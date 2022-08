2:3 gegen Wehen-Wiesbanden: Slapstick-Eigentor besiegelt Pleite des FC Ingolstadt

Trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung muss sich der FC Ingolstadt dem SV Wehen-Wiesbaden am Ende mit 2:3 geschlagen geben. Trainer Rüdiger Rehm kritisiert seine Mannschaft nach dem Schlusspfiff.

Hätte es am Samstagnachmittag im Audi-Sportpark noch eine ganz bestimmte Szene gebraucht, die den (gebrauchten) Arbeitstag des FC Ingolstadt im Heimspiel gegen den SV Wehen-Wiesbaden am besten charakterisierte, wäre die 73. Minute dafür geradezu prädestiniert gewesen.

Eine verunglückte SVW-Flanke fing Ingolstadts Schlussmann Marius Funk – zumindest aus Sicht des Linienrichters – noch vor der Torauslinie ab, um anschließend mit dem Ball in den Händen diese noch zu überschreiten. Den daraus resultierenden Eckball klärte die FCI-Hintermannschaft unzureichend genau vor die Füße des völlig frei stehenden Sebastian Mrowca. Sein Schuss aus zehn Metern fand über den Innenpfosten den Weg zu Funks Kopf, von wo aus das Spielgerät letztlich im Kasten der Schanzer zur 3:2-Führung für die Gäste landete.

So unglücklich die Entstehung dieses Gegentreffers letztlich auch war– die Schanzer hatten sich diesen sowie die Tatsache, dass das Team des ehemaligen FCI-Cheftrainers Markus Kauczinski damit diese Begegnung endgültig drehte, selbst zuzuschreiben. „Nach den zurückliegenden Partien habe ich es mir abgewöhnt, den Schiedsrichter zu kritisieren“, sagte der jetzige Ingolstädter Coach Rüdiger Rehm, der sich vielmehr seine Mannschaft vorknöpfte: „Wir müssen uns an die eigene Nase fassen, diese Standardsituation deutlich konsequenter verteidigen und besser spielen. Insgesamt war das heute gerade auch von unseren erfahrenen Akteuren schlichtweg zu wenig, um eine solche Partie zu gewinnen.“

Ingolstadts Neuzugang Tobias Bech trifft erneut per "Doppelpack"

Dabei hatten sich seine Schützlinge im ersten Abschnitt noch als „Meister der Effizienz“ erwiesen. Aus zwei Möglichkeiten hatte Neuzugang Tobias Bech – wie schon in der Vorwoche beim Gastspiel in Essen – zwei Treffer erzielt. Zunächst schloss der 20-jährige Däne eine schöne Einzelleistung mit einem platzierten Schuss aus 14 Metern zur Führung ab (21.). Dann köpfte er auch noch eine starke Testroet-Flanke unbedrängt aus kurzer Distanz zum 2:0 in die Maschen (37.). Kurzum: Die Schanzer waren bereits frühzeitig auf der Siegerstraße eingebogen, obwohl die eigene Leistung bis dahin laut Rehm „keine 2:0-Führung widergespiegelt“ habe. Der Vorwurf des FCI-Fußballlehrers: „Wenn man schon mit 2:0 führt, dann erwarte ich, dass wir das auch annehmen und insgesamt noch präsenter und griffiger werden.“

Doch genau das Gegenteil schien der Fall. Nur 120 Sekunden nach Bechs „Doppelpack“ konnte SVW-Abwehrspieler Ahmet Gürleyen eine Goppel-Flanke unbedrängt aus zehn Metern zum 1:2-Anschlusstreffer einköpfen (39.). „Zum einen haben wir das Gegentor viel zu schnell nach unserem 2:0 bekommen. Zum anderen haben wir dann im zweiten Durchgang nicht die Zweikampfhärte an den Tag gelegt, die es in der 3. Liga einfach braucht“, resümierte ein sichtlich enttäuschter Marius Funk.

Der FC Ingolstadt verliert immer mehr den Faden

Der FCI-Schlussmann musste mit ansehen, wie seine Vorderleute im weiteren Verlauf immer mehr den Faden verloren und sowohl dem Ball als auch den Gegenspielern zumeist hinterherliefen. Offensiv fanden die Schanzer bis auf einen Drehschuss von Patrick Schmidt (60.) so gut wie überhaupt nicht mehr statt, da sie anstatt eines spielerischen Ansatzes in erster Linie auf das Motto „Hoch und weit bringt Sicherheit“ vertrauten. Aber auch das ging am Ende schief. Nachdem zuerst Benedict Hollerbach den inzwischen verdienten 2:2-Ausgleich für die Kauczinski-Truppe erzielt hatte (66.), gab das unglückliche Funk-Eigentor (73.) den Hausherren schließlich den Rest.

FC Ingolstadt 04: Funk – Costly (64. Rausch), Musliu, Brackelmann, Franke (84. Llugiqi) – Schröck (27. Preißinger) – Sarpei (84. Sulejmani), Hawkins – Bech, Testroet, P. Schmidt (64. Butler).

SV Wehen-Wiesbaden: Lyska – Reinthaler, Carstens, Gürleyen (76. Mockenhaupt) – Goppel, Mrowca, E. Taffertshofer, Ezeh – Wurtz (90. Fechner) – Hollerbach (80. Prtajin), Froese (80. Brumme).

Tore: 1:0 Bech (21.), 2:0 Bech (37.), 2:1 Gürleyen (39.), 2:2 Hollerbach (66.), 2:3 Funk (73./Eigentor). – Schiedsrichter: Florian Exner (Münster). – Zuschauer: 3472.