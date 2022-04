2:2 in Karlsruhe: Abstieg des FC Ingolstadt ist besiegelt

Trotz einer 2:0-Führung kommt der FC Ingolstadt in Karlsruhe nur zu einem 2:2-Remis. Da gleichzeitig Dresden ebenfalls unentschieden spielt, sind die Schanzer endgültig nicht mehr zu retten.

Seit Freitagabend, 20.25 Uhr ist es amtlich: Der FC Ingolstadt steht als erster Absteiger der 2. Fußball-Bundesliga fest. Trotz einer 2:0-Führung kamen die Schanzer beim Karlsruher SC am Ende über ein 2:2-Remis nicht hinaus. Da gleichzeitig der Tabellensechzehnte Dynamo Dresden bei Fortuna Düsseldorf ebenfalls unentschieden spielte (2:2), kann der FCI seinen Zehn-Punkte-Rückstand bei nur noch drei verbleibenden Partien nicht mehr aufholen.

„„Wir werden nicht mit der U19 antreten, sondern bereiten uns professionell vor und wollen ein Zweitliga-Spiel gewinnen“, hatte Ingolstadts Cheftrainer Rüdiger Rehm im Vorfeld des Aufeinandertreffens mit dem KSC angekündigt – um dann bei seiner Startaufstellung auch Taten folgen zu lassen! Im Vergleich zur vorangegangenen 0:1-Heimpleite gegen den SC Paderborn hatte Rehm seine Anfangsformation nur auf zwei Positionen verändert. Tobias Schröck, der sein Startelf-Debüt in dieser Saison feierte und Filip Bilbija rückten für Christian Gebauer und Dennis Eckert Ayensa (beide auf der Bank) ins Team. Im Kasten stand erneut Robert Jendrusch.

Strafraum-Beherrschung nicht die Stärke von Robert Jendrusch

Dass die Strafraum-Beherrschung (noch) nicht zu den Stärken des Ingolstädter Schlussmanns zählt, wurde bereits nach wenigen Sekunden deutlich. Nach einem weiten Einwurf in den FCI-Strafraum „wischte“ Jendrusch den Ball in Richtung Marvin Wanitzek. Doch der Karlsruher scheiterte zuerst an der Brust von Visar Musliu und setzte dann auch den Abpraller am Pfosten vorbei (1.). Auch an der zweiten Gelegenheit der Hausherren war der Schanzer Goalie entscheidend beteiligt. Einen Eckball faustete der 25-Jährige vor die Füße von Tim Breithaupt, der jedoch über den Querbalken zielte (11.).

Angesichts dieser zwei großzügigen Gastgeschenke wollte sich wohl auch Jendruschs Gegenüber Markus Kuster nicht lumpen lassen. Rund 18 Meter vor seinem eigenen Kasten spielte er einen wahnwitzigen Fehlpass genau in die Füße von Filip Bilbija. Der FCI-Youngster, dessen Vertrag nach NR-Informationen am Saisonende ausläuft und er daher die Oberbayern ablösefrei verlassen kann, reagierte blitzschnell und versuchte es mit einem Abschluss aus der Distanz. Doch Kuster war gerade noch rechtzeitig zurückgelaufen und konnte den Ball vor der Torlinie stoppen (14.). Vier Zeigerumdrehungen später zielte Florian Pick aus 20 Metern knapp rechts vorbei. Vorangegangen war – richtig – ein Fauxpas von Kuster, der einen Abwurf direkt in einen Ingolstädter Spielerpulk geworfen hatte.

Ingolstadts Schmidt trifft per Elfmeter

Je länger die erste Hälfte dauerte, umso besser kamen die Schanzer in diese Partie und gingen letztlich mit einer durchaus verdienten Führung in die Pause. Bilbija erkämpfte sich in der Karlsruher Hälfte das Spielgerät und marschierte in Richtung Grundlinie. Seine Flanke touchierte den Arm des im eigenen Strafraum stehenden KSC-Abwehrspielers Daniel O’Shaughnessy. Nach kurzem Zögern entschied Schiedsrichter Martin Thomsen auf Elfmeter, den Patrick Schmidt sicher verwandelte (24.).

Galt das Toreschießen im bisherigen Saisonverlauf bei der Rehm-Truppe als Hauptmanko, erwiesen sie sich diesmal nach Wiederbeginn als echte „Frühstarter“. Einen Pick-Schuss konnte Kuster nur nach vorne abprallen lassen. Dort stand Bilbija goldrichtig und drückte den Ball zum 0:2 über die Linie – gerade einmal 20 (!) Sekunden waren zu diesem Zeitpunkt im zweiten Abschnitt gespielt. Drei Minuten später hätten die Ingolstädter sogar nachlegen können, ja müssen. Der auffällige Bilbija tauchte frei vor Kuster auf. Aber anstatt zu schießen entschied er sich für den Querpass zum mitgelaufenen Schmidt, den der eingewechselte Felix Irorere gerade noch klären konnte.

Karlsruhes Vierfach-Wechsel bringt die Wende

KSC-Trainer Christian Eichner hatte daraufhin genug gesehen und reagierte mit einem Vierfach-Wechsel. Prompt sahen sich die Gäste nur noch in der Defensive und mussten – fast schon folgerichtig – innerhalb von sechs Minuten den 2:2-Ausgleich hinnehmen. Fabian Schleusener (69.) und Philip Hofmann (76.) trafen jeweils nach einem Eckball per Kopf. Danach drängte der KSC auf den Sieg. Doch letztlich blieb es beim Remis, das dem FCI den Gang in die 3. Liga aber nicht ersparte.

Karlsruher SC: Kuster – van Rhijn (53. Rabold), Kobald, O´Shaughnessy (36. Irorere), Heise (53. Jakob) – Breithaupt (53. M. Lorenz), Gondorf, Wanitzek – Goller (53. Choi), P. Hofmann, Schleusener.

FC Ingolstadt 04: Jendrusch – Heinloth (46. Gebauer), Antonitsch, Musliu – Schröck (58. Röseler), Franke, Preißinger, Röhl (76. Gaus), Bilbija, Pick (68. Kutschke) – P. Schmidt (68. Sulejmani).

Tore: 0:1 P. Schmidt (24./Handelfmeter), 0:2 Bilbija (46.), 1:2 Schleusener (69.), 2:2 P. Hofmann (75.). – Schiedsrichter: Martin Thomsen (Kleve) – Zuschauer: 16.655.