1:1 in Regensburg: Ein Punkt, der dem FC Ingolstadt nicht wirklich hilft

Der FC Ingolstadt erkämpft sich bei Jahn Regensburg zwar ein 1:1, hat aber neun Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. Tobias Schröck feiert nach langer Leidenszeit sein Comeback.

Die Hoffnung auf den Klassenerhalt des FC Ingolstadt wird zunehmend kleiner. Die Schanzer erkämpften sich zwar im Donau-Derby bei Jahn Regensburg ein 1:1, doch ein Punkt ist in der aktuellen Situation eigentlich zu wenig. Der Rückstand auf Dynamo Dresden, das den Relegationsplatz belegt, beträgt nun neun Punkte.

„Es war eine kämpferische Partie mit einem gerechten Unentschieden, wir haben alles reingelegt“, sagte Tobias Schröck, der nach langer Verletzungspause zum ersten Mal seit September für einige Minuten zum Einsatz kam. Wieder auf dem Rasen zu stehen, habe sich „sehr, sehr gut angefühlt“, meinte Schröck. Er habe viel investiert, um zurückzukehren. „Natürlich bin ich noch nicht bei 100 Prozent. Das ist aber normal, dafür fehlt die Spielpraxis.“

FC Ingolstadt geht glücklich in Führung

Die Schanzer, die die vergangenen fünf Donau-Derbys verloren hatten, standen zumeist tief und überließen Regensburg den Ball. Der Jahn, der in der Rückrundentabelle hinter dem FCI platziert ist, war zwar feldüberlegen, tat sich aber schwer, Chancen herauszuspielen. Folglich entwickelte sich ein zähes Fußballspiel. Die Bodenverhältnisse – in Regensburg hatte es den ganzen Tag geregnet – taten ihr Übriges. Den offensiv harmlosen Schanzern genügte in der ersten Halbzeit eine glückliche Aktion, um mit einer Führung in die Pause zu gehen. Christian Gebauer schlug eine Flanke, die Leon Guwara abfälschte. Der Ball flog in einer Bogenlampe über Jahn-Torhüter Alexander Meyer hinweg ins lange Eck (36.). Der FCI, der sich im Spielaufbau zahlreiche Abspielfehler leisteten, konnte sich hinten auf Robert Jendrusch verlassen. Geprüft wurde der Torhüter in erster Linie durch Distanzschüsse. In der Anfangsphase von Joel Zwartz (2.), zum Ende der ersten 45 Minuten von Benedikt Saller (40.). Die beste Regensburger Möglichkeit hatte Charalambos Makridis, der im Sechzehner zentral zum Schuss kam. Doch Jendrusch verhinderte den Ausgleich (43.).

FC Ingolstadt kassiert den Ausgleich

Die größte Chance zu erhöhen bot sich den Gästen kurz nach dem Seitenwechsel, als Florian Pick aus kurzer Distanz an Meyer scheiterte (48.). Das Spiel war weiterhin von vielen Zweikämpfen und Unterbrechungen geprägt. Spielerische Höhepunkte waren auf beiden Seiten Mangelware. Der Regensburger Ausgleich fiel beinahe folgerichtig nach einer Ecke. Im FCI-Strafraum herrschte Chaos, letztlich brachte Merlin Röhl den Ball nicht weg und Andreas Albers stocherte ihn zum 1:1 über die Linie (56.). Regensburg drückte im Anschluss auf die Führung, die Schanzer stemmten sich dagegen und ließen lange Zeit kaum etwas zu. Doch nach vorne setzten die Ingolstädter, denen eigentlich nur drei Punkte geholfen hätten, keine Akzente.

Der Jahn kam einem Treffer in der Schlussphase am nächsten. David Otto traf aus spitzem Winkel das Außennetz (89.), dann musste FCI-Verteidiger Visar Musliu im eigenen Strafraum in höchster Not klären (92.). Nach der anschließenden Ecke köpfte Benedikt Gimber an die Latte (93.). Danach war das Unentschieden, das vor allem dem FCI nicht weiterhilft, besiegelt.

Jahn Regensburg A. Meyer – Saller, Breitkreuz, J. Elvedi, Guwara (83. Kennedy) – Beste, Gimber, Besuschkow, Makridis (68. D. Otto) – Albers, Zwarts (68. Shipnoski).

FC Ingolstadt 04 Jendrusch – Heinloth, Antonitsch, Musliu, Franke – Gebauer (80. Schröck), Röhl (86. Sulejmani), Preißinger (86. Llugiqi), Pick (71. Bilbija) – P. Schmidt, Eckert Ayensa (71. Kutschke).

Schiedsrichter Florian Lechner (Neuburg) – Zuschauer 12.089 – Tore 0:1 Guwara (36./Eigentor), 1:1 Albers (56.).