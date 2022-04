0:1 gegen Paderborn: Klassenerhalt bleibt für den FC Ingolstadt eine Illusion

Der FC Ingolstadt zeigt auch im Heimspiel gegen den SC Paderborn vor allem in der Offensive eine enttäuschende Leistung und kassiert eine verdiente 0:1-Niederlage. Damit könnte der Abstieg in die 3. Liga bereits am Freitag vorzeitig feststehen.

Das Erreichen des Relegationsplatzes in der 2. Fußball-Bundesliga wird für den FC Ingolstadt 04 immer mehr zur Illusion. Am Sonntag unterlagen die Schanzer daheim dem SC Paderborn mit 0:1. Damit könnte bereits am Freitag nach dem Gastspiel in Karlsruhe der Abstieg in die 3. Liga feststehen.

Die lediglich 4219 Zuschauer im Audi-Sportpark bekamen in der ersten Hälfte sehr schwere Kost serviert. Lediglich drei Szenen im Strafraum waren zu notieren. „Das war eine zähe Veranstaltung, die nicht in die Annalen beider Vereine eingehen wird“, ordnete Paderborns Trainer Lukas Kwasniok die Partie ein. In der ersten Minute schoss Florent Muslija aus spitzem Winkel knapp am FCI-Kasten vorbei. Reihenweise verloren die Schanzer im Spielaufbau leichtfertig die Bälle. In der zehnten Minute verhinderte eine Abseitsstellung von Patrick Schmidt eine vielversprechende Ingolstädter Chance. Zudem verfehlte SCP-Stürmer Dennis Srbeny den Kasten (28.).

Partie wird nach dem Seitenwechsel lebendiger

Nach dem Seitenwechsel wurde die Begegnung etwas lebendiger. Beide Mannschaften agierten nun mit mehr Tempo und versuchten, den Führungstreffer zu erzielen. Dennis Eckert Ayensa köpfte nach einer Flanke von Florian Pick nur knapp über das Gebälk (46.). Symptomatisch für die Offensiv-Probleme des FCI stand dann Florian Pick. Nachdem sich Eckert Ayensa auf der Außenbahn durchgetankt und Pick bedient hatte, verstolperte dieser in aussichtsreicher Position das Spielgerät.

Die Ostwestfalen wurden nun immer spielbestimmender. Nach einem Schuss von Philipp Klement rettete FCI-Außenverteidiger Dominik Franke gerade noch vor der Torlinie (62.). Sechs Minuten später war es dann aber soweit: Nach einem Ballverlust von Merlin Röhl stoppte Rico Preißinger SCP-Angreifer Sbreny ungestüm im Strafraum. Schiedsrichter Alexander Sather entschied folgerichtig auf Elfmeter, den Florent Muslija sicher verwandelte (70.). „Der Bock vor dem Elfmeter darf dir einfach nicht passieren. Und wenn du vorne nicht die Torgefahr hast, sind solche Fehler tödlich“, meinte FCI-Coach Rüdiger Rehm.

FCI-Trainer Rehm kritisiert seine Offensiv-Abteilung

Mit den Einwechslungen von Stefan Kutschke, Valmir Sulejmani und Filip Bilbija versuchte der Ingolstädter Übungsleiter, das Ruder noch herum zu reißen – doch ohne Erfolg! „Wir sind offensiv einfach zu harmlos. So gewinnst du keine Spiele“, meinte FCI-Kapitän Michael Heinloth. Auch Rehm ging hinterher mit seinen Offensiv-Akteuren hart ins Gericht: „Wenn Florian Pick den Ball nicht trifft, dann gibt es dafür einfach keine Erklärung. Mit der Offensive bin ich grundsätzlich nicht zufrieden, was die Durchschlagskraft und Effektivität angeht. Ausnahme waren die Spiele in Dresden und Nürnberg.“ Rehm weiter: „Entscheidend sind der Glaube und die Überzeugung. Natürlich ist es im Keller schwer. Aber am Ende ist es auch eine Frage der Qualität. Und da müssen wir uns die Frage stellen, ob wir diese in dieser Saison tatsächlich gebracht haben.“

Die Eignung für die 2. Bundesliga blieb der FC Ingolstadt auch am Sonntag ein ums andere Mal schuldig. Nachdem sich Mitkonkurrent Erzgebirge Aue mit einem überraschenden 2:0-Sieg in Heidenheim auf den vorletzten Tabellenplatz schob und Dynamo Dresden zumindest einen Zähler gegen Holstein Kiel (0:0) einfuhr, erscheint der Abstieg in die 3. Liga letztlich nur eine Frage der Zeit.

FC Ingolstadt 04: Jendrusch – Heinloth, Antonitsch, Musliu, Franke (83. A. Poulsen) – Röhl (76. Gaus), Preißinger – Gebauer (59. Bilbija), Pick (76. Sulejmani) – P. Schmidt, Eckert Ayensa (59. Kutschke).

SC Paderborn 07: J. Huth – Yalcin (72. Heuer), Ananou, Van Der Werff, Justvan (85. Carls) – Schuster, Thalhammer (86. M. Mehlem), Klement (90.+3 Tugbenyo) – Pröger, Srbeny (86. Cuni), Muslija.

Tore: 0:1 Muslija (70./Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Alexander Sather (Grimma). – Zuschauer: 4219.