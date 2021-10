Luftpistole

Gauliga

Oberhausen 1 – Münster 1 832,7:872,2

Neuburg 2 – Burgheim 1 834,7:886,9

Tabelle

Schützenfr. Burgheim 1 4:0 1751,8

Edelweiß Münster 1 2:0 872,2

Kgl.priv.FSG Neuburg 1 2:0 862,2

Kaiserb. Oberhausen 1 0:4 1667,5

Kgl.priv.FSG Neuburg 2 0:4 1655,8

Die besten Einzelergebnisse ab 275 Ringe

297,2 Brendle Elfriede (Schützenfreunde Burgheim 1) 297,1 Heider Rudolf (Edelweiß Münster 1) 296 Wagner Adelheid (Schützenfreunde Burgheim 1) 293,7 Dussmann Margit (Schützenfreunde Burgheim 1) 291,3 Mannuß Brunhilde (Kaiserb. Oberhausen 1) 289,2 Schramm Anna Anita (Edelweiß Münster 1) 285,9 Gira Arnold (Edelweiß Münster 1) 283,3 Müller Harald (Kgl.priv.FSG Neuburg 2) 280,1 Helfer Ignaz (Edelweiß Münster 1) 277,8 Hadinger Franz (Kgl.priv.FSG Neuburg 2) 276,6 Wagner Georg (Kaiserb. Oberhausen 1)

Luftgewehr

Gauoberliga A1

SG Klingsmoos 1 – Hütting 1 1507:1480

Reicherstein 1 – Burgheim 1 1518:1483

B. Klingsm. 1 – Hollenbach 1 1489:1506

Bayerdilling 1 – Burgheim 2 1471:1479

Tabelle

Edelweiß Reicherstein 1 6:0 4565

Tell Hollenbach 1 4:2 4526

SG 07 Klingsmoos 1 4:2 4475

Birkenlaub Klingsmoos 1 2:4 4474

Juraschützen Hütting 1 2:4 4455

Schützenfr. Burgheim 1 2:4 4432

Gemütl. Bayerdilling 1 2:4 4431

Schützenfr. Burgheim 2 2:4 4418

Gauoberliga B1

Grimolzhausen 2 – Bergen 2 1482:1475

Bergen 3 – Schainbach 1 1419:1481

A. Ludwigsmoos 1 – Münster 1 1473:1491

Walda 1 – Etting 1 1492:1453

Tabelle

Auerhahn Walda 1 6:0 4458

Edelweiß Münster 1 6:0 4451

Alpenrose Grimolzh. 2 4:2 4436

Hubertus Schainbach 1 4:2 4419

Alt-Baring Bergen 2 2:4 4443

Jennerwein Etting 1 2:4 4381

Abends. 04 Ludwigsmoos 1 0:6 4385

Alt-Baring Bergen 3 0:6 4278

Gauoberliga B2

Grimolzhausen 1 – Ambach 1 1507:1409

Hollenbach 2 – Sehensand 1 1507:1523

Unterstall 3 – Bergen 1 1464:1478

Staudheim 2 – B. Klingsm. 2 1495:1437

Tabelle

Alpenrose Grimolzh. 1 6:0 4513

Enzian Sehensand 1 6:0 4489

Alt-Baring Bergen 1 4:2 4473

Winterlust Staudheim 2 4:2 4470

Tell Hollenbach 2 2:4 4496

Eichenlaub Unterstall 3 2:4 4411

Birkenlaub Klingsmoos 2 0:6 4343

Eintracht Ambach 1 0:6 4305

Gauliga 1

Stengelheim 1 – Pöttmes 1 1446:1449

Unterstall 4 – Schainbach 2 0:1448 Ø

Hütting 2 – Ambach 2 1429:1429

Tabelle

Hubertus Schainbach 2 4:0 2896

Kgl.priv.FSG Pöttmes 1 4:0 2890

Eintracht Ambach 2 3:1 2852

Juraschützen Hütting 2 1:3 2862

1925 Stengelheim 1 0:4 2885

Eichenlaub Unterstall 4 0:4 0

Gauliga 2

Bayerdilling 2 – Marienheim 1 1403:1461

Bergheim 2 – Trugenhofen 1 1462:1486

Handzell 1 – Hollenbach 3 1414:1442

Tabelle

Usseltaler Trugenhofen 1 4:0 2961

Zimmerstutz. Marienh. 1 4:0 2915

Tell Hollenbach 3 4:0 2883

Donauperle Bergheim 2 0:4 2858

Jägerblut Handzell 1 0:4 2826

Gemütl. Bayerdilling 2 0:4 2805

Gauliga 3

Ambach 3 – Riedheim 1 1431:1406

Hütting 3 – Hollenbach 4 1393:1469

Staudheim 3 – Reicherstein 2 1414:1457

Tabelle

Tell Hollenbach 4 4:0 2914

Edelweiß Reicherstein 2 4:0 2903

Eintracht Ambach 3 2:2 2862

Winterlust Staudheim 3 2:2 2849

Hubertus Riedheim 1 0:4 2798

Juraschützen Hütting 3 0:4 2731

Gauliga 4

Hollenbach 5 – Heinrichsh. 1 1466:1442

Rohrenfels 1 – Bergheim 3 1435:1452

Grimolzhausen 3 – Joshofen 1 1423:1444

Tabelle

Tell Hollenbach 5 4:0 2940

Hubertus Joshofen 1 4:0 2904

Einigkeit Heinrichsheim 1 2:2 2922

Donauperle Bergheim 3 2:2 2916

Alpenrose Grimolzh. 3 0:4 2856

1906 Rohrenfels 1 0:4 2847

A-Klasse 1

Walda 2 – Handzell 2 1426:1400

Obermaxf. 1 – A. Ludwigsm. 2 1450:1424

Gundelsdorf 3 – Schorn 2 1472:1363

Tabelle

Tagberg. Gundelsdorf 3 4:0 2931

1922 Obermaxfeld 1 4:0 2911

Auerhahn Walda 2 4:0 2851

Jägerblut Handzell 2 0:4 2821

Abends. 04 Ludwigsmoos 2 0:4 2816

Lindenschützen Schorn 2 0:4 2754

A-Klasse 2

Ambach 4 – Holzkirchen 1 1453:1454

Bergheim 4 – Haselbach 1 0:1381 Ø

Rohrenfels 2 – Schorn 1 1394:1444

Tabelle

Gemütlichk. Holzkirchen 1 4:0 2903

Lindenschützen Schorn 1 4:0 2879

Eintracht Ambach 4 2:2 2887

Edelweiß Haselbach 1 2:2 2762

1906 Rohrenfels 2 0:4 2797

Donauperle Bergheim 4 0:4 0

A-Klasse 3

Pöttmes 2 – Burgheim 3 1380:1398

Etting 2 – Gempfing 1 1443:1427

Straß 1 – Ambach 5 1359:1425

Tabelle

Jennerwein Etting 2 4:0 2900

Schützenfr. Burgheim 3 4:0 2765

Almenrausch Gempfing 1 2:2 2861

Eintracht Ambach 5 2:2 2831

Kgl.priv.FSG Pöttmes 2 0:4 2746

Winterlust Straß 1 0:4 2722

A-Klasse 4

Unterstall 5 – Walda 3 1480:1409

Sehensand 2 – Mauern 1 1405:0 Ø

Untermaxfeld 1 – Schainb. 3 1373:1396

Tabelle

Eichenlaub Unterstall 5 4:0 2945

Enzian Sehensand 2 4:0 2810

Auerhahn Walda 3 2:2 2817

Hubertus Schainbach 3 2:2 2777

Hubertus Untermaxfeld 1 0:4 2719

Weinbergschützen Mauern 1 0:4 0

B-Klasse 1

Hollenbach 6 – Gundelsdorf 4 1435:1437

Ried-Hessellohe 1 – Walda 4 1443:1365

Reicherstein 3 – Münster 2 1436:1362

Tabelle

Auerhahn Ried-Hessel. 1 4:0 2891

Tagberg. Gundelsdorf 4 4:0 2886

Tell Hollenbach 6 2:2 2848

Edelweiß Reicherstein 3 2:2 2833

Auerhahn Walda 4 0:4 2739

Edelweiß Münster 2 0:4 2711

B-Klasse 2

Dezenacker 1 . – Gundelsd. 5 1384:1417

A. Ludwigsm. 3 – Bergheim 5 1384:1078

Burgheim 4 – Ambach 6 0:1361 Ø

Tabelle

Tagberg. Gundelsdorf 5 4:0 2827

Abends. 04 Ludwigsmoos 3 4:0 2788

Bavaria Dezenacker 1 2:2 2770

Eintracht Ambach 6 2:2 2722

Donauperle Bergheim 5 0:4 1914

Schützenfreunde Burgheim 4 0:4 0

B-Klasse 3

B. Klingsmoos 3 – Grimolzh. 4 1446:1434

Untermaxfeld 2 – Unterstall 6 0:1417 Ø

Gundelsdorf 6 – Gempfing 2 1307:1364

Tabelle

Birkenlaub Klingsmoos 3 4:0 2905

Almenrausch Gempfing 2 4:0 2744

Alpenrose Grimolzh. 4 2:2 2852

Eichenlaub Unterstall 6 2:2 2834

Tagberg. Gundelsdorf 6 0:4 2636

Hubertus Untermaxfeld 2 0:4 0

B-Klasse 4

Bittenbrunn 1 – Grimolzh. 5 1428:1391

Schorn 3 – A. Ludwigsmoos 4 0:1374 Ø

Reicherstein 4 – Bayerdilling 3 1398:1320

Tabelle

Abends. 04 Ludwigsmoos 4 4:0 2748

Finkenstein Bittenbrunn 1 2:2 2800

Alpenrose Grimolzh. 5 2:2 2790

Edelweiß Reicherstein 4 2:2 2789

Gemütl. Bayerdilling 3 2:2 2651

Lindenschützen Schorn 3 0:4 0

C-Klasse 1

Ambach 7 – Grimolzhausen 6 1030:1009

Walda 5 – Etting 3 1049:1023

Handzell 3 – Hollenbach 7 1030:1057

Tabelle

Auerhahn Walda 5 4:0 2100

Eintracht Ambach 7 4:0 2067

Tell Hollenbach 7 2:2 2086

Jägerblut Handzell 3 2:2 2041

Jennerwein Etting 3 0:4 2045

Alpenrose Grimolzh. 6 0:4 2000

C-Klasse 2

Oberhausen 1 – Rohrenfels 3 1002:1010

Bayerdilling 4 – Staudheim 4 1008:1029

Trugenhofen 2 – Hollenbach 8 1035:1030

Tabelle

Usseltaler Trugenhofen 2 4:0 2061

Tell Hollenbach 8 2:2 2064

Winterlust Staudheim 4 2:2 2033

Roter Hirsch Oberhausen 1 2:2 2032

1906 Rohrenfels 3 2:2 2022

Gemütlichkeit Bayerdil. 4 0:4 1994

C-Klasse 3

Hollenbach 9 – Schönesberg 1 1038:1017

A. Ludwigsmoos 5 – Kunding 1 1051:1042

Grimolzhausen 7 – Riedheim 2 1026:1013

Tabelle

Alpenrose Grimolzh. 7 4:0 2102

Tell Hollenbach 9 4:0 2084

Abends. 04 Ludwigsmoos 5 2:2 2078

Hubertus Riedheim 2 2:2 2072

Gemütl. Schönesberg 1 0:4 2061

Auerhahn Kunding 1 0:4 2058

C-Klasse 4

Schainbach 4 – Heinrichsh. 2 1025:1014

A. Ludwigsmoos 6 – Bayerdil. 5 1015:981

Obermaxfeld 2 – Handzell 4 1041:993

Tabelle

1922 Obermaxfeld 2 4:0 2111

Hubertus Schainbach 4 4:0 2089

Abends. 04 Ludwigsmoos 6 4:0 2043

Einigkeit Heinrichsheim 2 0:4 2022

Jägerblut Handzell 4 0:4 2017

Gemütl. Bayerdilling 5 0:4 1962

D-Klasse 1

Holzkirchen 2 – Grimolzhausen 9 978:933

Handzell 5 – A. Ludwigsm. 8 1010:1016

Pöttmes 3 – Wa lda 6 1000:966

Tabelle

Gemütl. Holzkirchen 2 4:0 1988

Kgl.priv.FSG Pöttmes 3 4:0 1935

Abends. 04 Ludwigsmoos 8 2:2 2007

Jägerblut Handzell 5 2:2 1982

Auerhahn Walda 6 0:4 1933

Alpenrose Grimolzh. 9 0:4 1834

D-Klasse 2

Bergen 4 – B. Klingsmoos 4 981:959

Ried-Hessel. 2 – Gempfing 3 1007:1008

Straß 2 – Ambach 8 956:1021

Tabelle

Eintracht Ambach 8 4:0 2050

Almenrausch Gempfing 3 4:0 1995

Alt-Baring Bergen 4 2:2 1949

Winterlust Straß 2 2:2 1917

Auerhahn Ried-Hessel- 2 0:4 2011

Birkenlaub Klingsmoos 4 0:4 1906

D-Klasse 3

Mauern 2 – Gundelsdorf 7 972:1022

Kunding 2 – Burgheim 5 989:973

Rohrenfels 4 – Hollenbach 10 982:988

Tabelle

Tagberg. Gundelsdorf 7 4:0 2025

Auerhahn Kunding 2 4:0 1976

Schützenfr. Burgheim 5 2:2 1971

Tell Hollenbach 10 2:2 1969

1906 Rohrenfels 4 0:4 1966

Weinbergsch. Mauern 2 0:4 1937

D-Klasse 4

Ambach 9 – Grimolzhausen 8 1028:966

Staudheim 5 – A. Ludwigsmoos 7 975:993

B. Klingsm. 5 – Reicherstein 5 1033:985

Tabelle

Birkenlaub Klingsmoos 5 4:0 2047

Abends. 04 Ludwigsmoos 7 4:0 1990

Eintracht Ambach 9 2:2 1995

Edelweiß Reicherstein 5 2:2 1989

Winterlust Staudheim 5 0:4 1933

Alpenrose Grimolzh. 8 0:4 1928

E-Klasse 1

Unterstall 7 – Schorn 4 1070:924

Ried-Hessellohe 3 – Straß 3 1006:1026

Bergen 6 – Haselbach 2 991:977

Tabelle

Eichenlaub Unterstall 7 4:0 2093

Alt-Baring Bergen 6 4:0 1970

Winterlust Straß 3 2:2 2030

Auerhahn Ried-Hessel. 3 2:2 1997

Edelweiß Haselbach 2 0:4 1967

Lindenschützen Schorn 4 0:4 1832

E-Klasse 2

Hollenbach 11 – Grimolzh. 10 877:957

Trugenhofen 3 – A. Ludwigsm. 10 980:938

Holzkirchen 4 – Gempfing 4 1015:944

Tabelle

Usseltaler Trugenhofen 3 4:0 1989

Alpenrose Grimolzh. 10 4:0 1911

Gemütl. Holzkirchen 4 2:2 1964

Abends. Ludwigsmoos 10 2:2 1881

Almenrausch Gempfing 4 0:4 1842

Tell Hollenbach 11 0:4 1754

E-Klasse 3

Ambach 10 – Haselbach 3 1031:927

Schainbach 5 – A. Ludwigsm. 9 998:941

Schönesberg 3 – Holzkirchen 3 1016:889

Tabelle

Eintracht Ambach 10 4:0 2069

Hubertus Schainbach 5 2:2 1991

Gemütlichk. Schönesberg 3 2:2 1964

Edelweiß Haselbach 3 2:2 1907

Gemütl. Holzkirchen 3 2:2 1885

Abends. 04 Ludwigsmoos 9 0:4 1866

E-Klasse 4

Handzell 6 – Obermaxfeld 3 953:847

Haselbach 4 – A. Ludwigsm. 11 1015:896

Schönesberg 2 – Bergen 5 1033:984

Tabelle

Gemütl. Schönesberg 2 4:0 2077

Edelweiß Haselbach 4 4:0 1979

Jägerblut Handzell 6 4:0 1902

Alt-Baring Bergen 5 0:4 1940

Abends. Ludwigsmoos 11 0:4 1800

1922 Obermaxfeld 3 0:4 1579

F-Klasse 1

Etting 4 – Hütting 4 1002:0 Ø

A. Ludwigsmoos 12 – Kunding 3 1016:925

Grimolzhausen 11 – Ambach 11 920:917

Tabelle

Jennerwein Etting 4 4:0 2004

A. Ludwigsmoos 12 4:0 1983

Alpenrose Grimolzh. 11 4:0 1845

Eintracht Ambach 11 0:4 1882

Auerhahn Kunding 3 0:4 1826

Juraschützen Hütting 4 0:4 0

F-Klasse 2

Ambach 12 – Schönesberg 4 974:964

Schainbach 6 – Walda 7 866:946

Joshofen 2 – Straß 4 992:926

Tabelle

Hubertus Joshofen 2 4:0 1973

Auerhahn Walda 7 4:0 1875

Eintracht Ambach 12 2:2 1900

Hubertus Schainbach 6 2:2 1846

Gemütl. Schönesberg 4 0:4 1900

Winterlust Straß 4 0:4 1842

F-Klasse 3

Joshofen 3 – Straß 5 853:896

Kunding 4 – Sehensand 3 923:1025

Mauern 3 – Etting 5 986:822

Tabelle

Enzian Sehensand 3 4:0 1997

Weinbergsch. Mauern 3 4:0 1960

Auerhahn Kunding 4 2:2 1825

Winterlust Straß 5 2:2 1796

Hubertus Joshofen 3 0:4 1660

Jennerwein Etting 5 0:4 1484

F-Klasse 4

Oberhausen 2 – Trugenhofen 4 861:928

A. Ludwigsmoos 13 – Gundelsdorf 8 0:932

Holzkirchen 5 – Dezenacker 2 936:889

Tabelle

Gemütl. Holzkirchen 5 4:0 1896

Tagberg. Gundelsdorf 8 4:0 1863

Usseltaler Trugenhofen 4 2:2 1868

Bavaria Dezenacker 2 2:2 1807

Roter Hirsch Oberhausen 2 0:4 1736

Abends. 04 Ludwigsmoos 13 0:4 0

Die besten Einzelergebnisse ab 375 Ringe

394 Böck Sonja (Tell Hollenbach 2) 390 Buchhart Simone (Edelweiß Reicherstein 1) 388 Geiger Silvia (Edelweiß Reicherstein 1), Brzenskott-Baur Melanie (SG 07 Klingsmoos 1) 387 Winhart Marco (Auerhahn Ried-Hessellohe 1), Habermeyer Peter (Enzian Sehensand 1) 386 Seemeier Antonia (1906 Rohrenfels 1), Grabler Theresa (Tell Hollenbach 2), Appl Lara (Usseltaler Trugenhofen 1) 385 Parente Gudrun (SG 07 Klingsmoos 1) 384 Halbmeir Josef (Edelweiß Münster 1), Schmid Ulrike (Edelweiß Reicherstein 1), Friedrich Torsten (Enzian Sehensand 1) 383 Kiowski Simone (Schützenfreunde Burgheim 1), Stachel Simone (Tell Hollenbach 1) 382 Böck Marie (Alpenrose Grimolzhausen 1), Reisch Josef (Auerhahn Walda 1) 381 Wenger Robert (1922 Obermaxfeld 1), Neff Simon (Alpenrose Grimolzhausen 2), Seiler Josef (Hubertus Schainbach 1) 380 Gietl Klaus Peter (Alt-Baring Bergen 2), Buchhart Jakob (Edelweiß Reicherstein 2), Brandner Konrad (Tell Hollenbach 5), Genath Sebastian (Winterlust Staudheim 2), Weiss Nicole (Winterlust Staudheim 2) 379 Daferner Johanna (Auerhahn Walda 1), Kramer Ralf (Birkenlaub Klingsmoos 1), Lindermayr Tobias (Hubertus Schainbach 1), Mack Johannes (Schützenfr. Burgheim 1) 378 Kupferschmid Thomas (Alpenrose Grimolzhausen 1), Roßkopf Stefanie (Edelweiß Münster 1)’ 377 Seitz Bernadette (Birkenlaub Klingsmoos 2) Gerstner Anna (Donauperle Bergheim 2), Pettmesser Martin (Enzian Sehensand 1), Grießer Kathrin (Tagb. Gundelsdorf 3), Specht Theresa (Tell Hollenbach 1) 376 Feigl Lucia (Abends. 04 Ludwigsmoos 1), Nowacki Heike (Birkenlaub Klingsmoos 1), Bayerle Hannah (Eichenlaub Unterstall 5), Miehling Elisa (Gemütlichkeit Bayerdilling 1), Rossmann Andreas (Jennerwein Etting 2), Förg Patricia (Tell Hollenbach 1), Grabler Stefanie (Tell Hollenbach 4) 375 Stegmeir Christine (Alpenrose Grimolzhausen 1), Schleger Verena (Alpenrose Grimolzhausen 2), Bogatzki David (Eintracht Ambach 4), Wöhr Birgit (Enzian Sehensand 1), Weidenhüller Carina (Gemütlichkeit Holzkirchen 1), Lautner Julia (Hubertus Joshofen 1), Steidle Franziska (Jennerwein Etting 1), Daferner Isabel (Juraschützen Hütting 1), Schabacker Florian (Juraschützen Hütting 1), Bauer Vanessa (Jägerblut Handzell 2), Grabler Julia (Tell Hollenbach 6), Schütz Thomas (Winterlust Staudheim 3).

Die besten Einzelergebnisse ab 270 Ringe

280 Ansbacher Alexander (Auerhahn Kunding 1), Heckl Katharina (Hubertus Joshofen 2) 279 Breit Jürgen (Eichenlaub Unterstall 7) 278 Wöhr Kira (E. Sehensand 3) 275 Stoll Steffen (Usseltaler Trugenhofen 2)

274 Habermeyer Florian (1906 Rohrenfels 3), Daferner Gerhard (Auerhahn Walda 5), Knikl Britta (Tell Hollenbach 8) 273 Schoder Sandra (Gemütlichkeit Schönesberg 2), Karmann Nadine (Jennerwein Etting 4), Ringer Markus (Winterlust Straß 3) 272 Schafnitzel Diana (Abends. 04 Ludwigsmoos 5), Ächter Alexander (Abends. 04 Ludwigsmoos 6), Josef Stefanie (Alpenrose Grimolzhausen 8), Scheuermeyer Jessica (Gemütlichkeit Schönesberg 3), Förg Martin (Tell Hollenbach 9) 271 Keller Bernadette (Edelweiß Haselbach 4), Beck Johanna (Hubertus Schainbach 4) 270 Plöckl Lisa (Auerhahn Walda 5), Swistak Shanaya (Eichenlaub Unterstall 7), Specht Dominik (Tell Hollenbach 9).