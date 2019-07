vor 17 Min.

18.000 Euro: Gemeinsam geht’s...

Stolz und Freude über ein großartiges Ergebnis: Beim 8. Golfturnier der Wirtschaft, das die VR Bank Neuburg-Rain ausrichtet, überreichten Vorstandsvorsitzender Werner Halbig (links) und Aufsichtsratsvorsitzender Ludwig Schlosser (rechts) NR-Redaktionsleiter Manfred Rinke einen Spendenscheck in Höhe von 18.000 Euro für die Kartei der Not.

Mit dem 8. Golfturnier der Wirtschaft hat die VR Bank Neuburg-Rain nun bereits 130.000 Euro an Spenden für die Stiftung Kartei der Not gesammelt. Was dieses Wohltätigkeitsturnier so reizvoll macht

Von Georg Stift

Es soll bitte niemand glauben, dass man Golf nur zum Spaß oder als gesunden Ausgleichssport in wundererbarer Natur spielt. Nein, nein! Selbst bei einer Benefizveranstaltung wie dem Golfturnier der Wirtschaft herrscht mitunter ein harter Konkurrenzkampf. So geht es zum Beispiel zwischen dem Ausrichter, dem Team der VR Bank Neuburg-Rain, und dem der befreundeten VIB Vermögen AG immer darum, wer zum nächsten Grillfest einladen muss. Dieses Mal siegte die VIB in der Netto-, das Bankteam in der Bruttowertung. Danach ging die verbale Auseinandersetzung darum, welche Wertung denn die bedeutendere ist. Ob mittlerweile geklärt ist, wer heuer einladen muss, ist an dieser Stelle nicht bekannt. Der eindeutige Gewinner auch der achten Auflage des Turniers dagegen schon.

Denn das war einmal mehr die Stiftung Kartei der Not, für die eine Spendensumme von 18.000 Euro zusammenkam. Nach acht Jahren steht damit die stolze Zahl von 130.000 Euro, mit der das Leserhilfswerk durch das Wohltätigkeitsturnier dabei unterstützt wird, Menschen in Not zu helfen. Dafür bedankte sich NR-Redaktionsleiter Manfred Rinke nicht nur bei der VR Bank Neuburg-Rain und seinem Organisationsteam um Marketingleiter Andreas Mundrzik. Er dankte auch allen teilnehmenden Firmen. Durch ihr Startgeld (jede Firma zahlt 850 Euro) und den Kauf von Losen für eine Tombola mit anspruchsvollen Preisen tragen alle dazu bei, dass die Stiftung Kartei der Not ihrem sozialen Engagement auch 54 Jahre nach ihrer Gründung Leben einhauchen kann. „Ohne den Beitrag auch von Ihnen wäre das nicht möglich“, sagte Rinke. Als Sponsoren sind zudem die R+V Versicherung, Union Investment und TeamBank zu erwähnen.

Wie der Redaktionsleiter weiter ausführte, helfe das Leserhilfswerk ausschließlich im Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatausgaben. Im Gebiet der Neuburger Rundschau seien vergangenes Jahr 32 Hilfsanträge gestellt worden. Für die bewilligten Anträge wurden 14.500 Euro ausgezahlt. Im gesamten Verbreitungsgebiet wurden 2027 Hilfsanträge bewilligt und mit knapp einer Million Euro Menschen in Not geholfen.

Einmal mehr fand das Golfturnier der Wirtschaft bei allerbestem Wetter statt, für das sich – zumindest wenn es gut ist – Korbinian Kofler zuständig fühlt, wie der Geschäftsführer des Wittelsbacher Golfclubs bei seiner Begrüßung augenzwinkernd meinte. Bei ihm und seinem Greenkeeper-Team sowie bei Gastronomie und Küche bedankten sich anschließend Werner Halbig, Vorstandsvorsitzender der VR Bank Neuburg-Rain, und Aufsichtsratsvorsitzender Ludwig Schlosser, der die Siegerehrung durchführte.

Halbig bedankte sich bei allen teilnehmenden Firmen namentlich, von denen sieben schon von Anfang an dabei sind. Neben der VR Bank selbst sind das die VIB Vermögen AG, die Autohäuser Prüller und Praunsmändtl, die Dilg GmbH, die Arztpraxis Fischer-Stabauer und Hans Rathei Kieswerke.

Mit launigen Worten kürte im Anschluss daran Ludwig Schlosser die Sieger des Turniers und erwähnte dabei mit einem ironischem Zungenschlag auch das eingangs beschriebene, „verbitterte“ Duell zwischen der VR Bank und der VIB.

Dabei kann bei dem Modus, nach dem das Benefizturnier durchgeführt wird, überhaupt keine schlechte Stimmung aufkommen. Aufgrund der entspannten Spielweise werden Ergebnisse erzielt, die einer alleine niemals erreichen könnte. Denn alle vier Akteure in einem Flight dürfen jeweils den am aussichtsreichsten liegenden Ball weiterspielen, bis er schließlich im Loch liegt. „Gemeinsam geht’s“, lautet daher die Devise nicht nur der Stiftung Kartei der Not und der VR Bank, sondern auch dieser Turnierform. Deshalb und wegen des Gesamtpakets, zu dem neben einem Biergarten im Anschluss ans Turnier auch eine legere, niveauvolle Abendveranstaltung zählt, darf man sich schon jetzt auf die Fortsetzung der guten Idee für eine gute Sache im Jahr 2020 freuen.

