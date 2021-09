A-Klasse Neuburg: SV Sinning ärgert im Derby den Favoriten

Plus FC Illdorf kommt im Heimspiel gegen die Keller-Truppe über ein 1:1-Remis nicht hinaus. Während der SV Grasheim weiter souverän auftritt, kassiert der FC Zell/Bruck im Verfolgerduell eine Packung.

Der SV Grasheim zieht in der A-Klasse Neuburg weiter seine Kreise. Auch im Heimspiel gegen den Aufsteiger SV Bertoldsheim kamen die Lilaweißen zu einem ungefährdeten Sieg. Im Verfolgerduell kassierte der FC Zell/Bruck in Waidhofen eine 1:5-Packung.