A-Klasse Neuburg

vor 59 Min.

SV Grasheim: Saisonstart mit „neuem“ Gefühl

Plus Kreisklassen-Absteiger SV Grasheim zählt in dieser Spielzeit zu den Top-Favoriten. Das Bauer-Team gastiert am Sonntag in Waidhofen.

Von Dirk Sing

Wenn es um die Favoritenrolle in der A-Klasse Neuburg in Sachen Kreisklassen-Aufstieg geht, werden im Vorfeld der am Sonntag beginnenden Saison 2021/2022 vor allem drei Mannschaften immer wieder genannt: Der FC Zell/Bruck, SV Waidhofen – und natürlich der SV Grasheim! Die Mösler mussten aufgrund des „Corona-Paragrafen“ in der Spielordnung des bayerischen Fußball-Verbandes bekanntlich den bitteren Gang zurück in die A-Klasse antreten.

