29.10.2019

Bayerdilling 1 – Reicherstein 1 1484:1535

Hollenbach 1 – Sehensand 1 1513:1480

Burgheim 1 – Unterstall 3 1498:1489

Staudheim 2 – B. Klingsm. 1 1491:1487

Tabelle

Edelweiß Reicherstein 1 10:2 9112

Tell Hollenbach 1 10:2 9070

Birkenlaub Klingsmoos 1 8:4 9014

Gemütl. Bayerdilling 1 6:6 9003

Schützenfr. Burgheim 1 6:6 8972

Eichenlaub Unterstall 3 4:8 8908

Enzian Sehensand 1 2:10 8904

Winterlust Staudheim 2 2:10 8838

Gauoberliga B1

Schainbach 1 – Bergen 1 1465:1486

Hütting 1 – Staudheim 3 1512:1455

Unterstall 4 – Pöttmes 1 1445:1467

Grimolzhausen 2 – Münster 1 1481:1502

Tabelle

Juraschützen Hütting 1 10:2 8976

Edelweiß Münster 1 10:2 8936

Alt-Baring Bergen 1 10:2 8920

Alpenr. Grimolzhausen 2 8:4 8913

Hubertus Schainbach 1 4:8 8861

Kgl.priv.FSG Pöttmes 1 4:8 8789

Winterlust Staudheim 3 2:10 8755

Eichenlaub Unterstall 4 0:12 8679

Gauoberliga B2

Bayerdilling 2 – Burgheim 2 1455:1485

Walda 1 – Heinrichsheim 1 1469:1440

Bergen 2 – Grimolzhausen 1 1472:1494

Etting 1 – Hollenbach 2 1486:1474

Tabelle

Schützenfr. Burgheim 2 12:0 8928

Auerhahn Walda 1 10:2 8846

Alpenr. Grimolzhausen 1 8:4 8908

Alt-Baring Bergen 2 6:6 8873

Jennerwein Etting 1 4:8 8823

Tell Hollenbach 2 4:8 8796

Einigkeit Heinrichsheim 1 3:9 8781

Gemütl. Bayerdilling 2 1:11 8701

Gauoberliga C1

Ambach 1 – Schainbach 2 1426:1437

Ludwigsmoos 1 – Gempfing 1 1477:1433

Reicherstein 2 – Hollenbach 4 1449:1480

Tabelle

Abends. Ludwigsmoos 1 10:0 7417

Tell Hollenbach 4 6:4 7338

Edelweiß Reicherstein 2 6:4 7303

Hubertus Schainbach 2 4:6 7208

Eintracht Ambach 1 2:8 7180

Almenrausch Gempfing 1 2:8 7151

Gauoberliga C2

Hütting 2 – Bergheim 3 1472:1422

Bergen 3 – Ludwigsmoos 2 1460:1410

Burgheim 3 – Ambach 3 1445:1416

Tabelle

Alt-Baring Bergen 3 8:2 7263

Donauperle Bergheim 3 8:2 7198

Juraschützen Hütting 2 6:4 7227

Eintracht Ambach 3 4:6 7127

Schützenfr. Burgheim 3 2:8 7095

Abends. Ludwigsmoos 2 2:8 7025

Gauoberliga C3

Hollenbach 5 – Hütting 3 1439:1444

Stengelh. 1 – B. Klingsmoos 2 1440:1456

Etting 2 – Riedheim 1 1484:1447

Tabelle

Birkenlaub Klingsmoos 2 6:4 7293

1925 Stengelheim 1 6:4 7220

Juraschützen Hütting 3 6:4 7110

Hubertus Riedheim 1 4:6 7253

Tell Hollenbach 5 4:6 7178

Jennerwein Etting 2 4:6 7145

Gauoberliga C4

Schorn 1 – Joshofen 1 1428:1451

Ambach 2 – Hollenbach 3 1474:1458

Handzell 1 – Bergheim 2 1457:1476

Tabelle

Eintracht Ambach 2 10:0 7335

Tell Hollenbach 3 8:2 7375

Donauperle Bergheim 2 4:6 7245

Jägerblut Handzell 1 4:6 7201

Hubertus Joshofen 1 2:8 7220

Lindenschützen Schorn 1 2:8 7132

Gauliga 1

Walda 2 – Rohrenfels 1 1419:1454

Handzell 2 – Pöttmes 2 1429:1423

Gundelsdorf 3 – Unterstall 5 1447:1402

Tabelle

1906 Rohrenfels 1 10:0 7256

Jägerblut Handzell 2 8:2 7145

Tagberg. Gundelsdorf 3 6:4 7275

Auerhahn Walda 2 4:6 7180

Kgl.priv.FSG Pöttmes 2 2:8 7117

Eichenlaub Unterstall 5 0:10 7029

Gauliga 2

Walda 3 – SG 07 Klingsmoos 2 1422:1466

Haselbach 1 – Ambach 4 1404:1425

Unterstall 6 – Reicherstein 4 1416:1345

Tabelle

SG 07 Klingsmoos 2 10:0 7331

Auerhahn Walda 3 8:2 7154

Eintracht Ambach 4 4:6 7020

Eichenlaub Unterstall 6 4:6 7010

Edelweiß Haselbach 1 2:8 7044

Edelweiß Reicherstein 4 2:8 6991

Gauliga 3

Reicherstein 3 – Straß 1 1378:1424

Schorn 2 – Grimolzhausen 3 1407:1441

Rohrenfels 2 – Bayerdilling 3 1407:1381

Tabelle

Alpenr. Grimolzhausen 3 10:0 7320

Winterlust Straß 1 6:4 7094

Lindenschützen Schorn 2 4:6 7011

1906 Rohrenfels 2 4:6 6986

Edelweiß Reicherstein 3 4:6 6978

Gemütl. Bayerdilling 3 2:8 6921

Gauliga 4

Schainbach 3 – Trugenhofen 1 1442:1446

Sehensand 2 – Marienheim 1 1451:1437

Grimolzh. 4 – Obermaxfeld 1 1427:1418

Tabelle

Usseltaler Trugenhofen 1 8:2 7213

Zimmerstutz. Marienh. 1 6:4 7245

1922 Obermaxfeld 1 6:4 7169

Enzian Sehensand 2 4:6 7146

Hubertus Schainbach 3 4:6 7068

Alpenr. Grimolzhausen 4 2:8 7096

A-Klasse 1

Hollenbach 6 – Münster 2 1415:1384

Mauern 1 – Gempfing 2 1389:1372

Dezenacker 1 – Gundelsdorf 4 1395:1383

Tabelle

Weinbergsch. Mauern 1 10:0 7046

Tagberg. Gundelsdorf 4 6:4 7032

Bavaria Dezenacker 1 6:4 6914

Almenrausch Gempfing 2 4:6 6880

Edelweiß Münster 2 2:8 6911

Tell Hollenbach 6 2:8 6859

A-Klasse 2

Gundelsdorf 5 – Untermaxf. 1 1402:1452

Ludwigsmoos 3 – Ambach 6 1365:1382

SG Klingsmoos 3 – Bergheim 4 1411:1396

Tabelle

Hubertus Untermaxfeld 1 10:0 7195

SG 07 Klingsmoos 3 6:4 7064

Tagberg. Gundelsdorf 5 6:4 7029

Abends. Ludwigsmoos 3 4:6 6912

Donauperle Bergheim 4 2:8 6882

Eintracht Ambach 6 2:8 6825

A-Klasse 3

Ambach 5 – Schorn 3 1439:1423

Walda 4 – Ludwigsmoos 4 1403:1444

Untermaxfeld 2 – Hollenb. 7 1409:1419

Tabelle

Eintracht Ambach 5 8:2 7108

Abends. Ludwigsmoos 4 8:2 7087

Tell Hollenbach 7 6:4 7107

Lindenschützen Schorn 3 6:4 7093

Hubertus Untermaxfeld 2 2:8 6933

Auerhahn Walda 4 0:10 6979

A-Klasse 4

Bergheim 5 – Burgheim 4 1416:1372

Ambach 7 – Handzell 3 1386:1339

Bittenbrunn 1 – Holzkirchen 1 1426:1435

Tabelle

Donauperle Bergheim 5 10:0 7094

Gemütl. Holzkirchen 1 8:2 7165

Finkenstein Bittenbrunn 1 6:4 7045

Eintracht Ambach 7 4:6 6935

Schützenfr. Burgheim 4 2:8 6800

Jägerblut Handzell 3 0:10 6758

B-Klasse 1

Bayerdilling 4 – Riedheim 2 1370:1363

Ludwigsmoos 5 – Grimolzh. 6 1395:1356

B. Klingsmoos 3 – Walda 5 1471:1432

Tabelle

Birkenlaub Klingsmoos 3 10:0 7183

Auerhahn Walda 5 8:2 7060

Abends. Ludwigsmoos 5 6:4 6911

Gemütl. Bayerdilling 4 4:6 6737

Alpenr. Grimolzhausen 6 2:8 6829

Hubertus Riedheim 2 0:10 6771

B-Klasse 2

Staudheim 5 – Handzell 4 1342:1368

Bayerdilling 5 – Gundelsdorf 7 1386:1423

Trugenhofen 2 – Rohrenfels 3 1384:1376

Tabelle

Tagberg. Gundelsdorf 7 10:0 7065

Usseltaler Trugenhofen 2 8:2 6992

1906 Rohrenfels 3 4:6 6838

Jägerblut Handzell 4 4:6 6813

Gemütl. Bayerdilling 5 2:8 6778

Winterlust Staudheim 5 2:8 6745

B-Klasse 3

Staudheim 4 – Etting 3 1377:1359

Riedheim 3 – Gundelsdorf 6 1359:1373

Kunding 1 – Ried-Hessellohe 1 1379:1454

Tabelle

Auerhahn Ried-Hessel. 1 10:0 7221

Winterlust Staudheim 4 8:2 6948

Auerhahn Kunding 1 6:4 6936

Hubertus Riedheim 3 2:8 6898

Jennerwein Etting 3 2:8 6802

Tagberg. Gundelsdorf 6 2:8 6657

B-Klasse 4

Obermaxfeld 2 – Grimolzh. 5 1390:1435

Heinrichsh. 2 – Ludwigsm. 6 1373:1396

Bergen 4 – Schainbach 4 1364:1410

Tabelle

Alpenr. Grimolzhausen 5 8:2 7113

Abends. Ludwigsmoos 6 8:2 6915

Einigkeit Heinrichsheim 2 6:4 6945

Hubertus Schainbach 4 4:6 6999

1922 Obermaxfeld 2 4:6 6922

Alt-Baring Bergen 4 0:10 6859

C-Klasse 1

Handzell 5 – Schönesberg 1 981:1033

Rohrenfels 4 – Walda 6 992:997

Schorn 4 – Hollenbach 9 1020:1016

Tabelle

Gemütl. Schönesberg 1 8:2 5151

Tell Hollenbach 9 6:4 5125

Jägerblut Handzell 5 6:4 5044

Auerhahn Walda 6 4:6 4973

1906 Rohrenfels 4 4:6 4944

Lindenschützen Schorn 4 2:8 4963

C-Klasse 2

Reicherstein 5 – Haselbach 2 1031:999

Ambach 8 – Ludwigsmoos 7 1023:1030

Grimolzh. 7 – B. Klingsmoos 4 1041:988

Tabelle

Alpenr. Grimolzhausen 7 8:2 5195

Abends. Ludwigsmoos 7 8:2 5057

Eintracht Ambach 8 6:4 5074

Edelweiß Reicherstein 5 4:6 5048

Birkenlaub Klingsmoos 4 2:8 4962

Edelweiß Haselbach 2 2:8 4925

C-Klasse 3

Heinrichsheim 3 – Kunding 2 943:983

Oberhausen 1 – Burgheim 5 1027:963

Holzkirchen 2 – Bayerdilling 6 1034:1015

Tabelle

Roter Hirsch Oberh. 1 10:0 5061

Auerhahn Kunding 2 8:2 5001

Gemütl. Holzkirchen 2 6:4 5034

Schützenfr. Burgheim 5 4:6 4935

Einigkeit Heinrichsheim 3 2:8 4886

Gemütl. Bayerdilling 6 0:10 4958

C-Klasse 4

B. Klingsmoos 5 – Grimolzh. 8 1032:984

Ludwigsmoos 8 – Hollenb. 8 1020:1039

Straß 2 – Ried-Hessellohe 2 996:1031

Tabelle

Tell Hollenbach 8 10:0 5166

Abends. Ludwigsmoos 8 8:2 5113

Birkenlaub Klingsmoos 5 6:4 5106

Auerhahn Ried-Hessel. 2 4:6 5076

Alpenr. Grimolzhausen 8 2:8 5024

Winterlust Straß 2 0:10 4819

D-Klasse 1

Hollenbach 10 – Haselbach 3 994:976

Pöttmes 3 – Ludwigsmoos 9 1016:1009

Staudheim 6 – Etting 4 1010:932

Tabelle

Kgl.priv.FSG Pöttmes 3 10:0 5014

Tell Hollenbach 10 8:2 4966

Abends. Ludwigsmoos 9 6:4 4938

Winterlust Staudheim 6 4:6 4986

Edelweiß Haselbach 3 2:8 4848

Jennerwein Etting 0:10 4748

D-Klasse 2

Gempfing 3 – Trugenhofen 3 1002:972

Mauern 2 – Haselbach 4 993:1024

Schönesberg 2 – Gundelsdorf 8 1000:952

Tabelle

Almenrausch Gempfing 3 10:0 5066

Weinbergsch. Mauern 2 6:4 4966

Edelweiß Haselbach 4 6:4 4966

Gemütl. Schönesberg 2 6:4 4955

Usseltaler Trugenhofen 3 2:8 4835

Tagberg. Gundelsdorf 8 0:10 4703

D-Klasse 3

Ried-Hessel. 3 – Schainbach 5 1005:962

Straß 3 – Holzkirchen 3 1019:987

Unterstall 7 – Ambach 9 1040:982

Tabelle

Winterlust Straß 3 10:0 5072

Auerhahn Ried-Hessel. 3 6:4 4967

Eichenlaub Unterstall 7 4:6 4979

Hubertus Schainbach 5 4:6 4859

Gemütl. Holzkirchen 3 4:6 4717

Eintracht Ambach 9 2:8 4876

D-Klasse 4

Holzkirchen 4 – Gempfing 4 984:936

Ludwigsmoos 10 – Ambach 10 945:1020

Grimolzhausen 9 – Bergen 5 1007:989

Tabelle

Eintracht Ambach 10 10:0 5122

Alpenr. Grimolzhausen 9 8:2 5106

Alt-Baring Bergen 5 6:4 4877

Gemütl. Holzkirchen 4 2:8 4783

Almenrausch Gempfing 4 2:8 4778

Abends. Ludwigsmoos 10 2:8 4715

E-Klasse 1

B. Klingsmoos 6 – Burgheim 6 984:944

Grimolzhausen 10 – Handzell 6 982:1024

Schönesberg 3 – Ambach 11 1026:1006

Tabelle

Birkenlaub Klingsmoos 6 8:2 4916

Gemütl. Schönesberg 3 6:4 4965

Eintracht Ambach 11 6:4 4929

Alpenr. Grimolzhausen 10 6:4 4812

Jägerblut Handzell 6 2:8 4924

Schützenfr. Burgheim 6 2:8 4775

E-Klasse 2

Holzkirchen 5 – Schönesberg 4 917:966

Straß 4 – Ludwigsmoos 12 941:892

Obermaxfeld 3 – Walda 7 1043:945

Tabelle

1922 Obermaxfeld 3 10:0 5127

Gemütl. Schönesberg 4 6:4 4773

Auerhahn Walda 7 6:4 4661

Abends. Ludwigsmoos 12 4:6 4659

Gemütl. Holzkirchen 5 2:8 4618

Winterlust Straß 4 2:8 4493

E-Klasse 3

Riedheim 4 – Heinrichsheim 4 973:986

Ludwigsm. 11 – Grimolzh. 11 1067:959

Kunding 3 – Pöttmes 4 919:935

Tabelle

Einigkeit Heinrichsheim 4 10:0 4886

Abends. Ludwigsmoos 11 8:2 5108

Alpenr. Grimolzhausen 11 6:4 4845

Kgl.priv.FSG Pöttmes 4 4:6 4771

Hubertus Riedheim 4 2:8 4676

Auerhahn Kunding 3 0:10 4492

E-Klasse 4

Mauern 3 – Bergen 6 963:978

Hollenbach 11 – Bayerdilling 7 963:934

Trugenhofen 4 – Staudheim 7 966:910

Tabelle

Alt-Baring Bergen 6 10:0 4884

Tell Hollenbach 11 6:4 4775

Winterlust Staudheim 7 4:6 4715

Gemütl. Bayerdilling 7 4:6 4713

Usseltaler Trugenhofen 4 4:6 4691

Weinbergsch. Mauern 3 2:8 4719

F-Klasse 1

Ambach 12 – Kunding 4 1028:841

Grimolzhausen 12 – Haselbach 5 896:913

Tabelle

Eintracht Ambach 12 8:0 4044

Alpenr. Grimolzhausen 12 4:4 3780

Auerhahn Kunding 4 4:4 3662

Edelweiß Haselbach 5 2:6 3550

Winterlust Straß 5 2:6 3511

F-Klasse 2

Dezenacker 2 – Straß 6 850:903

Ludwigsmoos 13 – Oberhausen 2 844:844

Tabelle

Hubertus Schainbach 6 8:0 3750

Winterlust Straß 6 6:2 3324

Abends. Ludwigsmoos 13 3:5 3422

Roter Hirsch Oberhausen 2 3:5 3377

Bavaria Dezenacker 2 0:8 3224

Die besten Einzelergebnisse ab 375 Ringe

393 Böck Sonja, Tell Hollenbach 1 390 Seemeier Antonia, 1906 Rohrenfels 1 388 Schmid Ulrike, Edelweiß Reicherstein 1; Geiger Silvia, Edelweiß Reicherstein 1; Böck Sonja, Tell Hollenbach 3 385 Halbmeir Josef, Edelweiß Münster 1; Braun Julia, Juraschützen Hütting 1 384 Ziegler Kerstin, Hubertus Untermaxfeld 1 383 Schafnitzel Stefan, Jägerblut Handzell 1 382 Voigt Julia, Hubertus Joshofen 1; Parente Gudrun, SG 07 Klingsmoos 2; Kiowski Simone, Schützenfreunde Burgheim 1 381 Huber Johanna, Alpenrose Grimolzhausen 1; Neff Simon, Alpenrose Grimolzhausen 2; Gietl Klaus Peter, Alt-Baring Bergen 1; Mai Ninive Alina, Birkenlaub Klingsmoos 3; Roßkopf Stefanie, Edelweiß Münster 1; Sturm Dominikus, Edelweiß Reicherstein 1; Bauch Annalena, Schützenfreunde Burgheim 2 380 Schleger Verena, Alpenrose Grimolzhausen 2; Wiedemann Collien, Birkenlaub Klingsmoos 3; Schmidberger Paula, Eintracht Ambach 2; Habermeyer Peter, Enzian Sehensand 1; Wöhr Birgit, Enzian Sehensand 1; Miehling Elisa, Gemütlichkeit Bayerdilling 1; Bürle Christina, Hubertus Riedheim 1; Steidle Franziska, Jennerwein Etting 1; Bauer Vanessa Jägerblut Handzell 2; Grabler Stefanie, Tell Hollenbach 4 379 Nowak Daniel, Abends. 04 Ludwigsmoos 1; Gensberger Anna, Donauperle Bergheim 2; Rossmann Andreas, Jennerwein Etting 2; Schmid Christoph, Kgl.priv.FSG Pöttmes 1; Lehmeier Robert, Winterlust Staudheim 3 378 Buchhart Simone, Edelweiß Reicherstein 1; Kraft Markus, Eichenlaub Unterstall 3; Pohlmann Stefan, Gemütlichkeit Bayerdilling 1 377 Böck Marie, Alpenrose Grimolzhausen 3; Specht Christine, Birkenlaub Klingsmoos 1; Mayer Sanja, Birkenlaub Klingsmoos 2; Pettmesser Martin, Enzian Sehensand 2; Daferner Isabel, Juraschützen Hütting 1; Mertl Stefan, Juraschützen Hütting 2; Mack Johannes, Schützenfreunde Burgheim 1; Artner Samira, Schützenfreunde Burgheim 2; Förg Patricia, Tell Hollenbach 1; Brandner Konrad, Tell Hollenbach 2; Appl Lara Usseltaler Trugenhofen 1; Genath Sebastian, Winterlust Staudheim 2 376 Schiele Diana, Almenrausch Gempfing 1; Diepold Thomas, Donauperle Bergheim 2; Albertus Hans, Eichenlaub Unterstall 3; Seiler Matthias, Hubertus Schainbach 1; Kühnlein Corinna, SG 07 Klingsmoos 2 375 Kupferschmid Thomas, Alpenrose Grimolzhausen 1; Winhart Marco, Auerhahn Ried-Hessellohe 1; Korn Ludwig, Finkenstein Bittenbrunn 1; Reeg Manuela, Jennerwein Etting 1; Steidle Erika, Jennerwein Etting 2; Schabacker Florian, Juraschützen Hütting 1; Schabacker Katharina, Juraschützen Hütting 1.

Die besten Einzelergebnisse ab 270 Ringe

284 Lehmeier Chiara, 1922 Obermaxfeld 3 280 Mayer Johannes, Auerhahn Ried-Hessellohe 2 278 Nowak Johanna, Abends. 04 Ludwigsmoos 8; Schneider Matilda, Eichenlaub Unterstall 7 277 Nowak Jürgen, Abends. 04 Ludwigsmoos 11 274 Daferner Melanie, Gemütlichkeit Schönesberg 1 273 Landes Thomas, Gemütlichkeit Holzkirchen 5 272 Mele Fabrizio, Winterlust Straß 2 271 Korn Michael, Alpenrose Grimolzhausen 7; Artner Hanna, Eintracht Ambach 10; Knikl Britta, Tell Hollenbach 8 270 Eisner Wolfgang, Gemütlichkeit Schönesberg 2; Karmann Clarissa, Winterlust Staudheim 6

