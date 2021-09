A-Klasse Neuburg: Einseitige Angelegenheiten

Plus Der FC Zell/Bruck gewinnt beim TSV Ober-/Unterhausen mit 5:0, der SV Grasheim besiegt Feldkirchen mit 6:0. Beim SV Sinning läuft beim 0:7 in Waidhofen wenig zusammen.

