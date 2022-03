2. Liga

vor 33 Min.

FC Ingolstadt: 20 Punkte als Zielvorgabe

Zähes Ringen: Dennis Eckert Ayensa (vorne) muss mit dem FC Ingolstadt einen Zehn-Punkte-Rückstand aufholen, um noch in der Liga zu bleiben. Am Sonntag spielen die Schanzer bei Fortuna Düsseldorf.

Plus Rüdiger Rehm ist vor der Partie bei Fortuna Düsseldorf bewusst, was der FC Ingolstadt in den verbleibenden zehn Spielen leisten muss, um weiter an den Klassenerhalt zu glauben.

Von benjamin sigmund

Der Glauben an den Klassenerhalt des FC Ingolstadt schwindet von Woche zu Woche. Die Spiele werden weniger, der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf weiterhin zehn Punkte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen