45 Minuten „Urlaubsstimmung“

Strecke von Gietlhausen nach Bergen beinhaltet 70 Höhenmeter und führt durch den Wald

Von Niklas Golling

Das Nordic-Walking hat sich in Deutschland längst zum attraktiven Volkssport entwickelt. Auch in unserer Region erfreut es sich nach wie vor großer Beliebtheit – was zweifelsohne auch daran liegt, dass es bereits seit etlichen Jahren drei wunderschöne Walking-Strecken gibt. Den ersten Rundkurs, der im Jahr 2006 entstand, mit Start und Ziel am „Englischen Garten“ haben wir bereits in unserer Mittwochsausgabe vorgestellt.

Im zweiten von insgesamt drei Teilen unserer kleinen Serie wollen wir nun das „Walking-Erlebnis“ zwischen Gietlhausen und Bergen etwas unter die Lupe nehmen:

lStrecke Gietlhausen – Bergen: Diese rund fünf Kilometer lange Route ist – bewertet mit der Schwierigkeit „Mittel“ – der anspruchsvollste der drei Wege. Während die anderen beiden Routen kaum Höhenunterschiede haben, müssen hier insgesamt 70 Höhenmeter überbrückt werden. Die Startpunkte sind entweder an der Kirche Gietlhausen an der Ortsausfahrt Richtung Bergen oder am Ortseingang Bergen. Größtenteils verläuft der Weg im Wald. Insgesamt braucht man beim Walken der Strecke rund 45 Minuten.

Im letzten Teil dieser Serie werden wir in einer unserer kommenden Ausgaben noch die Strecke „Englischer Garten“ vorstellen.

