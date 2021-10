Peter Leimser: „Training ist für den Erfolg entscheidend“

Weicherings Trainer Peter Leimser spricht Klartext. Was er von seiner Mannschaft in den kommenden Wochen erwartet.

Auch am vergangenen Wochenende konnte der SV Weichering nichts Zählbares mitnehmen. Damit ist der A-Klassist nunmehr seit drei Partien ohne Punkt. Für Peter Leimser war der Spielverlauf bei der 0:3-Niederlage gegen die DJK Brunnen jedoch nicht so eindeutig, wie es das Ergebnis hergibt. „Wir haben zwar schlecht angefangen und hätten nach zehn Minuten schon 0:2 zurückliegen können. Allerdings haben wir bis zur Halbzeit drei Hochkaräter vergeben. Auch nach der Pause waren wir die bessere Mannschaft, während Brunnen nicht ins Spiel gekommen sind.“, meint der 51-Jährige und führt an: „Leider haben wir die guten Chancen allesamt nicht genutzt. Über weite Strecken waren wir aber mindestens gleichwertig.“

Neben der mangelnden Chancenverwertung kritisiert der Trainer vor allem eines: „Seit Wochen ist die Trainingsbeteiligung bei uns mehr als mangelhaft. Natürlich haben wir den einen oder anderen Langzeitverletzten. Aber in den letzten Jahren hat uns immer die konstant gute Trainingsarbeit und die Verfügbarkeit eines breiten Kaders ausgezeichnet. Das geht mir etwas ab.“

Und auch die nächsten Aufgaben werden zunächst nicht leichter. Mit dem SV Waidhofen wartet beim Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) ein Aufstiegsaspirant. Danach geht es zum bislang ungeschlagenen Spitzenreiter aus Grasheim. „Waidhofen ist mit Grasheim die Torfabrik der Liga. Natürlich sind wir da krasser Außenseiter“, meint der Weicherings Coach und fügt an: „Ich habe meinen Jungs aber gesagt, dass man mit der richtigen Einstellung auch gegen einen Aufstiegsanwärter gewinnen kann.“

Trotz der Mammutaufgabe, die auf die SVW-Defensive zukommen wird, will man sich nicht nur auf’s Verteidigen konzentrieren: „Es war nie unsere Ausrichtung, sich nur hinten reinzustellen. Wir brauchen uns auch nicht zu verstecken. Das Entscheidende wird sein, diesmal die wenigen Möglichkeiten, die wir bekommen, auch zu nutzen. Nur dann können wir etwas mitnehmen.

Etwas Zählbares will der Coach vor allem in den zwei verbleibenden Spielen vor der Winterpause, wenn die Gegner BSV Berg im Gau II und TSV Ober-/Unterhausen aus dem Tabellenkeller heißen, mitnehmen: „Wenn wir wieder halbwegs komplett sind, müssen wir dort unsere Punkte einfahren.“ Schließlich wägt sich Leimser mit seiner Mannschaft noch nicht in Sicherheit, was den Klassenerhalt angeht: „Wir haben zwar einen soliden Vorsprung. Allerdings kann sich durch eine Siegesserie in kurzer Zeit vieles ändern. Außerdem haben wir inoffiziell als Saisonziel zumindest einen einstelligen Tabellenplatz ausgegeben.“

Mit einem Blick auf das Klassement ist auch dieses Ziel für den derzeit Zwölften nicht in weiter Ferne. Dafür muss sich, wenn es nach dem Trainer des SVW geht, zunächst der Gedankengang seiner Mannschaft ändern: „Wir sind keine Stammtischmannschaft und wir müssen verstehen, dass ein Trainingsbetrieb für Erfolg im Fußball, egal in welcher Spielklasse, entscheidend ist.“

lDie weiteren Partien im Überblick: Bereits am Samstag (15 Uhr) eröffnet VfR Neuburg II gegen den TSV Ober-/Unterhausen den zwölften Spieltag. Am Sonntag trifft dann die DJK Brunnen auf den SC Feldkirchen, während der SV Grasheim beim FC Illdorf gastiert. Neben dem Heimspiel des SV Weichering gegen den SV Waidhofen, spielt der SV Bayerdilling gegen den BSV Berg im Gau II. Der FC Staudheim wird vom SV Bertoldsheim gefordert, während der FC Zell/Bruck beim SV Sinning zu Gast ist. Alle Partien werden um 15 Uhr angepfiffen.