A-Klasse Neuburg

21:38 Uhr

A-Klasse Neuburg: Lahmes Kellerduell oder Derby-Feuerwerk?

Gefordert: Willi Keller (links), hier im Zweikampf mit Weicherings Daniel Kreller, tritt mit dem SV Sinning beim TSV 0ber-/Unterhausen an.

Plus Willi Keller will mit dem SV Sinning beim TSV Ober-/Unterhausen den zweiten Saisonsieg einfahren. Wie dabei eine Aussprache in der Mannschaft helfen soll.

Von Niklas Golling

Nach den vergangenen beiden hohen Niederlagen in der A-Klasse Neuburg gegen Spitzenreiter Grasheim (0:5) und den Tabellenzweiten Waidhofen (0:7) dürfte das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten bei der Mannschaft des SV Sinning nicht gerade hoch sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen