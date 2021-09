A-Klasse Neuburg

vor 20 Min.

SV Bertoldsheim: Offensiv zur Überraschung

Plus Spielertrainer Markus Schiele will sich mit dem SV Bertoldsheim beim SV Grasheim nicht verstecken. Was der Aufsteiger in der neuen Liga noch verbessern muss.

Von Niklas Golling

Einen „offenen Schlagabtausch“ sah Spielertrainer Markus Schiele von A-Klassen-Aufsteiger SV Bertoldsheim im Spiel am vergangenen Wochenende. Aus Sicht des 36-Jährigen leider mit dem besseren Ende für den Gegner SV Waidhofen. „Mit etwas Glück hätten wir auch einen Punkt mitnehmen können, aber unter dem Strich war der 4:2-Sieg für Waidhofen verdient.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen