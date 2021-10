Hollenbach 1 – SG Klingsm. 1 1506:1496

Burgheim 2 – Reicherstein 1 1480:1517

Hütting 1 – Burgheim 1 1483:1497

Bayerdil. 1 – B. Klingsmoos 1 1471:1496

Tabelle

Edelweiß Reicherstein 1 4:0 3047

Tell Hollenbach 1 2:2 3020

Birkenlaub Klingsmoos 1 2:2 2985

Juraschützen Hütting 1 2:2 2975

SG 07 Klingsmoos 1 2:2 2968

Gemütl. Bayerdilling 1 2:2 2960

Schützenfr. Burgheim 1 2:2 2949

Schützenfr. Burgheim 2 0:4 2939

Gauoberliga B1

Münster 1 – Grimolzhausen 2 1494:1472

Etting 1 – Bergen 3 1456:1431

Bergen 2 – Schainbach 1 1483:1490

Walda 1 – A. Ludwigsmoos 1 1473:1455

Tabelle

Auerhahn Walda 1 4:0 2966

Edelweiß Münster 1 4:0 2960

Alt-Baring Bergen 2 2:2 2968

Alpenrose Grimolzh. 2 2:2 2954

Hubertus Schainbach 1 2:2 2938

Jennerwein Etting 1 2:2 2928

Abends. 04 Ludwigsmoos 1 0:4 2912

Alt-Baring Bergen 3 0:4 2859

Gauoberliga B2

Bergen 1 – Grimolzhausen 1 1495:1501

B. Klingsmoos 2 – Hollenb. 2 1464:1495

Ambach 1 – Sehensand 1 1445:1470

Staudheim 2 – Unterstall 3 1504:1468

Tabelle

Alpenrose Grimolzh. 1 4:0 3006

Enzian Sehensand 1 4:0 2966

Alt-Baring Bergen 1 2:2 2995

Tell Hollenbach 2 2:2 2989

Winterlust Staudheim 2 2:2 2975

Eichenlaub Unterstall 3 2:2 2947

Birkenlaub Klingsmoos 2 0:4 2906

Eintracht Ambach 1 0:4 2896

1. Durchgang

Gauliga 1

Pöttmes 1 – Hütting 2 1441:1433

Schainbach 2 – Stengelh. 1 1448:1439

Ambach 2 – Unterstall 4 1423:0

Gauliga 2

Marienheim 1 – Handzell 1 1454:1412

Trugenhofen 1 – Bayerdil. 2 1475:1402

Hollenbach 3 – Bergheim 2 1441:1396

Gauliga 3

Riedheim 1 – Staudheim 3 1392:1435

Hollenbach 4 – Ambach 3 1445:1431

Reicherstein 2 – Hütting 3 1446:1338

Gauliga 4

Heinrichsh. 1 – Grimolzh. 3 1480:1433

Bergheim 3 – Hollenbach 5 1464:1474

Joshofen 1 – Rohrenfels 1 1460:1412

A-Klasse 1

Handzell 2 – Gundelsdorf 3 1421:1459

A. Ludwigsm. 2 – Walda 2 1392:1425

Schorn 2 – Obermaxfeld 1 1391:1461

A-Klasse 2

Holzkirchen 1 – Rohrenfels 2 1449:1403

Haselbach 1 – Ambach 4 1381:1434

Schorn 1 – Bergheim 4 1435:0

A-Klasse 3

Burgheim 3 – Straß 1 1367:1363

Gempfing 1 – Pöttmes 2 1434:1366

Ambach 5 – Etting 2 1406:1457

A-Klasse 4

Walda 3 – Untermaxfeld 1 1408:1346

Mauern 1 – Unterstall 5 0:1465

Schainbach 3 – Sehensand 2 1381:1405

B-Klasse 1

Gundelsd. 4 – Reicherstein 3 1449:1397

Walda 4 – Hollenbach 6 1374:1413

Münster 2 – Ried-Hessel. 1 1349:1448

B-Klasse 2

Gundelsdorf 5 – Burgheim 4 1410:0

Bergheim 5 – Dezenacker 1 836:1386

Ambach 6 – A. Ludwigsm. 3 1361:1404

B-Klasse 3

Grimolzh. 4 – Gundelsdorf 6 1418:1329

Unterstall 6 – B. Klingsmoos 3 1417:1459

Gempfing 2 – Untermaxfeld 2 1380:0

B-Klasse 4

Grimolzh. 5 – Reicherstein 4 1399:1391

A. Ludwigsm. 4 – Bittenbru. 1 1374:1372

Bayerdilling 3 – Schorn 3 1331:0

C-Klasse 1

Grimolzhausen 6 – Handzell 3 991:1011

Etting 3 – Ambach 7 1022:1037

Hollenbach 7 – Walda 5 1029:1051

C-Klasse 2

Rohrenfels 3 – Trugenhofen 2 1012:1026

Staudheim 4 – Oberhausen 1 1004:1030

Hollenbach 8 – Bayerdilling 4 1034:986

C-Klasse 3

Schönesberg 1 – Grimolzh. 7 1044:1076

Kunding 1 – Hollenbach 9 1016:1046

Riedheim 2 – A. Ludwigsm. 5 1059:1027

C-Klasse 4

Heinrichsh. 2 – Obermaxfeld 2 1008:1070

Bayerdilling 5 – Schainbach 4 981:1064

Handzell 4 – A. Ludwigsm. 6 1024:1028

D-Klasse 1

Grimolzhausen 9 – Pöttmes 3 901:935

A. Ludwigsm. 8 – Holzkirchen 2 991:1010

Walda 6 – Handzell 5 967:972

D-Klasse 2

B. Klingsmoos 4 – Straß 2 947:961

Gempfing 3 – Bergen 4 987:968

Ambach 8 – Ried-Hessellohe 2 1029:1004

D-Klasse 3

Gundelsdorf 7 – Rohrenfels 4 1003:984

Burgheim 5 – Mauern 2 998:965

Hollenbach 10 – Kunding 2 981:987

D-Klasse 4

Grimolzh. 8 – B. Klingsmoos 5 962:1014

A. Ludwigsmoos 7 – Ambach 9 997:967

Reicherstein 5 – Staudheim 5 1004:958

E-Klasse 1

Schorn 4 – Bergen 6 908:979

Straß 3 – Unterstall 7 1004:1023

Haselbach 2 – Ried-Hessellohe 3 990:991

E-Klasse 2

Grimolzh. 10 – Holzkirchen 4 954:949

A. Ludwigsm. 10 – Hollenb. 11 943:877

Gempfing 4 – Trugenhofen 3 898:1009

E-Klasse 3

Haselbach 3 – Schönesberg 3 980:948

A. Ludwigsmoos 9 – Ambach 10 925:1038

Holzkirchen 3 – Schainbach 5 996:993

E-Klasse 4

Obermaxfeld 3 – Schönesberg 2 732:1044

A. Ludwigsmoos 11 – Handzell 6 904:949

Bergen 5 – Haselbach 4 956:964

F-Klasse 1

Hütting 4 – Grimolzhausen 11 0:925

Kunding 3 – Etting 4 901:1002

Ambach 11 – A. Ludwigsmoos 12 965:967

F-Klasse 2

Schönesberg 4 – Joshofen 2 936:981

Walda 7 – Ambach 12 929:926

Straß 4 – Schainbach 6 916:980

F-Klasse 3

Straß 5 – Mauern 3 900:974

Sehensand 3 – Joshofen 3 972:807

Etting 5 – Kunding 4 662:902

F-Klasse 4

Trugenhofen 4 – Holzkirchen 5 940:960

Gundelsdorf 8 – Oberhausen 2 931:875

Dezenacker 2 – A. Ludwigsmoos 13 918:0

Die besten Einzelergebnisse ab 375 Ringe

392 Seemeier Antonia, (1906 Rohrenfels 1); Böck Sonja (Tell Hollenbach 2)

388 Schmid Ulrike (Edelweiß Reicherstein 1) 387 Schmidberger Paula (Eintracht Ambach 1); Stachel Simone (Tell Hollenbach 1) 386 Halbmeir Josef (Edelweiß Münster 1) 385 Buchhart Simone (Edelweiß Reicherstein 1); Kiowski Simone (Schützenfreunde Burgheim 1) 384 Böck Marie (Alpenrose Grimolzhausen 1); Appl Lara (Usseltaler Trugenhofen 1); Lehmeier Robert (Winterlust Staudheim 2) 383 Winhart Marco (Auerhahn Ried-Hessellohe 1); Brzenskott-Baur Melanie (SG 07 Klingsmoos 1);

381 Jörg Eva (Alt-Baring Bergen 3); Nowacki Heike (Birkenlaub Klingsmoos 1) 380 Kupferschmid Thomas (Alpenrose Grimolzhausen 1); Kneißl Nadine (Alt-Baring Bergen 2); Specht Christine (Birkenlaub Klingsmoos 1); Geiger Silvia (Edelweiß Reicherstein 1); Walter Bernd (Einigkeit Heinrichsheim 1); Rossmann Andreas (Jennerwein Etting 2); Parente Gudrun (SG 07 Klingsmoos 1); Förg Patricia (Tell Hollenbach 1) 379 Seitz Bernadette (Birkenlaub Klingsmoos 2); Gerstner Anna (Donauperle Bergheim 2); Mack Johannes (Schützenfreunde Burgheim 1); Specht Jürgen (Tell Hollenbach 5) 378 Wenger Robert (1922 Obermaxfeld 1); Gegg Stefan (Alt-Baring Bergen 1); Weidenhiller Lena (Alt-Baring Bergen 1); Gietl Klaus Peter (Alt-Baring Bergen 2); Kastenhofer Hermann (Edelweiß Münster 1); Daferner Isabel (Juraschützen Hütting 1); Grabler Stefanie (Tell Hollenbach 4) 377 Schiele Diana (Almenrausch Gempfing 1); Hackenberg Hubert (Alt-Baring Bergen 2); Roßkopf Stefanie (Edelweiß Münster 1); Kraft Markus (Eichenlaub Unterstall 3); Friedrich Torsten (Enzian Sehensand 1); Seiler Josef (Hubertus Schainbach 1); Reichel Julian (Schützenfreunde Burgheim 1); Artner Samira (Schützenfreunde Burgheim 2) 376 Schleger Verena (Alpenrose Grimolzhausen 2); Brandner Konrad (Tell Hollenbach 5) 375 Kramer Ralf (Birkenlaub Klingsmoos 1); Bayerle Hannah (Eichenlaub Unterstall 5); Miehling Elisa (Gemütlichkeit Bayerdilling 1); Harlander Florian (Lindenschützen Schorn 1); Weiss Nicole (Winterlust Staudheim 2); Leidl Wolfgang (Winterlust Straß 1).

Die besten Einzelergebnisse ab 270 Ringe

281 Breit Jürgen (Eichenlaub Unterstall 7) 279 Daferner Gerhard (Auerhahn Walda 5) 275 Fischer Matthias (1922 Obermaxfeld 2) 274 Schafnitzel Eva (Abends. 04 Ludwigsmoos 5); Riepold Karl-Heinz (Alpenrose Grimolzhausen 7); Wöhr Kira (Enzian Sehensand 3); Beck Johanna (Hubertus Schainbach 4) 273 Ächter Martina (Abends. 04 Ludwigsmoos 6); Zimmermann Tobias (Alpenrose Grimolzhausen 7); Heckl Katharina (Hubertus Joshofen 2); Knikl Britta (Tell Hollenbach 8) 272 Schlicker Carina (Hubertus Riedheim 2); Förg Martin (Tell Hollenbach 9) 271 Lehmeier Chiara (1922 Obermaxfeld 2); Daferner Melanie (Gemütlichkeit Schönesberg 1); Schoder Sandra (Gemütlichkeit Schönesberg 2) 270 Seiler Katharina (Hubertus Schainbach 4).