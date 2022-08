2:2 in Essen: FC Ingolstadt kommt mit „blauem Auge“ davon

Nach einer schwachen ersten Halbzeit liegt der FC Ingolstadt beim Aufsteiger Rot-Weiß Essen mit 0:2 zurück. Dank eines starken Schlussspurts und Doppelpacks von Tobias Bech steht letztlich ein 2:2-Remis.

Mit einem „blauen Auge“ ist Fußball-Drittligist FC Ingolstadt am Samstagnachmittag bei seinem Gastspiel in Essen davongekommen. Beim bis dato Tabellenletzten und Aufsteiger Rot-Weiß Essen kamen die Schützlinge von Cheftrainer Rüdiger Rehm nach einem 0:2-Pausenrückstand durch einen starken Schlussspurt noch zu einem 2:2-Unentschieden. Ganz nebenbei kassierten die Schanzer in ihrem fünften Saisonspiel auch noch die ersten beiden Gegentore.

„Letztlich sind wir natürlich sehr, sehr froh über diesen Punktgewinn sowie die Tatsache, dass wir nach wie vor ungeschlagen sind“, resümierte Rehm, der sich vor allem mit der Darbietung seiner Truppe in den ersten 45 Minuten überhaupt nicht einverstanden zeigte. „Damit können wir überhaupt nicht zufrieden sein. Wir haben in dieser Phase nicht unser Gesicht gezeigt beziehungsweise waren nicht präsent genug. Unser Gegner hat hingegen alles investiert und es gut gemacht“, so Rehm weiter.

Gastgeber gehen bereits in der achten Minute in Führung

Erschwerend kam aus FCI-Sicht freilich hinzu, dass die Hausherren bereits nach acht Minuten in Führung gingen. Bei einer Flanke von Simon Engelmann sprang der Ball aus kurzer Distanz an den ausgestreckten Arm von Ingolstadts Angreifer Patrick Schmidt, der im eigenen Strafraum verteidigte. Nach kurzem Zögern zeigte Schiedsrichter Lars Erbst zum Leidwesen der Gäste auf den ominösen Punkt. Eine harte, aber sicherlich auch vertretbare Entscheidung. RWE-Abwehrchef Felix Bastians behielt die Nerven und traf zum 1:0.

Ein Treffer, der den mit lediglich einem Zähler und zwölf Gegentoren gestarteten Einheimischen sichtlich Sicherheit und Selbstvertrauen gab. Und sie legten sogar nach. Nach einem schönen Diagonalball sowie einer Kopfballverlängerung von Moritz Römling hatte RWE plötzlich Überzahl. Diese spielten sie durch Vorlagengeber Isaiah Young und den Torschützen Simon Engelmann eiskalt aus – 2:0 (32.).

„Insgesamt waren wir im ersten Durchgang nicht nahe genug an den Gegenspielern dran. Das hat einfach nicht gereicht, sodass die beiden Gegentreffer für unseren Auftritt auch in Ordnung gingen“, meinte FCI-Einwechselspieler Tim Civeja und ergänzte: „Nach dem Seitenwechsel sind wir gut reingekommen, haben Gas gegeben und uns am Ende mit den zwei Toren noch belohnt.“

Ingolstadt nach dem Seitenwechsel deutlich verbessert

Auch wenn die Oberbayern im zweiten Abschnitt tatsächlich wesentlich konzentrierter, konsequenter und bissiger wirkten, mussten sie bis in die Schlussphase hinein warten, ehe ihnen mit einem „Doppelschlag“ der Ausgleich gelang. Verantwortlich hierfür zeichnete sich ein Akteur, der erst vor wenigen Wochen aus Dänemark (Viborg FF) verpflichtet worden war: Tobias Bech! Erst profitierte der 20-jährige Däne von einem missglückten Klärungsversuch der RWE-Hintermannschaft (84.). Dann köpfte er eine Vorlage des eingewechselten Arian Llugiqi zum 2:2 ins Essener Gehäuse und rettete seinem neuen Team damit zumindest noch einen Zähler.

Rot-Weiß Essen: Golz – Heber, Bastians, Herzenbruch, Römling (82. Plechaty) – Ennali (81. Voelcke), Tarnat, Eisfeld, Kefkir – Young, Engelmann (73. Berlinski).

FC Ingolstadt 04: Funk – Costly (64. Rausch), Musliu, Brackelmann (64. Civeja), Franke – Hawkins (90.+3 Sulejmani), Schröck, Sarpei – Bech, Testroet, P. Schmidt (64. Butler).

Tore: 1:0 Bastians (9./Handelfmeter), 2:0 Engelmann (32.), 2:1 Bech (84.), 2:2 Bech (88.). – Schiedsrichter: Lars Erbst (Gerlingen). – Zuschauer: 14.000.