A-Klasse Neuburg: „Verstärkte“ Lilaweiße siegen im Stadtderby

Plus VfR Neuburg II feiert gegen den SC Feldkirchen einen klaren 6:0-Erfolg. Während der FC Zell/Bruck in Illdorf seine erste Niederlage kassiert, bleibt Aufsteiger SV Bertoldsheim weiter ungeschlagen.

Seine erste Saisonniederlage musste der FC Zell/Bruck in der A-Klasse Neuburg beim FC Illdorf hinnehmen. Weiter ungeschlagen bliebt dagegen Aufsteiger SV Bertoldsheim nach dem 5:2-Sieg in Weichering.