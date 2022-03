Schalke-Fans aus der Region erwarten Sieg gegen das Schlusslicht

Plus Beim Spiel in Ingolstadt werden einige Schalke-Fans aus der Region ihrem Team die Daumen drücken. Wie die Anhänger die aktuelle Situation einschätzen.

Wenn Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 am Sonntag beim Tabellenschlusslicht der 2. Bundesliga, FC Ingolstadt, gastiert, dann werden auch einige Anhänger der „Königsblauen“ aus der Region kräftig die Daumen drücken. Wir haben uns im Vorfeld unter ihnen umgehört.