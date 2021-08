6:0 in Feldkirchen: FC Illdorf macht das halbe Dutzend voll

Plus Gerbl-Schützlinge kommen beim SC Feldkirchen zu einem ungefährdeten 6:0-Erfolg. Erleichterung im Lager des SV Sinning, der gegen den VfR Neuburg II seinen ersten Saisonsieg feiert.

Einen souveränen 6:0-Erfolg feierte der FC Illdorf in der A-Klasse Neuburg beim SC Feldkirchen. Den ersten Sieg konnte auch der SV Sinning bejubeln.