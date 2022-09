FC Ingolstadt feiert ein besonderes Wiedersehen

Plus Der FC Ingolstadt gastiert bei Dynamo Dresden und trifft auf seinen langjährigen Kapitän Stefan Kutschke. Wie Trainer Rüdiger Rehm den Stürmer stoppen will und warum ein Erfolg beim Mitabsteiger wichtig wäre.

Fünf Jahre spielte Stefan Kutschke für den FC Ingolstadt. Er war Kapitän, feierte mit dem Verein Erfolge und erlebte mit zwei Abstiegen schmerzliche Momente. Im Sommer dann trennten sich die Wege, der 33-Jährige kehrte in seine Heimat zu seinem Ex-Klub Dynamo Dresden zurück.