Spielabbruch in Weichering

Bauer-Schützlinge triumphieren im ersten Punktspiel beim SV Waidhofen mit 3:1. Mitfavorit FC Zell/Bruck muss beim 3:2-Erfolg in Bayerdilling zittern. Deutliche Niederlage für SV Sinning. Spiel in Weichering abgebrochen.

Mit einem 3:1-Erfolg beim SV Waidhofen untermauerte der SV Grasheim seinen Anspruch in der A-Klasse Neuburg. Auch der FC Zell/Bruck kam in Bayerdilling zu einem umkämpften 3:2-Sieg. Erster Spitzenreiter ist jedoch die DJK Brunnen, die dem SV Sinning beim 4:1 keine Chance ließ.

VfR Neuburg II – Bertoldsheim 2:2

Durch einen Treffer von Tobias Meyer in der 90. Minute kam Aufsteiger SV Bertoldsheim bei der zweiten Vertretung des Landesligisten VfR Neuburg zu einem Remis. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen bereits in der dritten Minute durch Maximilian Christl in Führung. Auch danach dominierten die Hausherren das Geschehen, versäumten es jedoch, ihre Überlegenheit bis zur 30. Minute in weitere Tore umzumünzen. Danach kam der SVB besser in die Partie und hätte das Match bis zu Pause sogar ausgleichen können. Als Rohat Isik die Führung in der 63. Minute auf 2:0 erhöhte, deuteten alle Zeichen auf einen VfR-Sieg. Doch Bertoldsheim bewies Moral. Erst verkürzte Bernhard Gebhart auf 1:2 (72.), ehe schließlich Meyer in der Schlussminute das letzte Wort in diesem Match hatte. (nr)

Kamen beim VfR Neuburg II zu einem späten Punktgewinn: Andreas Müller und der SV Bertoldsheim. Foto: Daniel Worsch

Staudheim – Feldkirchen 0:0

Bei heißen Temperaturen passte sich das Spiel von Beginn an den äußern Umständen an – nämlich langsam und ohne aufregende Szenen. Beide Mannschaften konzentrierten sich überwiegend darauf, in der Defensive gut zu stehen. Somit ging es mit einem 0:0 in die Halbzeit. Die erste richtige Chance bekamen die Zuschauer in der 60. Minute zu sehen, als Staudheim einen Freistoß bekam und die daraus resultierende Flanke durch den Strafraum segelte. Der sichtlich überraschte Staudheimer Graf bugsierte den Ball dann aus kurzer Distanz über das Tor. In der 70. Minute folgte dann die größte Möglichkeit in dieser Partie. Eine flache, scharfe Hereingabe von der linken Seite konnte der heranfliegende Simon Preis aus kurzer Distanz nicht über die Linie drücken. Somit blieb es beim für den FC Staudheim doch enttäuschenden torlosen Remis zum Auftakt. (fcs)

Illdorf – Berg im Gau II 2:1

Bereits in der zweiten Minuten gingen die Gäste nach einem Freistoß von der Mittellinie auf Johannes Steierl in Führung. In der Folge dominierten die Hausherren das Geschehen während der gesamten ersten Halbzeit und erarbeiteten sich zunehmend Torchancen. Diese starke Phase wurde in der 35. Minute mit dem Ausgleichstreffer durch Rene Reiter per Fallrückzieher belohnt. Nach dem Seitenwechsel begannen die Illdorfer stärker als die Gäste und konnten in der 55. Minute nach einem Eckball durch Christoph Meier mit 2:1 in Führung gehen. In der Folge wurde das Spiel hektischer. Beide Mannschaften agierten beinahe ausschließlich mit langen, vertikalen Bällen, was zu Chancen auf beiden Seiten führte. Am Spielstand änderte sich jedoch bis zum Ende nichts mehr. (fci)

Weichering – Ober-/Unterhausen abgebrochen

Das Spiel wurde in der 76. Minute beim Stand von 1:2 vom sehr gut leitenden Schiedsrichter Erich Fischer wegen des Unwetters abgebrochen. Unrühmlicher Höhepunkt: SVW-Keeper und Kapitän Sebastian Huber verletzte sich ohne Fremdeinwirkung schwer und musste mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht werden. (lupo)

Waidhofen – Grasheim 1:3

Einen Auftakt nach Maß erwischte der SV Grasheim in die A-Klassen-Saison 2021/2022. Die Schützlinge von Spielertrainer Tobias Bauer kamen in einem spannenden Match beim Mitaufstiegs-Konkurrenten SV Waidhofen zu einem 3:1-Erfolg. Marvin Kohou brachte die Lilaweißen in der 24. Minute durch einen Strafstoß in Führung – was zugleich den Pausenstand bedeutete! Nach Wiederbeginn trafen auch die Einheimischen per Elfmeter. Torschütze war Kevin Hauke (62.). Die Grasheimer gaben sich mit der möglichen Punkteteilung jedoch nicht zufrieden und wurden in der Schlussphase für ihre Bemühungen belohnt. Coach Tobias Bauer schoss sein Team erneut in Führung (75.), ehe quasi mit dem Schlusspfiff Marco Kutscherauer für den 1:3-Endstand sorgte. (nr)

Brunnen – Sinning 4:1

Auf verlorenem Posten war der SV Sinning in seinem ersten Punktspiel der Saison bei der DJK Brunnen. „Mann des Tages“ war dabei Brunnens Fabian Lehmer, der den SVS mit seinem Viererpack (22./51./90./90.) im Alleingang abschoss. Den Ehrentreffer für die Gäste erzielte Florian Pinter in der 68. Minute. (nr)

Bayerdilling – Zell/Bruck 2:3

Eine spannende und torreiche Begegnung sahen die rund 80 Zuschauer in Bayerdilling. Die Einheimischen erwischten den deutlich besseren Start und führten durch zwei Treffer von Patrick Hein (15./35.) zur Pause bereits mit 2:0. Die Gäste wollten sich trotz des Zwei-Tore-Rückstands nicht geschlagen geben und bäumten sich nach dem Wiederbeginn nochmals auf. Christoph Vetter (64.) und Daniel Winhard (70.) stellten innerhalb von sechs Minuten auf 2:2. Und es sollte aus Sicht des FC Zell/Bruck sogar noch besser kommen: Nach einer Winhard-Flanke bugsierte ein SVB-Akteur den Ball unglücklich ins eigene Tor. Damit war der Auftakterfolg für die Rotweißen unter Dach und Fach. (nr)