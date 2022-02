FC Ingolstadt: Nur die Tabelle passt nicht

Plus Unter Rüdiger Rehm hat sich der FC Ingolstadt stabilisiert, ist seit drei Spielen ungeschlagen. Dennoch ist der Rückstand auf den Relegationsplatz seit seinem Amtsantritt gewachsen. Wie die Schanzer gegen St. Pauli bestehen wollen.

Als Rüdiger Rehm Anfang Dezember neuer Trainer des FC Ingolstadt wurde, lag der Verein am Boden. Magere sieben Punkte waren unter seinen Vorgängern Roberto Pätzold und André Schubert gelungen, die Schanzer waren abgeschlagenes Tabellenschlusslicht der 2. Liga. Sieben Zähler betrug der Rückstand auf den Relegationsplatz.