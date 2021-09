A-Klasse Neuburg

vor 37 Min.

Kellerkrimi in der A-Klasse Neuburg

Plus Adil Purisevic will mit dem TSV Ober-/Unterhausen am Samstag beim SC Feldkirchen die ersten Punkte der Saison einfahren. Was seine Mannschaft dafür besser machen muss.

Von Niklas Golling

Noch ist es früh in der Saison und Adil Purisevic, der Trainer des TSV Ober-/Unterhausen, lässt sich vom Fehlstart in die Spielzeit kaum etwas anmerken. Dabei stehen trotz des Ziels, oben mitzuspielen, nach sechs Spielen null Punkte auf dem Konto des A-Klassisten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen