Golf: Die „heimlichen Helden“ der German Challenge

Ohne sie läuft bei der „German Challenge“ nichts: die Volunteers! „Sie sind zweifelsohne die Seele dieses Turniers“, sagt Korbinian Kofler, Geschäftsführer des Wittelsbacher Golfclubs. Auch bei der diesjährigen fünften Auflage können die Organisatoren und Veranstalter auf die zuverlässige Hilfe von insgesamt 135 Freiwilligen zurückgreifen. „Ohne die Volunteers wäre ein solches Event überhaupt nicht möglich“, so Kofler und ergänzt: „Es gibt hier die Veranstalter und Spieler. Alle könnten sich nicht so bewegen, wenn wir nicht auf unsere fleißigen Helfer zurückgreifen könnten. Ihnen gebührt ein riesengroßes Kompliment und Dankeschön.“

Einige dieser Volunteers erklären gegenüber unserer Zeitung, welche unterschiedlichen und wichtigen Aufgaben sie in den vier Turniertagen zu bewältigen haben.

Marion Lange-Kohlmann (Wittelsbacher Golfclub): „Ich befinde mich am Info-Stand unterhalb des Clubhauses. Meine Aufgabe ist es, den Zuschauern Informationen zu geben, wo sich die Spieler gerade befinden und wie der Platz strukturiert ist, damit sie eben den Profi ihrer Wahl auch finden. Darüber hinaus teile ich den Leuten noch Wissenswertes über unseren Club mit beziehungsweise lasse sie wissen, was neben dem Sportlichen auf der Anlage noch alles geboten ist. Für mich persönlich ist es bereits das fünfte Mal, dass ich als Volunteer im Einsatz bin - das erste Mal jedoch an der Info! Zuvor habe ich schon viele andere Aufgaben übernommen.“

Icon Vergrößern Wer Informationen rund um die German Challenge benötigt, ist bei Marion Lange-Kohlmann bestens aufgehoben. Foto: Dirk Sing Icon Schließen Schließen Wer Informationen rund um die German Challenge benötigt, ist bei Marion Lange-Kohlmann bestens aufgehoben. Foto: Dirk Sing

Petra Dieckmann (München): „Ich stehe hier am Abschlag von Tee 1 und sorge dafür, dass die Spieler in Ruhe abschlagen können und nicht von irgendeinem Lärm oder Geräuschen gestört werden. Das mache ich zum einen mit einem ‚Ruhe-Schild‘, das ich in die Höhe halten. Zum anderen spreche ich die Zuschauer auch persönlich an. Meine genaue Job-Beschreibung lautet dabei Marshall. Diese Aufgabe mache ich bereits seit sage und schreibe 18 Jahren und bin dabei schon durch die ganze Welt gereist. Unter anderem war auch schon beim Ryder Cup in Rom oder dem Masters, meinem absoluten Traum, im Einsatz. Bei den BMW Open bin ich mittlerweile aufgrund meiner klaren Ansagen schon als die ‚Domina von der Eins‘ bekannt (lacht). Hier in Neuburg gefällt mir vor allem die familiäre Atmosphäre sowie der Umgang mit den Menschen.“

Icon Vergrößern Hat am Abschlag auf der ersten Spielbahn alles im Griff: Petra Dieckmann. Foto: Dirk Sing Icon Schließen Schließen Hat am Abschlag auf der ersten Spielbahn alles im Griff: Petra Dieckmann. Foto: Dirk Sing

Manfred Rinke (Wittelsbacher Golfclub): „Meine Aufgabe als sogenannter ‚Ballspotter‘ ist es, die abgeschlagenen Bälle der Profis im Blick zu haben und gegebenenfalls mit einer Fahne zu markieren, wenn sie an einer unübersichtlichen Stelle liegen. Manchmal ist das gar nicht so einfach, da diese Bälle zumeist mit einer unglaublichen Geschwindigkeit ankommen. Am heutigen Donnerstag bin ich seit dem ersten Abschlag um 7.25 Uhr an der ersten Spielbahn im Einsatz. Gleich zu Beginn konnten wir einem der Spieler leider nicht mehr helfen, da sein Abschlag weit ins Aus geflogen ist. Ansonsten treffen viele Profis das Fairway sehr gut, während andere die Bälle nach links oder rechts - wie wir Amateure auch - schlagen. Das ist wirklich interessant zu beobachten.“

Icon Vergrößern Hat als Ballspotter alles im Blick: Manfred Rinke. Foto: Dirk Sing Icon Schließen Schließen Hat als Ballspotter alles im Blick: Manfred Rinke. Foto: Dirk Sing

Martin Kern (Pöttmes): „Meine Kollegen und ich führen hier das große Scoreboard. Sprich: Die Ergebnisse, welche von den Profis gerade auf der Runde gespielt werden, sind hier zu sehen. Gerade für die Zuschauer ist das natürlich eine sehr gute und wichtige Information, da man auch weiß, wer gerade in Führung liegt. Die einzelnen Resultate von den jeweiligen Löchern werden dabei von den Spielern selbst elektronisch übermittelt. Sobald uns diese vorliegen, werden sie am Scoreboard entsprechend gesteckt. Ich selbst bin bereits seit Beginn der ‚German Challenge‘ als Volunteer dabei. Ab dem zweiten Jahr arbeite ich am Scoreboard, was für mich auch am interessantesten ist. Hinzu kommt, dass unsere Gruppe bereits seit einigen Jahren richtig eingespielt ist. Da sitzt einfach jeder Handgriff.“

Icon Vergrößern Der „Meister der Zahlen und Namen“: Martin Kern ist am Scoreboard im Einsatz. Foto: Dirk Sing Icon Schließen Schließen Der „Meister der Zahlen und Namen“: Martin Kern ist am Scoreboard im Einsatz. Foto: Dirk Sing

Karla Hirtreiter/Charly Dengler (Wittelsbacher Golfclub): „Nachdem an den ersten beiden Turniertagen noch sehr viele Spieler im Einsatz sind, wird am Vormittag und Nachmittag jeweils gleichzeitig an den Spielbahnen eins und zehn gestartet. Unsere Aufgabe als Starter beinhaltet dabei unter anderem das kurze Vorstellen der Profis, das Aufrufen der jeweiligen Flights inklusive der Startzeit sowie das Aushändigen der Scorekarten. Für die Spieler selbst ist es in unseren Augen auch ganz wichtig, dass sie durch den Starter quasi offiziell in das Turnier beziehungsweise auf die Runde geschickt werden. Eine gewisse Herausforderung stellen dabei oftmals die Namen der Profis dar. Wenn man gar nicht weiß, wie man einen Namen ausspricht, muss man vorher einfach kurz den Spieler persönlich fragen.“

Icon Vergrößern Schicken die Profis an den Spielbahnen eins und zehn auf die Runde: Karla Hirtreiter (links) und Charly Dengler (rechts). Foto: Dirk Sing Icon Schließen Schließen Schicken die Profis an den Spielbahnen eins und zehn auf die Runde: Karla Hirtreiter (links) und Charly Dengler (rechts). Foto: Dirk Sing

Susan Pugh (Wittelsbacher Golfclub): „Ich sitze am offiziellen Eingang und begrüße dort die Besucher. Gleichzeitig frage ich, ob sie schon im Besitz einer Eintrittskarte sind. Falls ja, wird diese gescannt. Ansonsten hat man die Gelegenheit, direkt bei uns ein Tages- oder Wochenticket zu erwerben. Auch beantworten wir die ersten Fragen, die sofort auftauchen. Ich bin schon lange als Volunteer bei der German Challenge dabei. Bereits im vergangenen Jahr war ich am Eingang, zuvor hatte ich schon alle möglichen Aufgaben inne. Das Schöne an meinem jetzigen Job ist, dass man sehr viele Leute trifft, die man bereits kennt - entweder Mitglieder oder Zuschauer vom letzten Mal.“

Icon Vergrößern Begrüßt die Besucher freundlich am Eingang:Susan Pugh. Foto: Dirk Sing Icon Schließen Schließen Begrüßt die Besucher freundlich am Eingang:Susan Pugh. Foto: Dirk Sing