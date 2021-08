A-Klasse Neuburg

Der SV Grasheim jubelt auch im Derby

Jubelnde Grasheimer, konsternierte Brunnener: Durch den 4:1-Erfolg im Derby gegen die DJK stehen die Lilaweißen weiter verlustpunktfrei an der Tabellenspitze der A-Klasse Neuburg.

Plus Bauer-Truppe dreht im Heimspiel gegen die DJK Brunnen in den zweiten 45 Minuten auf und kommt am Ende zu einem verdienten 4:1-Erfolg. TSV Ober-/Unterhausen kassiert herbe 1:7-Klatsche.

Nach dem zweiten Spieltag in der A-Klasse Neuburg stehen mit dem SV Grasheim und FC Zell/Bruck nur noch zwei Mannschaften mit der maximalen Punktausbeute an der Tabellenspitze. Auf ihre ersten Zähler müssen dagegen der SV Weichering, TSV Ober-/Unterhausen und SV Sinning weiterhin warten.

