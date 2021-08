Leichtathletik: Veranstaltung am Samstag in Neuburg

Sommerlauf lädt zum Mitmachen ein

Der Sport-IN-Laufcup ist erfolgreich in die diesjährige Laufsaison mit den Veranstaltungen in Hitzhofen und Geisenfeld gestartet. Das nächste Event dieser Serie wird am Samstag, 7. August, in Neuburg stattfinden. Nachdem der Frühjahrslauf-Termin im vergangenen Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war und der diesjährige zuerst verschoben werden musste, freuen sich die Veranstalter des TSV 1862 Neuburg, ihre Veranstaltung nun als Sommerlauf durchführen zu können. Es werden daher starke Läuferinnen und Läufer aus der Region erwartet.

Um 17 Uhr beginnt der Schnupperlauf für Kinder U8 (Jahrgänge 2014 und jünger) über 400 Meter. 30 Minuten später folgen die Läufe in der Schülerklasse U10 (Jahrgänge 2012/2013) über 800 Meter (zwei Stadionrunden). Um 18 Uhr geht der Nachwuchs der Klassen U12, U14 und U16 (Jahrgänge 2006 bis 2011) an den Start. Auf diesen wartet eine Runde über 1,7 Kilometer im Englischen Garten. Der Hauptlauf über zwei Runden im Englischen Garten (7,7 Kilometer) startet um 18.30 Uhr. Dieser ist für die Jugend U18 und U20 (Jahrgänge 2002 bis 2005) sowie für Frauen und Männer (Jahrgänge 2001 und älter) vorgesehen. Bei den Erwachsenen wird eine Altersklassen-Wertung bis M/W80 durchgeführt.

Der Veranstalter bittet um Einhaltung der gängigen Corona-Regeln , insbesondere um den 1,5 Meter-Abstand zu anderen Personen. Leider können keine Umkleiden und Duschmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Es wird daher gebeten, schon in Wettkampfkleidung zu erscheinen. Nach dem Rennen werden Getränke und Obst für die Teilnehmer bereitgestellt. Die Teilnehmer des Hauptlaufes dürfen sich nach ihrem Lauf auf ein gesponsertes Getränk der Brauerei Gutmann freuen. Eine Siegerehrung findet nicht statt. Dafür kann jeder Teilnehmer nach dem Rennen seine persönliche Urkunden online ausdrucken.

Meldungen sind bereits online beim Zeitnehmer Zeitgemaess (www.zeitgemaess.info) unter http://anmeldung.zeitgemaess.info/202108072 möglich. Andere Anmeldemöglichkeiten stehen nicht zur Verfügung. Anmeldeschuss ist am Donnerstag, 5. August, um 23.59 Uhr. Achtung: Es gibt keine Möglichkeit einer Nachmeldung. Der Veranstalter bittet hierfür um Verständnis. Das Meldeprocedere ist Teil des Hygienekonzepts.

Für Fragen steht Anton Lautner per Email unter anton.lautner@web.de zur Verfügung. Der TSV 1862 Neuburg legt Wert darauf, dass am Lauf durch den Englischen Garten jeder Freizeitsportler teilnehmen kann.