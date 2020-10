00:02 Uhr

Ab sofort fliegen die Pfeile

Die Immergrün-Schützen Grasheim bauen derzeit eine eigene Dart-Abteilung auf. Ab Herbst 2021 soll es in den Wettkampf-Betrieb gehen. Viele Ehrungen bei der Versammlung

Von Andrea Hammerl

Zufrieden mit der Vereinsentwicklung zeigte sich Schützenmeister Thomas Walter vom Schützenverein Immergrün Grasheim. Soweit die Rundenwettkämpfe stattfanden, wurden durchweg zweite und dritte Plätze von den vier Mannschaften, die im Gau unterwegs sind, erzielt – darunter auch die Bogenmannschaft, wie Sportleiterin Laura Kreitmeier berichtete. Die vierte Luftgewehr-Mannschaft kam in der Sektion Reichertshofen auf Platz sechs.

Der Mitgliederstand ist in der Bilanz um fünf auf 173 gesunken. Die Jugendabteilung besteht aus acht Jugendlichen, davon vier Aktiven, berichtete Jugendleiterin Eva Schlachtbauer. Sowohl Jugendarbeit als auch hohes Engagement und gesunde Finanzen hob zweiter Bürgermeister Werner Hecht lobend hervor. Obwohl das Vereinsheim erst 2013 eingeweiht worden war, ist es nur noch mit 10.000 Euro Schulden belastet.

Ausgefallen sind allerdings coronabedingt alle geselligen Veranstaltungen nach dem Rosenmontagsball. Besonders schade war es um das Jubiläumsfest zum 45-jährigen Bestehen. Was geplant war, stellte Festleiter Christoph Eisenhofer in einem Video vor. Im Mittelpunkt hätten die Kinder stehen sollen. Daher ist auch für den Ersatztermin am Samstag, 17. Juli, ein Familientag mit großem Kinderprogramm geplant. Abends soll eine Rockparty mit drei verschiedenen Livebands stattfinden.

Auch sportlich betrachtet wächst der Verein immer weiter. Nach erfolgreich aufgebauter Bogenschieß-Abteilung arbeitet die Schützenkameradschaft Immergrün Grasheim seit entsprechendem Vorstandsbeschluss im Juli daran, eine Dart-Abteilung aufzubauen. Die Idee hatte Beisitzer Christoph Eisenhofer. Umgesetzt wird sie federführend vom 2. Sportleiter Stefan Schaile, der schon lange hobbymäßig dartet und sich vorstellen kann, hier Führungsverantwortung zu übernehmen. Eine einfache Dartscheibe hatte schon länger im Vorraum des Schützenstandes gehangen. Kürzlich wurde nun ein Automat angeschafft, der prominent im Schützenheim steht. Für den Liga-Betrieb muss noch ein zweiter her.

Was es sonst noch braucht, haben sich die Immergrün-Schützen erst kürzlich von Konrad Meier, Vorsitzendem des DBM (Dartbund Mittelbayern) ausführlich erklären lassen. Vergangene Woche fand das erste offizielle Training statt. Ab Herbst 2021 soll es in den Wettkampf gehen.

