Der nächste R(h)einfall: FC Ingolstadt verliert in Düsseldorf mit 0:3

Der FC Ingolstadt präsentiert sich bei der 0:3-Niederlage in Düsseldorf über weite Strecken wie ein Absteiger. Kapitän Marcel Gaus fliegt bereits nach 56 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz.

Die Lage für den FC Ingolstadt in der 2. Fußball-Bundesliga wird immer aussichtsloser. Bei der 0:3-Niederlage am Sonntagnachmittag in Düsseldorf präsentierten sich die Schanzer über weite Strecken wie ein Absteiger und hätten sich am Ende sogar über eine noch höhere Pleite nicht beschweren dürfen. Da tags zuvor Mitkonkurrent Hansa Rostock überraschend beim FC Schalke 04 mit 4:3 gewonnen hatte, vergrößerte sich der Rückstand auf den Abstiegs-Relegationsplatz, den nun Dynamo Dresden innehat, auf elf Punkte. Angesichts der zuletzt gezeigten Leistungen und Resultate gegen St. Pauli (1:3) und Fortuna Düsseldorf (0:3) verbietet sich jedoch ohnehin ein Blick auf das Klassement.

Im Vergleich zur letztwöchigen 1:3-Heimniederlage gegen den FC St. Pauli, als die Schanzer sowohl hinten als auch vorne (wieder einmal) die bekannten Schwächen offenart hatten, baute Rehm seine Anfangsformation auf zwei Positionen um. Als „Ersatz-Ersatz“ auf der rechten Außenverteidiger-Position durfte Winter-Neuzugang Nikola Stevanovic ran (Michael Heinloth und Maximilian Neuburger fallen mehrere Wochen aus). Zudem erhielt Marcel Gaus, der auch die Kapitänsbinde trug, gegenüber Florian Pick (Bank) den Vorzug.

FC Ingolstadt geht in der dritten Minute in Rückstand

Die Hoffnung des Ingolstädter Cheftrainers auf ein „sehr, sehr gutes Auswärtsspiel“, wie er es im Vorfeld dieses „Kellerduells“ hatte verlauten lassen, erhielt bereits nach drei (!) Minuten einen gehörigen Dämpfer! Beim frühen Führungstreffer von Fortuna-Sturmtank Daniel Ginczek wurde deutlich, warum die Schanzer in dieser Saison tief im Tabellenkeller stecken. Khaled Nartey setzte sich auf der rechten Außenbahn mühelos gegen Dominik Franke durch und durfte in aller Ruhe flanken. In der Mitte stand Ginczek völlig unbedrängt und köpfte aus zehn Metern zur Führung für die Hausherren ein (4.).

Ein großzügiges Geschenk der Gäste, deren Spielplan im weiteren Verlauf dieser Partie schnell klar wurde. Man überließ den Düsseldorfern über weite Strecken den Ball, zog sich bis weit in die eigene Hälfte zurück, um dann mit blitzartigen Tempogegenstößen für Gefahr zu sorgen. Und das gelang den Oberbayern durchaus hin und wieder. Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte landete das Spielgerät über zwei Stationen bei Dennis Eckert Ayensa, dessen Schuss aus zwölf Metern jedoch in den Händen von Fortuna-Schlussmann Florian Kastenmeier landete (13.). Nach dem gleichen Muster kam nur fünf Minuten später auch Patrick Schmidt im gegnerischen Strafraum zum Abschluss. Doch Jordy de Wijs brachte gerade noch seinen Fuß dazwischen (18.). Die beste Gelegenheit zum Ausgleich hatte aber FCI-Toptorschütze Filip Bilbija: Nach einer Kopfball-Stafette zielte der Youngster aus kurzer Distanz drüber (30.).

FC Ingolstadt: Marcel Gaus fliegt vom Platz

Und Düsseldorf? Trotz dieser Chancen war die Fortuna das spielerisch bessere und dominantere Team. Vor allem über die linke Abwehrseite der Schanzer wurde es immer wieder gefährlich. Vor allem die wieselflinke Nartey stürzte die Ingolstädter Hintermannschaft dabei von einer Verlegenheit in die nächste. Dass letztlich auch der zweite Treffer der Hausherren über die Ingolstädter „Problemzone“ fiel, war nicht wirklich verwunderlich. Matthias Zimmermann ließ zuerst Franke wie eine Slalomstange stehen, zog nach innen und traf aus 14 Metern zum 2:0 (35.).

Wer aus FCI-Sicht darauf gehofft hatte, dass die Rehm-Truppe nach dem Wiederbeginn zur großen Aufholjagd bläst, wurde kurzerhand eines Besseren belehrt – und das, wie könnte es auch anders sein – unter gütiger Mithilfe der Gäste. Nach einem weiteren „Harakiri“-Abstoß von Torhüter Dejan Stojanovic (bereits in der ersten Hälfte hätte Rouwen Hennings von einem solchen beinahe profitiert) bedankte sich der überragende Nartey in der 50. Minute mit einem Schlenzer zum 3:0. Dies war zugleich die Vorentscheidung, zumal der bereits verwarnte Gaus im Anschluss seinem Team auch noch den Bärendienst und sich für ein Foulspiel an der Seitenauslinie in der gegnerischen Hälfte die Gelb-Rote Karte abholte (57.).

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier – Zimmermann, A. Hoffmann, de Wijs, Hartherz – Sobottka (77. Peterson), Piotrowski (61. Iyoha) – Narey, Appelkamp (77. Prib) – Ginczek (61. Tanaka), Hennings (85. Bozenik).

FC Ingolstadt 04: Stojanovic – Stevanovic (74. Cavadias), Antonitsch, Musliu, Franke – Sarpei (62. Linsmayer) – Bilbija (74. Sulejmani), Röhl, Gaus – P. Schmidt (62. Kutschke), Eckert Ayensa (62. Pick).

Tore: 1:0 Ginczek (4.), 2:0 Zimmermann (35.), 3:0 Narey (50.). – Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen). – Zuschauer: 14.200.