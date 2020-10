vor 34 Min.

A-Klasse Neuburg: Torhungriges Spitzentrio

SC Rohrenfels, FC Zell/Bruck und SV Waidhofen erzielen bei ihren Siegen zusammen 18 Treffer. Auch der Tabellenvierte aus Brunnen zeigt sich beim 4:1-Erfolg in Staudheim überaus souverän.

Das Spitzentrio der A-Klasse Neuburg ziehen weiter einsam seine Kreise. Sowohl der SC Rohrenfels als auch der FC Zell/Bruck und SV Waidhofen lösten ihre Aufgaben souverän. Zwei Partien mussten hingegen am Wochenende abgesagt werden. Während das Match zwischen dem SV Weichering und BSV Neuburg II kurzfristig auf den 24. Oktober (14 Uhr) verlegt wurde, konnte der VfR Neuburg II für die Partie in Illdorf keine Mannschaft stellen.

Feldkirchen - FC Zell/Bruck 1:5

Der favorisierte Gast hatte von Beginn an das Geschehen in seiner Hand und kontrollierte dieses fast nach Belieben. So gelang bereits in der achten Minute nach einer schön getretenen Ecke von Daniel Vetter dessen Teamkollege Florian Barf per Kopfball die frühe Führung. Die Fieber-Truppe konnte sich danach zeitweise etwas freispielen, ohne aber gefährlich zu werden. Es war klar zu sehen, dass das Hauptaugenmerk der Einheimischen auf die Defensive gelegt wurde. Die Zeller konnten zwar den einen oder anderen schönen Spielzug vortragen. Großchancen blieben ihnen aber verwehrt. Die Konter der Heimelf wurden meistens kurz vor dem gegnerischen Kasten sicher abgefangen.

Nach einem langen Ball aus dem Zeller Mittelfeld wurde dieser unglücklich im Strafraum verlängert und fiel etwas glücklich erneut Florian Barf vor die Füße, der dann mit etwas (zu) hohem Fuß zur 2:0-Führung einnetzte (32.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später zeigte Daniel Vetter seine Klasse, als er sah, dass der Keeper der Gastgeber etwas weit vor seinem Kasten stand und ihn zum 0:3 überlupfte. Fünf Minuten vor der Pause setzte Feldkirchen wieder einen Konter, der durch den Torwart der Zeller nur noch per Foulspiel unterbunden werden konnte. Den fälligen Strafstoß versenkte Sharif Aweys Weynade sicher zum 1:3. Fast mit dem Pausenpfiff wäre dem SCF sogar noch der Anschlusstreffer gelungen. Aber Nazari scheiterte am gegnerischen Keeper.

Nach Wiederbeginn wurde Nazari wegen wiederholten Meckerns durch den gut leitenden Schiedsrichter des Feldes verwiesen. Im Anschluss gingen es die Zeller etwas ruhiger an. So dauerte es bis zur 80. Minute, ehe sie erneut zuschlugen. Nach einem Ballverlust in der Feldkirchener Hintermannschaft traf Ebenhöh zum 1:4. Fünf Minuten vor dem Ende gelang Tobias Knoll nach einer Ecke freistehend mit dem Kopf der 1:5-Endstand. (scf)

Staudheim – Brunnen 1:4

Beide Mannschaften waren von Beginn an bemüht, ein frühes Tor zu erzielen. Dies gelang schließlich den Gästen in der achten Minute mit einem Schuss aus 18 Metern. Das Spiel blieb weiter ausgeglichen. Brunnen nutzte kurze Zeit später gleich seine zweite Chance konsequent aus und erzielte nach einer flachen Hereingabe von der rechten Seite das 0:2 (18.). Staudheim versuchte es weiterhin und kam zu einer guten Chance, bei der der DJK-Keeper den Ball gerade noch über die Querlatte lenken konnte. In der 42. Minute hatte Staudheim die bis dato größte Möglichkeit. Doch ein Kopfball aus kurzer Distanz wurde an die Latte gesetzt.

Nach dem Seitenwechsel drängte Staudheim weiter auf den Anschlusstreffer – zunächst jedoch vergebens. Besser machte es hingegen die DJK in die 60. Minute, als sie einen vorbildlichen Konter zum 0:3 nutzte, nachdem der FCS zuvor eine große Gelegenheit vergeben hatte. In der 75. Minute kamen die Gastgeber durch einen Kopfballtreffer von Sailer zum verdienten 1:3-Anschlusstreffer. Kurz danach erzielte Brunnen nach einem schönen Angriff den 1:4-Endstand (86.). (fcs)

Echsheim II – Waidhofen 5:9

Den Zuschauern wurde ein völlig verrücktes Match geboten. In der ersten Hälfte dominierte die Heimelf und ging prompt in Führung. Einen Konter verwertete Alexander Bauer eiskalt. Der 1:1-Ausgleich resultierte nach einem Eckball, den Matthias Herker per Kopf in die Maschen beförderte (4.). Einen Foulelfmeter verwandelte Gäste-Trainer Kevin Hauke zum 1:2 (6.). Kurz darauf wurde ein SVW-Verteidiger stramm angeschossen, von dem der Ball unhaltbar ins Tor flog(15.). In der 27. Minute legte Ulrich Wiedemann den Ball auf Alexander Bauer quer und dieser erzielte seinen zweiten Treffer. Bereits zwei Zeigerumdrehungen später konnte der SVE-Torwart einen starken Schuss nur zur Seite abprallen lassen. Patrick Feichtinger stand zur Stelle und staubte zum 3:3 ab. Nun nahm die Heimelf das Zepter in die Hand und erhöhte bis zur Halbzeit auf ein verdientes 5:3. Nach einem Foul traf Kapitän Philipp Landes per Elfmeter zum 4:3 (35.). Mit einem Traumtor aus 18 Metern erzielte Bauer sein drittes Tor.

Spielertrainer Kevin Hauke fand in der Pause anscheinend die richtigen Worte. Die erfahrene Mannschaft aus Waidhofen zeigte der jungen Heimelf die Grenzen auf. Severin Kugler konnte innerhalb von 20 Minuten vier Treffer (53./56./71./73.) erzielen und wurde somit im Handumdrehen zum Mann des Spiels. Patrick Hofberger durfte sich in der 76. Minute auch noch in die Liste der Torschützen eintragen. Wiederum Kugler traf drei Minuten später zum 5:9-Endstand. (sve)

Bayerdilling – Rohrenfels 0:4

In der ersten Halbzeit passierte nicht viel. Somit ging es mit einem 0:0 in die Kabine. Nach der Pause konnte der Gast durch Matthias Stegmeir in Führung gehen (54.). Fünf Minuten später erhöhte Georg Brandner auf 0:2. Erneut Stegmeir erzielte in der 73. Minute das 0:3. Kurz danach traf noch Tobias Aksentic zum 0:4 (78.). Das war auch gleichzeitig der Endstand. (nr)

