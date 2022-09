3. Liga

17:15 Uhr

Rehm will den Profis des FC Ingolstadt „Beine machen“

Könnte nach seiner frühen verletzungsbedingten Auswechslung gegen Wehen-Wiesbanden am Samstag beim SC Freiburg II ins Team zurückkehren: Ingolstadts Kapitän Tobias Schröck (links).

Plus Der Cheftrainer des FC Ingolstadt, Rüdiger Rehm, hat die Gründe für die drei Spiele andauernde Sieglos-Serie ausgemacht. Was sich in der Auswärtspartie beim SC Freiburg II ändern soll.

Von Roland Geier

Nach drei Siegen zum Saisonauftakt in der 3. Liga schwächelt der FC Ingolstadt plötzlich. Es folgten zwei Unentschieden sowie zuletzt eine Niederlage gegen den SV Wehen/Wiesbaden (2:3). Am Samstag (14 Uhr) gastieren die Schanzer nun beim Tabellendritten SC Freiburg II.

