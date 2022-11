1:2 beim SC Verl: Der nächste Rückschlag für den FC Ingolstadt

Eine Woche nach der Heimpleite gegen Viktoria Köln verliert der FC Ingolstadt auch beim SC Verl mit 1:2. Allerdings haben die Schanzer auch Pech, dass ihnen ein regulärer Treffer wegen Abseits aberkannt wird.

Enttäuschung im Lager des FC Ingolstadt: Durch die 1:2-Niederlage am Samstag gegen den SC Verl (die Partie fand in Paderborn statt) verlieren die Schanzer langsam den Anschluss an die direkten beiden Aufstiegsplätze in der 3. Liga.

Nach der 1:3-Heimniederlage am vorangegangenen Wochenende gegen Viktoria Köln verlangte Ingolstadts Trainer Rüdiger Rehm eine Reaktion seiner Mannschaft. Diese blieb das Team allerdings schuldig. Rehm hatte gegen Verl drei Änderungen in der Startelf vorgenommen. Für Patrick Schmidt begann Moussa Doumbouya, während für Rico Preißinger Denis Linsmayer ran durfte. Zudem ersetzte Nikola Stefanovic den Youngster Arian Lluqiqi. Zum ersten Mal in dieser Saison ließ der FCI-Coach indes mit einem 3-5-2-System spielen.

Die Partie in Paderborn plätscherte lange vor sich hin, ehe Denis Linsmayers Freistoß aus 16 Metern die erste Chance für die Schanzer markierte. Sein Schuss ging an die Latte. Moussa Doumbouya, bis dato in dieser Spielzeit immer sehr bemüht, aber torlos, brachte die Oberbayern dann in Führung (23.). Nach einem Steilpass von Pascal Testroet schob er zum 1:0 ein.

Schiedsrichter-Fehlentscheidung verhindert Doumbouyas Doppelpack

Nur drei Minuten später verhinderte eine Fehlentscheidung des Schiedsrichtergespanns um Jonas Brombacher Doumbouyas Doppelpack. Fälschlicherweise wurde auf Abseits entschieden, obwohl ein Verler dieses aufgehoben hatte. Doch damit nicht genug. Die Hausherren nutzten kurz darauf bei einer Ingolstädter Ecke (!) die Unordnung der gegnerischen Defensive, um auszugleichen. Vinko Sapina schickte am SCV-Strafraum mit einem langen Ball seine Mitspieler Nico Ochojski und Nicolas Sessa auf die Reise. Letzterer bediente schließlich Ochojski, der zunächst noch am gut parierenden Schlussmann Marius Funk scheiterte, dann aber im zweiten Versuch einschob (34.). Einen Rückpass von Dominic Franke in die Füße von Verls Vari Otto ließen die Ostwestfalen unbestraft. Der Schuss ging über den Kasten.

FCI-Offensive findet im zweiten Abschnitt kaum noch statt

Im zweiten Durchgang war von der FCI-Offensive kaum noch etwas zu sehen. David Kopacz sowie im Nachsetzen Pascal Testroet (73.) hatten die einzige Großchance der Gäste. Fehlende Ideen in der Offensive und unkoordiniertes Defensivverhalten sollten sich schließlich rächen. Nach einem bereits geklärten Freistoß machte Michel Stöcker den Ball nochmals „scharf“. Cyrill Akono lenkte diesen mit den Haarspitzen ins Tor (79.). „Bis zum Ausgleich haben wir gut verteidigt. Beim 1:1 waren wir naiv. Und dann kriegen wir so ein dreimal abgefälschtes Ding an Freund und Feind vorbei“, analysierte Denis Linsmayer.

Acht Minuten vor dem Schlusspfiff versuchte Rehm mit drei Offensiv-Wechseln (Tobias Bech, Patrick Schmidt und Justin Butler), doch noch einen Punkt zu entführen. Verls vermeintliches 3:1 durch Cyrill Akono wurde wegen Abseits aberkannt. Dem FCI gelang offensiv nichts mehr.

Der Abseitstreffer sorgte nach der Partie zwar für reichlich Diskussionen. Aber Rehm führte auch andere Gründe an, warum sein Team letztlich ohne Zähler den Heimflug antreten musste: „Das vermeintliche 2:0, das uns aberkannt wurde, tut weh. Aber wir müssen mit eigenen Toren den Deckel drauf machen.“

SC Verl: N. Thiede – Ochojski (90. Knost), Mikic, Paetow, Stöcker – Corboz, Sapina, N. Sessa (85. Wosz) – Grodowski (65. Stellwagen), Wolfram (46. Akono) – Otto (85. Pululu).

FC Ingolstadt 04: Funk – Costly, Musliu, Brackelmann, Franke (65. Llugiqi) – Sarpei, Stevanovic (90. Hawkins) – Kopacz, Linsmayer (85. Bech) – Testroet (83. P. Schmidt), Doumbouya (83. Butler).

Tore: 0:1 Doumbouya (23.), 1:1 Ochojski (34.), 2:1 Akono (79.). – Schiedsrichter: Jonas Brombacher (Bad Urach). – Zuschauer: 705.