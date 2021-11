Luftgewehr

Gauoberliga A 1

B. Klings. 1 – SG Klings. 1 1497:1504

Reicherstein 1 – Bayerd. 1 1522:1460

Burgheim 1 – Burgheim 2 1484:1498

Hütting 1 – Hollenbach 1 1496:1519

Tabelle:

Reicherstein 1 12:0 9141

Hollenbach 1 10:2 9088

SG 07 Klingsmoos 1 8:4 8960

Birkenl. Klingsmoos 1 4:8 8964

Hütting 1 4:8 8932

Burgheim 1 4:8 8925

Burgheim 2 4:8 8875

Bayerdilling 1 2:10 8838

Gauoberliga B 1

Ludwigsm. 1 – Grimolzh. 2 1496:1470

Bergen 3 – Walda 1 1438:1471

Schainbach 1 – Etting 1 1479:1472

Bergen 2 – Münster 1 1489:1477

Tabelle:

Münster 1 10:2 8926

Grimolzhausen 2 8:4 8910

Schainbach 1 8:4 8871

Walda 1 8:4 8870

Bergen 2 6:6 8871

Ludwigsmoos 1 4:8 8841

Etting 1 4:8 8789

Bergen 3 0:12 8574

Gauoberliga B 2

Unterstall 3 – Grimolzh. 1 1501:1511

Hollenbach 2 – Staudh. 2 1498:1495

Sehensand 1 – B. Klings. 2 1508:1446

Ambach 1 – Bergen 1 1456:1485

Tabelle:

Sehensand 1 12:0 9012

Grimolzhausen 1 10:2 9019

Bergen 1 9:3 8928

Hollenbach 2 6:6 8926

Staudheim 2 5:7 8930

Unterstall 3 4:8 8895

Ambach 1 2:10 8654

B. Klingsmoos 2 0:12 8705

Gauliga 1

Pöttmes 1 – Schainbach 2 1427:1452

Ambach 2 – Stengelh. 1 1437:1430

Unterstall 4 – Hütting 2 0:1440

Tabelle:

Ambach 2 8:2 7193

Schainbach 2 7:3 7246

Pöttmes 1 6:4 7214

Hütting 2 5:5 7198

Stengelheim 1 4:6 7195

Unterstall 4 0:10 0

Gauliga 2

Marienheim 1 – Trugenh. 1 1451:1461

Hollenbach 3 – Bayerdil. 2 1465:1424

Bergheim 2 – Handzell 1 1467:1435

Tabelle:

Trugenhofen 1 8:2 7300

Marienheim 1 8:2 7290

Hollenbach 3 8:2 7252

Bergheim 2 4:6 7253

Bayerdilling 2 2:8 7091

Handzell 1 0:10 7087

Gauliga 3

Riedheim 1 – Hollen. 4 1422:1480

Reicherst. 2 – Amb. 3 1468:1445

Hütt. 3 – Staudh. 3 1420:1432

Tabelle:

Tell Hollenbach 4 10:0 7354

Reicherstein 2 8:2 7263

Ambach 3 6:4 7221

Staudheim 3 4:6 7136

Riedheim 1 2:8 7068

Hütting 3 0:10 6924

Gauliga 4

Heinrichs. 1 – Bergh. 3 1474:1445

Joshof. 1 – Hollenb. 5 1453:1457

Rohren. 1 – Grimolz. 3 1421:1430

Tabelle:

Hollenbach 5 8:2 7334

Heinrichsheim 1 6:4 7335

Joshofen 1 6:4 7286

Bergheim 3 6:4 7256

Grimolzhausen 3 4:6 7182

Rohrenfels 1 0:10 7093

A - Klasse 1

Handz. 2 – Ludwig. 2 1432:1450

Schorn 2 – Walda 2 1423:1423

Obermaxf. 1 – Gundelsd. 3 1458 : 1458

Tabelle:

Gundelsdorf 3 9:1 7332

Obermaxfeld 1 9:1 7272

Walda 2 5:5 7107

Ludwigsmoos 2 4:6 7121

Handzell 2 2:8 7129

Schorn 2 1:9 6963

A - Klasse 2

Holzkir. 1 – Haselb. 1 1457:1401

Schorn 1 – Ambach 4 1450:1458

Bergheim 4 – Rohrenf. 2 0:1408

Tabelle:

Holzkirchen 1 8:2 7265

Schorn 1 8:2 7263

Ambach 4 8:2 7229

Rohrenfels 2 4:6 7039

Haselbach 1 2:8 6957

Bergheim 4 0:10 0

A - Klasse 3

Burgh. 3 – Gempf. 1 1405:1416

Ambach 5 – Pöttmes 2 1425:1384

Etting 2 – Straß 1 1460:1396

Tabelle:

Etting 2 10:0 7301

Gempfing 1 8:2 7181

Ambach 5 6:4 7072

Burgheim 3 4:6 6918

Pöttmes 2 2:8 6864

Straß 1 0:10 6912

A-Klasse 4

Schainb. 3 – Unterst. 5 1413:1464

Sehens. 2 – Unterm.1 1380:1394

Walda 3 – Mauern 1 1403:0

Tabelle:

Unterstall 5 10:0 7325

Walda 3 8:2 7013

Schainbach 3 4:6 6958

Sehensand 2 4:6 6909

Untermaxfeld 1 4:6 6850

Mauern 1 0:10 0

B–Klasse 1

Gundelsd. 4 – Walda 4 1387:1375

Münster 2 – Hollenb. 6 1325:1417

Ried-H. 1 Reicherstein 3 1477:1409

Tabelle:

Hessellohe 1 10:0 7325

Gundelsdorf 4 8:2 7142

Reicherstein 3 6:4 7114

Hollenbach 6 4:6 7086

Walda 4 2:8 6851

Münster 2 0:10 6693

B-Klasse 2

Gundelsdorf 5 – Bergh. 5 1424:1041

Ambach 6 – Dezenacker 1 1387:1413

Ludwigsmoos 3 – Burgheim 4 1400:0

Tabelle:

Gundelsdorf 5 8:2 7080

Ludwigsmoos 3 8:2 6999

Dezenacker 1 8:2 6983

Ambach 6 4:6 6889

Bergheim 5 2:8 5054

Burgheim 4 0:10 0

B-Klasse 3

Grimolz. 4 – Unterst. 6 1414:1421

Gempfing 2 – Klingsmoos 3 1384:1450

Untermaxfeld 2 – Gundelsdorf 6 0:1314

Tabelle:

Klingsmoos 3 10:0 7279

Unterstall 6 8:2 7056

Grimolzhausen 4 6:4 7105

Gempfing 2 4:6 6864

Gundelsdorf 6 2:8 6569

Untermaxfeld 2 0:10 0

B-Klasse 4

Grimolzh. 5 – Ludwigsm. 4 1410:1406

Bayerdilling 3 – Bittenbr. 1 1314:1421

Schorn 3 Edelweiß Reicherstein 4 0 : 1399

Tabelle:

Bittenbrunn 1 8:2 7041

Grimolzhausen 5 8:2 6990

Reicherstein 4 6:4 6994

Ludwigsmoos 4 6:4 6914

Bayerdilling 3 2:8 6572

Schorn 3 0:10 0

C - Klasse 1

Grimolzh. 6 – Etting 3 999:1018

Hollenbach 7 – Ambach 7 1039:1018

Walda 5 – Handzell 3 1047:1028

Tabelle:

Walda 5 10:0 5263

Ambach 7 6:4 5131

Etting 3 4:6 5080

Handzell 3 4:6 5067

Hollenbach 7 4:6 4882

Grimolzhausen 6 2:8 5035

C - Klasse 2

Rohrenfels 3 – Staudheim 4 1029:980

Hollenbach 8 – Oberhaus.1 1018:983

Bayerdilling 4 – Trugenh. 2 1025:1053

Tabelle:

Trugenhofen 2 10:0 5230

Hollenbach 8 8:2 5091

Bayerdilling 4 4:6 5068

Rohrenfels 3 4:6 5063

Oberhausen 1 2:8 5024

Staudheim 4 2:8 4980

C - Klasse 3

Schönesberg 1 – Kunding 1 1041:1054

Riedheim 2 – Hollenbach 9 1006:1067

Ludwigsm. 5 – Grimolzh. 7 1051:1037

Tabelle:

Hollenbach 9 10:0 5229

Grimolzhausen 7 6:4 5198

Ludwigsmoos 5 4:6 5192

Schönesberg 1 4:6 5187

Riedheim 2 4:6 5116

Kunding 1 2:8 5151

C - Klasse 4

Heinrichsh. 2 – Bayerdil. 5 1032:1037

Handzell 4 – Schainbach 4 973:1031

Ludwigsm. 6 – Obermaxf. 2 1053:1069

Tabelle:

Obermaxfeld 2 8:2 5242

Hubertus Schainbach 4 8:2 5241

Ludwigsmoos 6 6:4 5172

Handzell 4 4:6 4985

Heinrichsheim 2 2:8 5059

Bayerdilling 5 2:8 4972

D - Klasse 1

Grimolzh. 9 – Ludwigsm. 8 930:1033

Walda 6 – Holzkirchen 2 994:1011

Handzell 5 – Pöttmes 3 968:929

Tabelle:

Holzkirchen 2 10:0 5044

Ludwigsmoos 8 8:2 5096

Handzell 5 6:4 4927

Pöttmes 3 4:6 4712

Walda 6 1:9 4883

Grimolzhausen 9 1:9 4692

D-Klasse 2

Klingsmoos 4 – Gempfing 3 947:969

Ambach 8 – Bergen 4 1011:1020

Ried-H. 2 – Straß 2 1035:1000

Tabelle:

Ambach 8 8:2 5102

Gempfing 3 8:2 4962

Bergen 4 6:4 4966

Ried-H. 2 4:6 5066

Straß 2 4:6 4920

Klingsmoos 4 0:10 4792

D-Klasse 3

Gundelsdorf 7 – Burgh. 5 1024:1021

Hollenbach 10 – Mauern 2 1001:972

Kunding 2 – Rohrenfels 4 1008:1011

Tabelle:

Gundelsdorf 7 8:2 5119

Rohrenfels 4 6:4 5009

Kunding 2 6:4 5001

Hollenbach 10 6:4 4998

Burgheim 5 4:6 4968

Mauern 2 0:10 4852

D-Klasse 4

Grimolzh. 8 – Ludwigsm. 7 972:1003

Reicherstein 5 – Ambach 9 1016:999

Staudheim 5 – Klingsmoos 5 986:1019

Tabelle:

Reicherstein 5 8:2 5051

Ludwigsmoos 7 8:2 5043

Klingsmoos 5 6:4 5087

Ambach 9 6:4 5047

Staudheim 5 2:8 4932

Grimolzhausen 8 0:10 4830

E-Klasse 1

Schorn 4 – Straß 3 945:1039

Haselbach 2 – Unterstall 7 966:1023

Ried-H. 3 – Bergen 6 997:997

Tabelle:

Unterstall 7 10:0 5220

Straß 3 8:2 5114

Bergen 6 5:5 4982

Ried-H. 3 5:5 4957

Haselbach 2 2:8 4894

Schorn 4 0:10 4673

E-Klasse 2

Grimolzhausen 10 – Ludwigsmoos 10 964 : 957

Gempfing 4 – Hollenbach 11 951 : 939

Trugenhofen 3 – Holzk. 4 1023:992

Tabelle:

Trugenhofen 3 10:0 5002

Grimolzhausen 10 8:2 4799

Holzkirchen 4 6:4 4977

Ludwigsmoos 10:6 4771

Gempfing 4 2:8 4733

Hollenbach 11 0:10 4377

E-Klasse 3

Haselbach 3 – Ludwigsm. 9 994:904

Holzkirchen 3 – Ambach 10 1018:1035

Schainbach 5 – Schönesberg 3 971:999

Tabelle:

Ambach 10 8:2 5133

Schönesberg 3 8:2 4999

Haselbach 3 6:4 4894

Holzkirchen 3 4:6 4886

Schainbach 5 2:8 4844

Ludwigsmoos 9 2:8 4696

E-Klasse 4

Obermaxf. 3 – Ludwigsm. 11 862:972

Bergen 5 – Handzell 6 945:945

Haselbach 4 – Schönesb. 2 995:1015

Tabelle:

Schönesberg 2 10:0 5187

Haselbach 4 8:2 4999

Bergen 5 5:5 4882

Handzell 6 5:5 4737

Ludwigsmoos 11 2:8 4625

Obermaxfeld 3 0:10 4190

F-Klasse 1

Hütting 4 – Kunding 3 0:907

Ambach 11 – Etting 4 970:1073

Ludwigsm. 12 – Grimolzh. 11 968:948

Tabelle:

Etting 4 10:0 5159

Ludwigsmoos 12 8:2 4904

Grimolzhausen 11 6:4 4745

Ambach 11 4:6 4691

Kunding 3 2:8 4536

Hütting 4 0:10 0

F-Klasse 2

Straß 4 – Ambach 12 966:967

Schainbach 6 – Joshofen 2 955 953

Schönesberg 4 – Walda 7 912:935

Tabelle:

Joshofen 2 8:2 4883

Walda 7 8:2 4697

Ambach 12 6:4 4737

Schönesberg 4 4:6 4749

Schainbach 6 4:6 4419

Straß 4 0:10 4585

F-Klasse 3

Straß 5 – Sehensand 3 945:1015

Etting 5 – Joshofen 3 886:912

Kunding 4 – Mauern 3 902:953

Tabelle:

Sehensand 3 10:0 5003

Mauern 3 8:2 4884

Straß 5 6:4 4587

Kunding 4 4:6 4555

Joshofen 3 2:8 4398

Etting 5 0:10 4099

F-Klasse 4

Trugenh. 4 – Gundelsdorf 8 981:956

Dezenacker 2 – Oberhausen 2 951:868

Ludwigsmoos 13 – Holzkirchen 5 0:952

Tabelle:

Holzkirchen 5 10:0 4761

Trugenhofen 4 8:2 4737

Gundelsdorf 8 6:4 4691

Dezenacker 2 4:6 4575

Oberhausen 2 2:8 3221

Ludwigsmoos 13 0:10 0

lDie besten Einzelergebnisse ab 375 Ringe:

394 Böck Sonja, Tell Hollenbach 2

391 Böck Sonja, Tell Hollenbach 1

390 Winhart Marco, Auerhahn Ried-Hessellohe 1

388 Seemeier Antonia, 1906 Rohrenfels 1

387 Kupferschmid Thomas, Alpenrose Grimolzhausen 1; Kiowski Simone, Schützenfreunde Burgheim 1

386 Halbmeir Josef, Edelweiß Münster 1

385 Schmid Ulrike, Edelweiß Reicherstein 1; Rossmann Andreas, Jennerwein Etting 2; Parente Gudrun, SG 07 Klingsmoos 1

384 Specht Christine, Birkenlaub Klingsmoos 1; Habermeyer Peter, Enzian Sehensand 1

383 Wöhr Birgit, Enzian Sehensand 1; Brzenskott-Baur Melanie, SG 07 Klingsmoos 1

382 Geiger Silvia, Edelweiß Reicherstein 1; Buchhart Simone, Edelweiß Reicherstein 1; Bauch Annalena, Schützenfreunde Burgheim 2

381 Seiler Josef, Hubertus Schainbach 1; Reichel Julian, Schützenfreunde Burgheim 1

380 Feigl Lucia, Abends. 04 Ludwigsmoos 1; Stegmaier Tobias, Alpenrose Grimolzhausen 1; Schmidberger Paula, Eintracht Ambach 1; Mack Johannes, Schützenfreunde Burgheim 1; Förg Patricia, Tell Hollenbach 1; Lehmeier Robert, Winterlust Staudheim 2

379 Böck Marie, Alpenrose Grimolzhausen 1; Gietl Klaus Peter, Alt-Baring Bergen 2; Schabacker Katharina, Juraschützen Hütting 1; Baier Matthias, Juraschützen Hütting 3

378 Nowacki Heike, Birkenlaub Klingsmoos 1; Roßkopf Stefanie, Edelweiß Münster 1; Albertus Hans, Eichenlaub Unterstall 3; Rupp Bernhard, Einigkeit Heinrichsheim 1; Reeg Manuela, Jennerwein Etting 1; Harlander Verena, Lindenschützen Schorn 2; Pfaffenzeller Lena-Marie, Tagberg. Gundelsdorf 5

377 Nowak Julian, Abends. 04 Ludwigsmoos 1; Seitz Sebastian, E. Unterstall 3; Mertl Stefan, Juraschützen Hütting 1; Daferner Karolin, Juraschützen Hütting 2; Appel Thomas SG 07 Klingsmoos 1; Stachel Simone, Tell Hollenbach 1; Karmann Michael, Tell Hollenbach 3; Specht Johannes, Tell Hollenbach 4

376 Neff Simon, Alpenrose Grimolzhausen 2; Gegg Stefan, Alt-Baring Bergen 1; Buchhart Jakob, Edelweiß Reicherstein 2; Kraft Markus, Eichenlaub Unterstall 3; Appl Lara, Usseltaler Trugenhofen 1

375 Huber Maria, 1906 Rohrenfels 2; Nowak Daniel, Abends. 04 Ludwigsmoos 1; Schleger Verena, Alpenrose Grimolzhausen 2; Kramer Ralf, Birkenlaub Klingsmoos 1; Brummer Michaela, Edelweiß Reicherstein 2; Schneider Matilda, Eichenlaub Unterstall 5; Artner Samira, Schützenfreunde Burgheim 2

lDie besten Einzelergebnisse ab 270 Ringe:

280 Stoll Steffen, Usseltaler Trugenhofen 2; Ringer Markus, Winterlust Straß 3

278 Fischer Matthias, 1922 Obermaxfeld 2

276 Karmann Nadine, Jennerwein Etting 4

275 Hugl Theresa, Jennerwein Etting 4

274 Ächter Martina, Abends. 04 Ludwigsmoos 6; Breit Jürgen, Eichenlaub Unterstall 7; Habermayr Lukas, Eintracht Ambach 8; Specht Dominik, Tell Hollenbach 9

273 Ächter Alexander, Abends. 04 Ludwigsmoos 6; Josef Stefanie, Alpenrose Grimolzhausen 8; Beck Johanna, Hubertus Schainbach 4; Kapfer Jasmina, Usseltaler Trugenhofen 4

272 Schoder Sandra, Gemütlichkeit Schönesberg 2; Seiler Monika, Hubertus Schainbach 4

271 Schafnitzel Eva, Abends. 04 Ludwigsmoos 5; Plöckl Lisa, Auerhahn Walda 5; Knikl Britta, Tell Hollenbach 8

270 Ansbacher Alexander, Auerhahn Kunding 1; Hackl Andreas, Edelweiß Reicherstein 5; Reißner Maximilian, Einigkeit Heinrichsheim 2; Schoder Sandra, Gemütlichkeit Schönesberg 1; Margraf Christian, Hubertus Joshofen 2; Förg Quirin, Tell Hollenbach 7; Bauer Julia, Winterlust Staudheim 5

Luftpistole

Gauliga

Neuburg 1 – Münster 1 874,8:873,9

Oberhaus. 1 – Neuburg 2 850,4:856,4

Tabelle:

Burgheim 1 8:0 3534,8

FSG Neuburg 1 6:2 3476,6

Münster 1 4:4 3470,5

FSG Neuburg 2 2:6 3347,7

Oberhausen 1 0:8 3368,0

lDie besten Einzelergebnisse ab 275 Ringe:

300,1 Fabritius Gerhard, Kgl.priv.FSG Neuburg 1

297,4 Schramm Anna, Anita Edelweiß Münster 1

293,6 Höpfner Dietmar, Kgl.priv.FSG Neuburg 1

290,9 Mannuß Brunhilde, Kaiserb. Oberhausen 1

290,1 Gira Arnold, Edelweiß Münster 1

289,8 Müller Harald, Kgl.priv.FSG Neuburg 2

288,3 Wagner Georg, Kaiserb. Oberhausen 1

286,4 Heider Rudolf, Edelweiß Münster 1

285,2 Helfer Ignaz, Edelweiß Münster 1

285,1 Hadinger Franz, Kgl.priv.FSG Neuburg 2

281,5 Fuchs, Karl Kgl.priv.FSG Neuburg 2

281,1 Böhnel Harald, Kgl.priv.FSG Neuburg 1