FC Ingolstadt: Echte Hoffnung oder Durchhalteparolen?

Plus Rüdiger Rehm sagt vor dem Spiel des FC Ingolstadt bei Holstein Kiel, dass er weiter an den Klassenerhalt glaubt. Doch die Auftritte der Mannschaft sprechen gegen eine Aufholjagd.

Die Aussagen, die beim FC Ingolstadt getätigt werden, klingen erst mal nur noch wie Durchhalteparolen. „Der Glaube ist immer noch da, da könnt ihr mich auch für verrückt halten“, sagte Trainer Rüdiger Rehm bei der Pressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag (13.30 Uhr) in Kiel etwa.