Abschied nehmen beim FC Ingolstadt

Plus 14 Spieler verlassen den FC Ingolstadt. Für sie steht gegen Rostock das letzte Heimspiel für die Schanzer an. Trainer Rüdiger Rehm hofft, zum Vorbereitungsstart einen Großteil des neuen Kaders beisammen zu haben.

Abschied nehmen heißt es am Samstag (Anstoß 13.30 Uhr) beim FC Ingolstadt. Vor dem letzten Heimspiel der Saison gegen Hansa Rostock werden 14 Spieler, die den Verein im Sommer verlassen, offiziell verabschiedet.