1:3 gegen St. Pauli: FC Ingolstadt rauft sich die Haare

Der kleine Aufwärtstrend des FC Ingolstadt findet im Heimspiel gegen den FC St. Pauli ein jähes Ende. Trotz eines Treffers von Dennis Eckert Ayensa unterliegen die Schanzer mit 1:3 und sind wieder Tabellenletzter.

Der kleine Aufwärtstrend des FC Ingolstadt in der 2. Fußball-Bundesliga mit zuletzt fünf Punkten aus drei Partien wurde am Samstag durch den FC St. Pauli gestoppt. Die Schanzer verloren mit 1:3 und sind durch das Remis des Abstiegs-Mitkonkurrenten Erzgebirge Aue in Paderborn (3:3) wieder auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. „Wir waren heute nicht so eklig und gierig wie in den letzten Wochen. Der Gegner hatte in unserer Hälfte zu viel Platz und Raum“, resümierte Rüdiger Rehm.

Der Ingolstädter Cheftrainer hatte nur eine Veränderung in der Startelf vorgenommen. Nach seiner Gelb-Rot-Sperre kehrte Hans Ninoo Sarpei für Denis Linsmayer wieder zurück. Bereits in der 19. Minute war Rehm zu einem verletzungsbedingten Wechsel gezwungen. Michael Heinloth musste wegen muskulärer Probleme durch Maximilian Neuberger ersetzt werden. Die Partie plätscherte langsam vor sich hin, ehe ein „Traumfreistoß“ von Daniel Kyereh die „Kiezkicker“ in Führung brachte.

Rückschläge der Ingolstädter nehmen kein Ende

Doch die Rückschläge aus Schanzer Sicht nahmen kein Ende. Der kurz zuvor eingewechselte Neuberger musste nach knapp zehn Minuten schon wieder vom Feld und wurde durch Nikola Stevanovic ersetzt. Bei einem Laufduell war Neuberger unglücklich umgeknickt. Laut Vereinsangaben zog er sich eine Verletzung am Sprunggelenk zu. Genaueres sollen weitere Untersuchungen ergeben.

In der 31. Minute hätte Florian Pick fast mit einer Kopie des Gäste-Führungstreffers ausgleichen können. Im Audi-Sportpark wurde schon zum Jubeln angesetzt, doch sein Freistoß touchierte letztlich nur das Außennetz. Nur drei Zeigerumdrehungen später machte es Dennis Eckert Ayensa besser: Per Volleyschuss traf der FCI-Angreifer zum 1:1! Die Freude darüber währte allerdings nicht lange. Nach einem Zuspiel von Marcel Hartel entwischte Guido Burgstaller Ingolstadts Nico Antonitsch und brachte den FC St. Pauli wieder in Front.

Dass beide Gegentreffer ausgerechnet im Zeitraum des „Doppelwechsels“ auf der Rechtsverteidiger-Position fielen, war für Ingolstadts Coach Rehm indes kein Zufall. „Wenn dir auf einer Position zwei Spieler in kürzester Zeit wegbrechen, ist Unruhe drin. Das erste Gegentor befeuerte dies natürlich.“

Gäste erhöhen nach dem Wiederbeginn den Druck

Nach dem Pausenpfiff kamen die Hausherren zu „kleinen“, aber ungefährlichen Möglichkeiten. Die Norddeutschen erhöhten im weiteren Verlauf wieder den Druck und sorgten bereits in der 55. Minute für die Vorentscheidung. Leart Pacarada flankte von der Grundlinie auf Simon Makienok, der unbedrängt einköpfen konnte. Erneut Makieniok (61./Pfosten) sowie Kyereh (62./Stojanovic parierte stark) hätten das Ergebnis sogar noch weiter in die Höhe schrauben können, vergaben jedoch ihre Chancen.

Die Ingolstädter traten anschließend entmutigt auf. Erst in der 82. Minute brachte Rehm mit Stefan Kutschke, Valmir Sulejmani und Marcel Gaus nochmals frische Kräfte – allerdings ohne Erfolg. „Wir haben als Trainerteam über den Wechselzeitraum diskutiert. Aber wenn wir in der 70. Minute einen Dreifachwechsel vornehmen, können wir nicht mehr auf einen möglichen weiteren Verletzten reagieren. Wir haben im ersten Durchgang schon zwei Wechsel-Slots verbraucht“, erklärte der FCI-Coach.

Angesichts von weiterhin zehn Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz versucht auch Torwart Dejan Stojanovic, den Kopf nicht hängen zu lassen: „Wir müssen es wieder hinkriegen, gemeinsam – vor allen gegen den Ball – so aufzutreten, wie in den drei Spielen davor. Es geht jetzt darum, den Kopf oben zu behalten und die richtige Antwort zu liefern.“

FC Ingolstadt 04: Stojanovic – Heinloth (19. Neuberger/32. Stevanovic), Antonitsch (82. Kutschke), Musliu, Franke – Pick (82. Sulejmani), Sarpei, Röhl, Bilbija – P. Schmidt, Eckert Ayensa (83. Gaus).

FC St. Pauli: Vasilj – Dzwigala, Ziereis (46. Zander), Medic, Paqarada (90.+1 Ritzka) – Aremu, Hartel (64. F.O. Becker), Irvine, Kyereh (90.+1 Beifus) – Burgstaller (83. Dittgen), Makienok.

Tore: 0:1 Kyereh (22.), 1:1 Eckert Ayensa (35.), 1:2 Burgstaller (37.), 1:3 Makienok (55.). – Schiedsrichter: Dr. Robin Braun (Wuppertal). – Zuschauer: 5511.