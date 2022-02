1:1 in Bremen: FC Ingolstadt ärgert den Favoriten

Trotz eines 0:1-Rückstands kommen die Schanzer beim Bundesliga-Absteiger SV Werder Bremen, der zuvor sieben Partien hintereinander gewann, zu einem 1:1-Unentschieden. Bilbija trifft in der 85. Minute.

Achtungserfolg für den FC Ingolstadt: Beim Bundesliga-Absteiger SV Werder Bremen kam die Truppe von Cheftrainer Rüdiger Rehm am Samstagnachmittag zu einem sicherlich etwas glücklichen, aber keinesfalls unverdienten 1:1-Unentschieden. Vor allem in der ersten Hälfte präsentierten sich die Schanzer als überaus gleichwertiger Gegner und ärgerten den Aufstiegskandidaten aus dem hohen Norden ein ums andere Mal. Selbst als die Werderaner in der 75. Minute durch ihren Torjäger Niclas Füllkrug in Führung gingen und alles auf einen „Pflichtsieg“ des Favoriten hindeutete, bewiesen die Gäste eine tolle Moral, kämpften unverdrossen weiter und kamen schließlich fünf Minuten vor dem Ende durch Filip Bilbija zum 1:1-Ausgleichstreffer.

Im Vergleich zum vorangegangenen torlosen Remis gegen den SV Sandhausen, als die Oberbayern aus Corona-Gründen gleich auf neun Akteure verzichten mussten, konnte Rehm wieder auf seinen nahezu kompletten Kader zurückgreifen. Lediglich Kapitän Stefan Kutschke, der nach seiner Corona-Infektion noch nicht einsatzfähig war, sowie Mittelfeld-Abräumer Hans Nunoo Sarpei (sah gegen Sandhausen seine fünfte Gelbe Karte) standen nicht zur Verfügung. Dementsprechend baute der Ingolstädter Coach seine Anfangsformation auf vier Positionen um. Für Nikola Stevanovic, Fabian Cavadias, Thomas Keller und eben Sarpei rückten Nico Antonitsch, Filip Bilbija, Patrick Schmidt und Denis Linsmayer als Sarpei-Ersatz in die erste Elf.

FC Ingolstadt lauert auf schnelle Umschaltmomente

Warum Bremens Trainer Ole Werner, dessen Mannschaft die vorherigen sieben Zweitliga-Partien allesamt gewinnen konnte, im Vorfeld eindringlich vor dem Kellerkind aus Ingolstadt gewarnt hatte, wurde speziell in den ersten 45 Minuten immer wieder deutlich. Die Schanzer verteidigten in der eigenen Hälfte überaus kompakt und lauerten immer wieder auf schnelle Umschaltmomente – und diese bekamen sie auch! Zweimal hatte FCI-Toptorschütze Bilbija (bislang vier Saisontreffer) die Gäste-Führung auf dem Fuß. Zunächst geriet sein Abschluss – freistehend vor Werder-Keeper Jiri Pavlenka – aus spitzem Winkel zu ungenau (36.). Dann setzte der Youngster bei einem weiteren Konter das Spielgerät aus 16 Metern unbedrängt am rechten Pfosten vorbei (41.).

Die Hausherren hatten zwar insgesamt mehr vom Spiel, taten sich aber zunächst schwer, zu hochkarätigen Möglichkeiten zu kommen. Erstmals richtig gefährlich wurde es in der 40. Minute, als sich Füllkrug nach einer Flanke gut durchsetzte und mit seinem Kopfball die Querlatte traf.

Werder Bremen agiert deutlich zielstrebiger

Wesentlich zielstrebiger agierten die Hanseaten dann allerdings nach Wiederbeginn. Angriff um Angriff rollte nun im weiteren Verlauf in Richtung des Ingolstädter Kastens von Dejan Stojanovic – zumal seine Vorderleute kaum noch für Entlastung sorgen konnten. Nachdem Nicolai Rapp (51.), Mitchell Weiser (54.), Ömer Toprak (67.), Anthony Jung (71.) und Marvin Duksch (74.), dessen Schuss aus sechs Metern Antonitsch spektakulär mit dem Kopf vor der Torlinie klärte, beste Chancen vergaben, war es in der 75. Minute soweit: Nach einer Jung-Flanke setzte sich Füllkrug im Luftkampf gegen Visar Musliu durch und köpfte zur Führung ein.

In der Folge drängte der SV Werder auf den zweiten und wohl entscheidenden Treffer. Doch sowohl Christian Groß als auch Anthony Jung (beide 83.) scheiterten am jeweils stark reagierenden Stojanovic. Und der FCI? Der nutzte seinen ersten (!) Schuss in diesem Match auf das Gehäuse von Pavlenka (die übrigen waren neben oder über den Kasten gegangen) in der 85. Minute zum 1:1-Ausgleich! Nach einem Stellungsfehler von Toprak reagierte Bilbija auch schneller als sein direkter Bewacher Marco Friedl und hob den Ball technisch versiert über den herausstürzenden SVW-Goalie hinweg ins gegnerische Gehäuse.

„Nach dem späten Tor herrscht bei uns Erleichterung. Wir haben alles reingeworfen und verdient einen Punkt geholt“, resümiert FCI-Torschütze Filip Bilbija und ergänzt: „Ich denke, die Zuschauer sehen, dass wir endlich angekommen sind. Für das Team ist es wichtig, dass wir in den letzten drei Partien immer gepunktet haben. Wenn wir unser Spiel durchziehen, können wir jede Mannschaft schlagen.“

Werder Bremen: Pavlenka – Veljkovic, Toprak, Friedl – Weiser (90. Agu), Groß (90. Woltemade), A. Jung – Rapp (86. Gruew), R. Schmid (60. N. Schmidt) – Füllkrug, Ducksch.

FC Ingolstadt 04: Stojanovic – Heinloth (85. Gaus), Antonitsch, Musliu, Franke – Pick (63. Gebauer), Linsmayer (63. Preißinger), Röhl, Bilbija – P. Schmidt (68. Sulejmani), Eckert Ayensa.

Tore: 1:0 Füllkrug (75.), 1:1 Bilbija (85.). – Schiedsrichter: Robert Kampka (Mainz). – Zuschauer: 15.000.