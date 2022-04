2. Liga

FC Ingolstadt als Stolperstein?

Plus Die bereits abgestiegenen Schanzer können den Hamburger SV aus dem Aufstiegsrennen nehmen. Was Trainer Rüdiger Rehm von seiner Mannschaft im Saisonendspurt fordert.

Von benjamin sigmund

Auch wenn der FC Ingolstadt bereits als Absteiger aus der 2. Fußball-Bundesliga feststeht, wird das Interesse am Spiel am Samstag (13.30 Uhr) deutschlandweit groß sein. Grund sind nicht die Schanzer selbst, sondern der Gegner. Der Hamburger SV kämpft darum, nach inzwischen vier Jahren in der Zweitklassigkeit in die Bundesliga zurückzukehren.

