:4 7414

Alt-Baring Bergen 2 6:4 7401

Tell Hollenbach 2 4:6 7322

Einigkeit Heinrichsheim 1 3:7 7341

Jennerwein Etting 1 2:8 7337

Gemütl. Bayerdilling 2 1:9 7246

Gauoberliga C1

A. Ludwigsmoos 1 – Ambach 1 1465:1428

Reicherstein 2 – Gempfing 1 1466:1415

Hollenbach 4 – Schainbach 2 1450:1430

Tabelle

Abends. Ludwigsmoos 1 8:0 5940

Edelweiß Reicherstein 2 6:2 5854

Tell Hollenbach 4 4:4 5858

Hubertus Schainbach 2 2:6 5771

Eintracht Ambach 1 2:6 5754

Almenrausch Gempfing 1 2:6 5718

Gauoberliga C2

Bergen 3 – Hütting 2 1450:1447

Burgheim 3 – A. Ludwigsm. 2 1416:1418

Ambach 3 – Bergheim 3 1413:1435

Tabelle

Donauperle Bergheim 3 8:0 5776

Alt-Baring Bergen 3 6:2 5803

Juraschützen Hütting 2 4:4 5755

Eintracht Ambach 3 4:4 5711

Abends. Ludwigsmoos 2 2:6 5615

Schützenfr. Burgheim 3 0:8 5650

Gauoberliga C3

Stengelheim 1 – Hollenbach 5 1448:1443

Etting 2 – B. Klingsmoos 2 1469:1447

Riedheim 1 – Hütting 3 1447:1448

Tabelle

1925 Stengelheim 1 6:2 5780

Birkenlaub Klingsmoos 2 4:4 5837

Hubertus Riedheim 1 4:4 5806

Tell Hollenbach 5 4:4 5739

Juraschützen Hütting 3 4:4 5666

Jennerwein Etting 2 2:6 5661

Gauoberliga C4

Ambach 2 – Schorn 1 1484:1430

Handzell 1 – Hollenbach 3 1449:1457

Bergheim 2 – Joshofen 1 1468:1442

Tabelle

Tell Hollenbach 3 8:0 5917

Eintracht Ambach 2 8:0 5861

Jägerblut Handzell 1 4:4 5744

Donauperle Bergheim 2 2:6 5769

Lindenschützen Schorn 1 2:6 5704

Hubertus Joshofen 1 0:8 5769

Gauliga 1

Handzell 2 – Walda 2 1448:1447

Gundelsdorf 3 – Pöttmes 2 1467:1412

Unterstall 5 – Rohrenfels 1 1435:1470

Tabelle

1906 Rohrenfels 1 8:0 5802

Jägerblut Handzell 2 6:2 5716

Tagberg. Gundelsdorf 3 4:4 5828

Auerhahn Walda 2 4:4 5761

Kgl.priv.FSG Pöttmes 2 2:6 5694

Eichenlaub Unterstall 5 0:8 5627

Gauliga 2

Haselbach 1 – Walda 3 1395:1445

Unterstall 6 – Ambach 4 1424:1397

Reicherstein 4 – SG Klingsm. 2 1429:1460

Tabelle

SG 07 Klingsmoos 2 8:0 5865

Auerhahn Walda 3 8:0 5732

Edelweiß Reicherstein 4 2:6 5646

Edelweiß Haselbach 1 2:6 5640

Eintracht Ambach 4 2:6 5595

Eichenlaub Unterstall 6 2:6 5594

Gauliga 3

Schorn 2 – Reicherstein 3 1410:1426

Rohrenfels 2 – Grimolzh. 3 1404:1457

Bayerdilling 3 – Straß 1 1370:1431

Tabelle

Alpenr. Grimolzhausen 3 8:0 5879

Winterlust Straß 1 4:4 5670

Lindenschützen Schorn 2 4:4 5604

Edelweiß Reicherstein 3 4:4 5600

1906 Rohrenfels 2 2:6 5579

Gemütl. Bayerdilling 3 2:6 5540

Gauliga 4

Sehensand 2 – Schainbach 3 1400:1415

Grimolzh. 4 – Marienheim 1 1418:1452

Obermaxfeld 1 – Trugenh. 1 1432:1429

Tabelle

Zimmerst. Marienheim 1 6:2 5808

Usseltaler Trugenhofen 1 6:2 5767

1922 Obermaxfeld 1 6:2 5751

Hubertus Schainbach 3 4:4 5626

Enzian Sehensand 2 2:6 5695

Alpenr. Grimolzhausen 4 0:8 5669

A-Klasse 1

Mauern 1 – Hollenbach 6 1427:1394

Dezenacker 1 – Gempfing 2 1366:1389

Gundelsdorf 4 – Münster 2 1420:1399

Tabelle

Weinbergsch. Mauern 1 8:0 5657

Tagberg. Gundelsdorf 4 6:2 5649

Bavaria Dezenacker 1 4:4 5519

Almenrausch Gempfing 2 4:4 5508

Edelweiß Münster 2 2:6 5527

Tell Hollenbach 6 0:8 5444

A-Klasse 2

A. Ludwigsm. 3 – Gundelsd. 5 1403:1387

SG Klingsmoos 3 – Ambach 6 1419:1346

Bergheim 4 – Untermaxfeld 1 1374:1426

Tabelle

Hubertus Untermaxfeld 1 8:0 5743

Tagberg. Gundelsdorf 5 6:2 5627

SG 07 Klingsmoos 3 4:4 5653

Abends. 04 Ludwigsmoos 3 4:4 5547

Donauperle Bergheim 4 2:6 5486

Eintracht Ambach 6 0:8 5443

A-Klasse 3

Walda 4 – Ambach 5 1418:1422

Untermaxf. 2 – Ludwigsm. 4 1401:1406

Hollenbach 7 – Schorn 3 1409:1416

Tabelle

Lindenschützen Schorn 3 6:2 5670

Eintracht Ambach 5 6:2 5669

Abends. 04 Ludwigsmoos 4 6:2 5643

Tell Hollenbach 7 4:4 5688

Hubertus Untermaxfeld 2 2:6 5524

Auerhahn Walda 4 0:8 5576

A-Klasse 4

Ambach 7 – Bergheim 5 1391:1413

Bittenbrunn 1 – Handzell 3 1423:1389

Holzkirchen 1 – Burgheim 4 1431:1348

Tabelle

Donauperle Bergheim 5 8:0 5678

Gemütl. Holzkirchen 1 6:2 5730

Finkenstein Bittenbrunn 1 6:2 5619

Eintracht Ambach 7 2:6 5549

Schützenfr. Burgheim 4 2:6 5428

Jägerblut Handzell 3 0:8 5419

B-Klasse 1

A. Ludwigsm. 5 – Bayerdil. 4 1400:1304

B. Klingsmoos 3 – Grimolzh. 6 1447:1372

Walda 5 – Riedheim 2 1411:1360

Tabelle

Birkenlaub Klingsmoos 3 8:0 5712

Auerhahn Walda 5 8:0 5628

Abends. Ludwigsmoos 5 4:4 5516

Alpenr. Grimolzhausen 6 2:6 5473

Gemütl. Bayerdilling 4 2:6 5367

Hubertus Riedheim 2 0:8 5408

B-Klasse 2

Bayerdilling 5 – Staudheim 5 1368:1333

Trugenhofen 2 – Gundelsdorf 7 1404:1425

Rohrenfels 3 – Handzell 4 1379:1361

Tabelle

Tagberg. Gundelsdorf 7 8:0 5642

Usseltaler Trugenhofen 2 6:2 5608

1906 Rohrenfels 3 4:4 5462

Jägerblut Handzell 4 2:6 5445

Winterlust Staudheim 5 2:6 5403

Gemütl. Bayerdilling 5 2:6 5392

B-Klasse 3

Riedheim 3 – Staudheim 4 1378:1387

Kunding 1 – Gundelsdorf 6 1381:1271

Ried-Hessellohe 1 – Etting 3 1459:1357

Tabelle

Auerhahn Ried-Hessel. 1 88:0 5767

Winterlust Staudheim 4 6:2 5571

Auerhahn Kunding 1 6:2 5557

Hubertus Riedheim 3 2:6 5539

Jennerwein Etting 3 2:6 5443

Tagberg. Gundelsdorf 6 0:8 5284

B-Klasse 4

Heinrichsh. 2 – Obermaxfeld 2 1387:1404

Bergen 4 – A. Ludwigsmoos 6 1361:1392

Schainbach 4 – Grimolzh. 5 1418:1437

Tabelle

Alpenr. Grimolzhausen 5 6:2 5678

Einigkeit Heinrichsheim 2 6:2 5572

Abends. Ludwigsmoos 6 6:2 5519

1922 Obermaxfeld 2 4:4 5532

Hubertus Schainbach 4 2:6 5589

Alt-Baring Bergen 4 0:8 5495

C-Klasse 1

Rohrenfels 4 – Handzell 5 1006:998

Schorn 4 – Walda 6 981:1018

Hollenbach 9 – Schönesberg 1 1036:1015

Tabelle

Gemütl. Schönesberg 1 6:2 4118

Tell Hollenbach 9 6:2 4109

Jägerblut Handzell 5 6:2 4063

1906 Rohrenfels 4 4:4 3952

Auerhahn Walda 6 2:6 3976

Lindenschützen Schorn 4 0:8 3943

C-Klasse 2

Ambach 8 – Reicherstein 5 1029:993

Grimolzh. 7 – A. Ludwigsm. 7 1037:1031

B. Klingsmoos 4 – Haselbach 2 999:1018

Tabelle

Alpenr. Grimolzhausen 7 6:2 4154

Eintracht Ambach 8 6:2 4051

Abends. Ludwigsmoos 7 6:2 4027

Edelweiß Reicherstein 5 2:6 4017

Birkenlaub Klingsmoos 4 2:6 3974

Edelweiß Haselbach 2 2:6 3926

C-Klasse 3

Oberhausen 1 – Heinrichsh. 3 1017:981

Holzkirchen 2 – Burgheim 5 1011:977

Bayerdilling 6 – Kunding 2 994:998

Tabelle

Roter Hirsch Oberhausen 1 8:0 4034

Auerhahn Kunding 2 6:2 4018

Gemütl. Holzkirchen 2 4:4 4000

Schützenfr. Burgheim 5 4:4 3972

Einigkeit Heinrichsheim 3 2:6 3943

Gemütl. Bayerdilling 6 0:8 3943

C-Klasse 4

Ludwigsm. 8 – B. Klingsm. 5 1020:1004

Straß 2 – Hollenbach 8 968:1011

Ried-Hessel. 2 – Grimolzh. 8 1018:1015

Tabelle

Tell Hollenbach 8 8:0 4127

Abends. Ludwigsmoos 8 8:0 4093

Birkenlaub Klingsmoos 5 4:4 4074

Auerhahn Ried-Hessel. 2 2:6 4045

Alpenr. Grimolzhausen 8 2:6 4040

Winterlust Straß 2 0:8 3823

D-Klasse 1

Pöttmes 3 – Hollenbach 10 1009:988

Staudheim 6 – A. Ludwigsmoos 9 984:994

Etting 4 – Haselbach 3 954:991

Tabelle

Kgl.priv.FSG Pöttmes 3 8:0 3998

Tell Hollenbach 10 6:2 3972

Abends. Ludwigsmoos 9 6:2 3929

Winterlust Staudheim 6 2:6 3976

Edelweiß Haselbach 3 2:6 3872

Jennerwein Etting 4 0:8 3816

D-Klasse 2

Mauern 2 – Gempfing 3 981:1006

Schönesberg 2 – Haselbach 4 977:971

Gundelsdorf 8 – Trugenhofen 3 912:998

Tabelle

Almenrausch Gempfing 3 8:0 4064

Weinbergsch. Mauern 2 6:2 3973

Gemütl. Schönesberg 2 4:4 3955

Edelweiß Haselbach 4 4:4 3942

Usseltaler Trugenhofen 3 2:6 3863

Tagberg. Gundelsdorf 8 0:8 3751

D-Klasse 3

Straß 3 – Ried-Hessellohe 3 1008:958

Unterstall 7 – Holzkirchen 3 986:727

Ambach 9 – Schainbach 5 941:931

Tabelle

Winterlust Straß 3 8:0 4053

Auerhahn Ried-Hessel. 3 4:4 3962

Hubertus Schainbach 5 4:4 3897

Gemütl. Holzkirchen 3 4:4 3730

Eichenlaub Unterstall 7 2:6 3939

Eintracht Ambach 9 2:6 3894

D-Klasse 4

A. Ludwigsm. 10 – Holzkirchen 4 968:937

Grimolzhausen 9 – Ambach 10 998:1047

Bergen 5 – Gempfing 4 987:957

Tabelle

Eintracht Ambach 10 8:0 4102

Alpenr. Grimolzhausen 9 6:2 4099

Alt-Baring Bergen 5 6:2 3888

Almenrausch Gempfing 4 2:6 3842

Abends. Ludwigsmoos 10 2:6 3770

Gemütl. Holzkirchen 4 0:8 3799

E-Klasse 1

Grimolzh. 10 – B. Klingsmoos 6 985:969

Schönesberg 3 – Handzell 6 1005:997

Ambach 11 – Burgheim 6 1008:982

Tabelle

Birkenlaub Klingsmoos 6 6:2 3932

Eintracht Ambach 11 6:2 3923

Alpenr. Grimolzhausen 10 6:2 3830

Gemütl. Schönesberg 3 4:4 3939

Schützenfr. Burgheim 6 2:6 3831

Jägerblut Handzell 6 0:8 3900

E-Klasse 2

Straß 4 – Holzkirchen 5 885:942

Obermaxf. 3 – A. Ludwigsm. 12 1048:962

Walda 7 – Schönesberg 4 893:949

Tabelle

1922 Obermaxfeld 3 8:0 4084

Auerhahn Walda 7 6:2 3716

Gemütl. Schönesberg 4 4:4 3807

Abends. Ludwigsmoos 12 4:4 3767

Gemütl. Holzkirchen 5 2:6 3701

Winterlust Straß 4 0:8 3552

E-Klasse 3

Ludwigsmoos – 11 Riedheim 4 1007:961

Kunding 3 – Grimolzhausen 11 892:969

Pöttmes 4 – Heinrichsheim 4 996:1002

Tabelle

Einigkeit Heinrichsheim 4 8:0 3900

Abends. Ludwigsmoos 11 6:2 4041

Alpenr. Grimolzhausen 11 6:2 3886

Kgl.priv.FSG Pöttmes 4 2:6 3836

Hubertus Riedheim 4 2:6 3703

Auerhahn Kunding 3 0:8 3573

E-Klasse 4

Hollenbach 11 – Mauern 3 951:936

Trugenhofen 4 – Bayerdilling 7 965:941

Staudheim 7 – Bergen 6 991:1000

Tabelle

Alt-Baring Bergen 6 8:0 3906

Tell Hollenbach 11 4:4 3812

Winterlust Staudheim 7 4:4 3805

Gemütl. Bayerdilling 7 4:4 3779

Weinbergsch. Mauern 3 2:6 3756

Usseltaler Trugenhofen 4 2:6 3725

F-Klasse 1

Grimolzhausen 12 – Ambach 12 936:993

Straß 5 – Haselbach 5 971:875

Tabelle

Eintracht Ambach 12 6:0 3016

Alpenr. Grimolzhausen 12 4:2 2884

Auerhahn Kunding 4 4:2 2821

Winterlust Straß 5 2:6 3511

Edelweiß Haselbach 5 0:6 2637

F-Klasse 2

Ludwigsmoos 13 – Dezenacker 2 901:793

Schainbach 6 – Oberhausen 2 1027:856

Tabelle

Hubertus Schainbach 6 8:0 3750

Winterlust Straß 6 4:2 2421

Abends. Ludwigsmoos 13 2:4 2578

Roter Hirsch Oberhausen 2 2:4 2533

Bavaria Dezenacker 2 0:6 2374

Die besten Einzelergebnisse ab 375 Ringe

391 Buchhart Simone, Edelweiß Reicherstein 1 390 Seemeier Antonia, 1906 Rohrenfels 1 389 Winhart Marco, Auerhahn Ried-Hessellohe 1; Böck Sonja, Tell Hollenbach 3 387 Halbmeir Josef, Edelweiß Münster 1 386 Schmidberger Paula, Eintracht Ambach 2; Miehling Elisa, Gemütlichkeit Bayerdilling 1; Bauer Vanessa, Jägerblut Handzell 2 385 Schmid Ulrike, Edelweiß Reicherstein 1; Bauch Annalena, Schützenfreunde Burgheim 2; Förg Julia, Tell Hollenbach 1 384 Stegmaier Tobias, Alpenrose Grimolzhausen 1; Specht Christine, Birkenlaub Klingsmoos 1; Habermeyer Peter, Enzian Sehensand 1 383 Mai Ninive Alina, Birkenlaub Klingsmoos 3; Kiowski Simone, Schützenfreunde Burgheim 1 382 Lindermayr Tobias, Hubertus Schainbach 1; Steidle Franziska, Jennerwein Etting 1; Braun Julia, Juraschützen Hütting 1; Parente Gudrun, SG 07 Klingsmoos 2; Grießer Kathrin, Tagberg. Gundelsdorf 3 381 Wenger Robert, 1922 Obermaxfeld 1; Kupferschmid Thomas, Alpenrose Grimolzhausen 1; Ziegler Kerstin, Hubertus Untermaxfeld 1 380 Geiger Silvia, Edelweiß Reicherstein 1; Friedrich Torsten, Enzian Sehensand 1; Rossmann Andreas, Jennerwein Etting 2; Daferner Isabel, Juraschützen Hütting 1; Artner Samira, Schützenfreunde Burgheim 2; Förg Patricia, Tell Hollenbach 1 379 Mai Ninive Alina, Birkenlaub Klingsmoos 1; Fanta Christian, Einigkeit Heinrichsheim 1; Seiler Matthias, Hubertus Schainbach 1; Mertl Stefan Juraschützen Hütting 2 378 Stegmeir Christine, Alpenrose Grimolzhausen 1; Schleger Verena, Alpenrose Grimolzhausen 2; Hackenberg Hubert, Alt-Baring Bergen 1; Mayr Maria, Auerhahn Walda 1; Seitz Sebastian, Donauperle Bergheim 3; Roßkopf Stefanie, Edelweiß Münster 1; Brandner Konrad, Tell Hollenbach 2; Lehmeier Robert, Winterlust Staudheim 3 377 Haberl Regina, Eichenlaub Unterstall 3; Kraft Markus, Eichenlaub Unterstall 3; Walter Bernd, Einigkeit Heinrichsheim 1; Wöhr Birgit, Enzian Sehensand 1; Heseler Eva-Maria, Gemütlichkeit Bayerdilling 1; Spenninger Josef, Juraschützen Hütting 376 Neff Simon, Alpenrose Grimolzhausen 2; Böck Marie, Alpenrose Grimolzhausen 3; Gegg Stefan, Alt-Baring Bergen 2; Ammler Hubert, Eichenlaub Unterstall 3; Kühnlein Corinna, SG 07 Klingsmoos 2; Mack Johannes, Schützenfreunde Burgheim 1; Stachel Simone, Tell Hollenbach 1; Weiss Nicole, Winterlust Staudheim 2 375 Gietl Klaus, Peter Alt-Baring Bergen 1; Vierling Sandra, Alt-Baring Bergen 1; Bürle Christina, Hubertus Riedheim 1; Schmid Christoph, Kgl.priv.FSG Pöttmes 1; Schuh Markus Franz , Kgl.priv.FSG Pöttmes 1; Harlander Verena, Lindenschützen Schorn 3; Grabler Stefanie, Tell Hollenbach 4; Schinagl Andrea, Tell Hollenbach 7.

Die besten Einzelergebnisse ab 270 Ringe

282 Lehmeier Chiara, 1922 Obermaxfeld 3 280 Josef Stefanie, Alpenrose Grimolzhausen 8 277 Nowak Johanna, Abends. 04 Ludwigsmoos 8; Karmann Clarissa Winterlust Staudheim 7

275 Korn Michael, Alpenrose Grimolzhausen 7 274 Nowak Jürgen, Abends. 04 Ludwigsmoos 11; Knikl Britta Tell Hollenbach 8; Grabler Julia, Tell Hollenbach 9 273 Völler Tobias, Abends. 04 Ludwigsmoos 7 272 Seiler Monika, Hubertus Schainbach 6 271 Seitz Marie, Alpenrose Grimolzhausen 9; Artner Claudia, Eintracht Ambach 10; Daferner Melanie, Gemütlichkeit Schönesberg 1.

