A-Klasse Neuburg: Turbulentes Spiel in Sinning

Plus SVS dreht gegen Weichering zunächst einen 0:2-Rückstand, muss aber in der 98. Minute den 3:3-Ausgleich hinnehmen. SV Bertoldsheim feiert gegen den TSV Ober-/Unterhausen einen Kantersieg.

Der SV Grasheim bleibt nach einem 3:1-Sieg beim FC Zell/Bruck Tabellenführer der A-Klasse Neuburg. Ein turbulentes Spiel bekamen die Zuschauer beim 3:3 zwischen dem SV Sinning und dem SV Weichering zu sehen.