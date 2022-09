0:1 in Freiburg: FC Ingolstadt enttäuscht auf der ganzen Linie

Der FC Ingolstadt kassiert bei der Zweitvertretung des SC Freiburg eine verdiente 0:1-Niederlage.

Der FC Ingolstadt schlittert in der 3. Liga immer weiter in die sportliche Krise. Nach drei Siegen zum Auftakt warten die Schützlinge von Trainer Rüdiger Rehm nun schon seit vier Partien auf einen weiteren „Dreier“. Eine Woche nach der ersten Saisonniederlage gegen den SV Wehen-Wiesbaden (2:3) mussten sich die Schanzer auch bei der Zweitvertretung des Bundesligisten SC Freiburg mit 0:1 geschlagen geben. Neben der zuletzt mageren Punktausbeute dürfte dabei vor allem auch die Art und Weise, wie sich der Zweitliga-Absteiger im Breisgau präsentierte, die Alarmglocken richtig schrillen lassen.

„Wir haben wieder nicht das auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen hatten. Auch wenn der Spielaufbau zum Teil ganz ordentlich war, konnten wir in der Offensive nicht die Aktionen kreieren, wie wir es uns vorgestellt haben“, resümierte nach dem Schlusspfiff Ingolstadt mit Abstands bester Akteur am Samstagnachmittag, Marius Funk. Auch wenn der Torhüter der Schanzer nach Wiederbeginn „schon eine gewisse Verbesserung durch die taktische Umstellung“ wahrgenommen hatte, musste er dennoch eingestehen, „dass wir es im Großen und Ganzen einfach nicht verdient haben, am Ende noch den Lucky Punch“ in Form des Ausgleichstreffers zu setzen.

Startelf-Debüt von Sulejmani erweist sich als Fehlgriff

Im Vergleich zur vorangegangenen Pleite gegen Wehen-Wiesbaden hatte Ingolstadts Coach Rüdiger Rehm seine Startelf auf einer Position verändert: Für Jalen Hawkins, der auf der Bank Platz nahm, durfte erstmals in dieser Spielzeit Valmir Sulejmani von Anfang an ran. Dies erwies sich jedoch im Nachhinein als Fehlgriff, den Rehm bereits zur Pause wieder korrigierte.

Mit Ausnahme einer Schusschance von Patrick Schmidt (8.), der von einem kurzen Zögern Benjamin Uphoffs, dem Keeper des SCF, profitierte, brachten die Gäste in der Offensive kaum etwas Gefährliches zustande. Ganz anders die U23 der Freiburger, bei denen im Mittelfeld der Ex-Ingolstädter Merlin Röhl geschickt die Fäden zog sowie im Angriff Daniel-Kofi Kyereh wirbelte. Nachdem Letzterer noch knapp vorbeigezielt (28.) beziehungsweise an Funk gescheitert war (45.) und auch Robert Wagner (45.+2) den starken FCI-Goalie nicht überwinden konnte, belohnten sich die Hausherren schließlich in der 55. Minute: Philipp Treu nutzte zunächst drei (!) Ingolstädter als Slalomstangen und hatte dann den Blick für seinen frei stehenden Teamkollegen Lars Kehl, der sehenswert zur verdienten Führung traf.

Tobias Bech trifft die Oberkante der Latte

Auch danach wirkten die Oberbayern zumeist ideenlos und brachten die SCF-Hintermannschaft kaum einmal in Bedrängnis. Lediglich Tobias Bech, der in den vorangegangenen beiden Partien jeweils doppelt getroffen hatte, kam einem FCC-Treffer nahe. Nachdem sein Freistoß jedoch nur an die Oberkante der Latte ging, blieb es letztlich bei der gerechten Ingolstädter Niederlage. (AZ)

SC Freiburg II: Uphoff – Hoti (23. J. Stark), Rosenfelder (65. Lee), K. Schmidt – Kübler (65. Vermeij), R. Wagner, Röhl, Treu – Kehl (79. Braun-Schumacher), Kyereh (79. Furrer), Guttau.

FC Ingolstadt 04: Funk – Costly (88. Rausch), Musliu, Brackelmann, Franke – Schröck – Sarpei (88. Civeja), Sulejmani (46. Hawkins) – Bech, Testroet (80. Butler), P. Schmidt.

Tore: 1:0 Kehl (55.). – Schiedsrichter: Lukas Benen (Nordhorn). – Zuschauer: 1000.