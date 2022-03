Der Abstieg rückt näher: FC Ingolstadt unterliegt Schalke mit 0:3

Ein harmloser FC Ingolstadt verliert gegen den FC Schalke verdient mit 0:3. FCI-Trainer Rüdiger Rehm sieht Mängel in vielen Bereichen.

Der Abstieg aus der 2. Bundesliga rückt für den FC Ingolstadt immer näher. Gegen den FC Schalke 04 unterlagen schwache Schanzer in einem niveauarmen Fußballspiel verdient mit 0:3 und haben bei acht verbleibenden Spielen zwölf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

„Das ist zu wenig von jedem Einzelnen“, sagte FCI-Trainer Rüdiger Rehm nach der Partie. Die Mannschaft versuche zwar alles, „aber es kommt einfach nicht mehr dabei heraus“. Einfache technische Fehler bei Pässen und Flanken, dazu falsche Entscheidungen bei Umschaltmomenten, Rehm hatte viel zu kritisieren. Auch die Zweikampfintensität habe nicht gepasst. „Das Wollen ist schon da. Aber wir müssen die Duelle auch gewinnen, Fußball ist kein Schach“, sagte der Trainer.

Für beide Mannschaften zählte eigentlich nur ein Sieg. Der FC Schalke peilt die Rückkehr in die Bundesliga an, hatte vor Spielbeginn sieben Zähler Rückstand auf die begehrten Plätze. Daher hatten sich die Gelsenkirchener nach der jüngsten 3:4-Pleite gegen Rostock von Trainer Dimitrios Grammozis getrennt. Sein Nachfolger Mike Büskens, bisher Co-Trainer, fehlte in Ingolstadt wegen einer Corona-Infektion. Hauptverantwortlich war deshalb Matthias Kreutzer.

FC Ingolstadt agiert defensiv

Warum beide Vereine ihren Zielen hinterherlaufen, war in den ersten 45 Minuten deutlich zu sehen. Die Gäste begannen zwar offensiv und engagiert und kamen zu einer guten Kopfballchance durch Torjäger Simon Terodde, der an die Latte köpfte (11.), ließen dann aber stark nach. Den Königsblauen fehlte es gegen meist tief stehende Schanzer an Kreativität und spielerischer Klasse. Die Flanken aus dem Halbfeld stellten für die Ingolstädter Innenverteidiger keine Herausforderung dar. Doch selbst fand der FCI in der Offensive praktisch nicht statt. Im Angriff stand Stefan Kutschke mal wieder in der Startelf. Sein Arbeitsauftrag war, die lang und hoch geschlagenen Bälle mit dem Kopf zu verlängern. In Umschaltmomenten offenbarten die Schanzer, warum sie offensiv das schwächste Team der Liga sind. Räume waren durchaus vorhanden, doch Laufwege und Abstimmung passten nicht, die Angriffe liefen daher ins Leere. Halbchancen hatten lediglich Florian Pick, der es aus der Distanz versuchte (18.), und Nico Antonitsch, der nach einer Ecke über den Querbalken köpfte (22.). „Wir haben unseren Plan gut umgesetzt, sind kompakt gestanden und haben die Räume eng gemacht“, sagte Rehm zu ersten Hälfte.

FC Ingolstadt kassiert drei Gegentreffer

Der FC Schalke kam verbessert und druckvoll aus der Kabine. Terodde verpasste nach einem Freistoß den Ball zunächst noch knapp (52.), dann gingen die Gelsenkirchener in Führung. Der kurz zuvor eingewechselte Rodrigo Zalazar, der für deutliche Belebung sorgte, kam im Sechzehner nach einem Abpraller zum Abschluss und traf flach ins Eck zum 0:1 (55.). Der FCI fand in der zähen Partie auch nach dem Rückstand in der Offensive keine Mittel. Einzig Filip Bilbija kam zu einer Chance, schoss aber in die Arme von Schalkes Torhüter Martin Fraisl (64.).

Auch die Gäste setzten wenig Akzente, legten aber nach einem Standard das 0:2 nach (71.). Nach einer Ecke von Zalazar kam Malick Thiaw mit dem Fuß zum Abschluss, der Ball wurde noch von Kutschke abgefälscht und trudelte ins Tor. Das nun souveräne Schalke legte noch das 0:3 nach (81.). Der starke Zalazar konnte unbedrängt Flanken, in der Mitte fühlte sich niemand für Dominik Drexler zuständig, der unbedrängt einschob. Rehm musste letztlich eingestehen: „Die Qualität von Schalke ist besser als unsere.“ Erst als das Spiel entschieden war, kam der FCI zu seiner besten Chance. Kutschke scheiterte jedoch allein vor dem Tor an Fraisl (86.).

„Es ist eine scheiß Saison“, sagte Rehm noch. „Wir sind in einer prekären Situation, müssen den Blick aber nach vorne richten.“

FC Ingolstadt 04 Stojanovic – Gebauer, Antonitsch, Musliu, Franke – Linsmayer (62. Preißinger), Röhl – Bilbija, Pick (74. Eckert Ayensa) – P. Schmidt (62. Sulejmani), Kutschke. FC Schalke 04 Fraisl – Thiaw, Kaminski - Ranftl (52. Zalazar Martinez), Itakura (87. Lode), Calhanoglu – Flick (87. Idrizi), Drexler (82. Pálsson), Churlinov – Bülter (82. Pieringer), Terodde.

Schiedsrichter Felix Zwayer (Berlin) – Zuschauer 7593 – Tore 0:1 Zalazar Martinez (55.), 0:2 Thiaw (71.), 0:3 Drexler (81.).