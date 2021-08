FC Zell/Bruck: Personell dezimiert gegen die „Wundertüte“

Plus Der FC Zell/Bruck muss im Duell mit dem VfR Neuburg 2 auf einige Stammkräfte verzichten. Wie Trainer Patrick Schmidt den Gegner einschätzt und welches Saisonziel sich die Rotweißen gesteckt haben.

Aus Sicht von Patrick Schmidt war es das „erwartet schwere Stück Arbeit“, das seine Truppe am vergangenen Sonntag beim Gastspiel in Bayerdilling zu absolvieren hatte. „In der ersten Hälfte sind wir nicht als Team aufgetreten, haben zu wenig miteinander kommuniziert und die meisten zweiten Bälle verloren“, berichtet der Spielertrainer des A-Klassisten FC Zell/Bruck. Logische Konsequenz war ein verdienter 0:2-Pausenrückstand.