A-Klasse Neuburg

21:08 Uhr

Schwierige Aufgabe für den SC Feldkirchen

Beim Spitzenreiter gefordert: Trainer Andreas Pelta gastiert mit Feldkirchen in Grasheim.

Plus Trainer Andreas Pelta sieht seine Mannschaft bei Tabellenführer SV Grasheim als klaren Außenseiter.

Von Niklas Golling

Dass der SC Feldkirchen nach sechs Spielen erst einen Punkt auf dem Konto hat, liegt laut Trainer Andreas Pelta vor allem an dem Verletzungspech, das den A-Klassisten seit Saisonbeginn begleitet: „Wir haben sehr viele Verletzte. Dazu kommen Urlauber und Schichtarbeiter, weshalb auch die Trainingsbeteiligung nicht optimal ist“, so Pelta. „Wir haben zwar immer einige Spieler im Training, jedoch sehr viele verschiedene. Das gleiche gilt für die Spiele. Wir bekommen kaum Konstanz in unser Spiel, weil immer eine andere Mannschaft auf dem Feld steht.“

