vor 49 Min.

Akrobatik auf zwei Rädern

Motorclub Neuburg stellt gelungene Veranstaltung mit 100 Startern auf die Beine. Michael Kluy belegt Stockerlplatz.

Von Klaus Benz

Mussten die 100 Starter aus Bayern und Österreich am ersten Tag der Veranstaltung noch unter der brütenden Hitze leiden, so verschaffte der Regen von Samstag auf Sonntag und ein paar erfrischende Schauer am Sonntag dem Ganzen etwas Erleichterung. Auch die Wertungsrichter und alle ehrenamtlichen Helfer leisteten ihr Bestes und machten somit das „ADAC-Arena-Trial“ des Motorclubs Neuburg an der Donau e.V. im ADAC und BLSV zu einem vollen Erfolg.

Vorsitzender Stefan Behr schöpfte bei der Gestaltung der Sektionen (=Wertungsprüfungen) aus dem Vollen und baute mit seinen Helfern schwierige, aber nicht unlösbare Aufgaben in das Gelände an der Sudetenlandstraße. Die verschiedenen Spuren waren farblich gekennzeichnet und somit für die vielen Zuschauer leicht erkennbar. Die Starter werden je nach bisher erreichten Leistungen in Klassen eingeteilt. Unter den 100 Startern am Samstag befanden sich 50 Jugendliche und acht Mädchen, die sich den Parcours vornahmen. Die Bereitschaft des Roten Kreuzes beobachtete aufmerksam das Geschehen, musste aber, außer einer leichten Fingerverletzung am Sonntag, nicht eingreifen.

Die Funktionäre absolvierten ihre Aufgabe fair, fehlerfrei und sehr korrekt. Kein Wunder, stammen sie doch alle aus der großen Trial-Familie, die immer wieder für Furore sorgt. Acht Starter des MC Neuburg kletterten am Samstag geschickt durch die vielseitigen Sektionen. Michael Kluy schaffte trotz großen Trainings-Rückstands am ersten Tag einen hervorragenden zweiten Platz in der Klasse „Fortgeschrittene“ (18 Starter, grüne Spur). In dieser Klasse wurde Clubkamerad Raimund Stachel 18. Einige „Fünfer“ (Fehler) warfen ihn weit zurück. In der Klasse „Spezialisten“ (14 Starter, blaue Spur) wurde Michael Speer, der Jugendtrainer des MCN, Zwölfter.

Neuburger sind mit ihren Leistungen zufrieden

„Hauptsache noch vor dem Peter Mohr vom MSC Pfatter, meinem ewigen Konkurrenten“, meinte der „Speeringer“ nach dem Wettbewerb. In der Klasse „Anfänger“ (37 Starter, schwarze Spur) hüpfte Werner Fuhr mit seiner Montesa auf Rang 23 und Oldie Michael Wesp mit der Beta auf Rang 32. Eine Freude machten die „Neulinge“ (15 Starter, rote Spur), wo Nils Kappl erfreulicher Sechster wurde und Leopold Wittmann den zwölften Platz erkämpfte. Bei den „Senioren“ (sieben Starter, 50 Prozent schwarze und 50 Prozent grüne Spur) holte sich Reinhold Stachel den fünften Platz.

Nach einer erholsamen Nacht in dem geräumigen Fahrerlager und frisch gewaschen aus dem „SPA-Bereich“ des Jugendübungsplatzes, der von der Stadt Neuburg für die Unternehmungen des MCN zur Verfügung gestellt ist, ging es in die zweite Runde des „ADAC-Arena-Trials“. Wieder warteten geschmackvolle Trophäen und wichtige Punkte zur „südbayerischen und bayrischen ADAC-Trial-Meisterschaft“ sowie zum „Alpenpokal 2019“ auf die Geländeartisten. Die exzellente Bewirtung durch das Küchenteam sorgte schon in aller Frühe für gute Laune.

Dass die Trial-Piloten viel Spaß an dem Sport haben, zeigt diese Teilnehmerin in der schwierigen Röhren-Sektion, begleitet von ihrem „Wasserträger“. Bild: Klaus Benz





Nach der Fahrerbesprechung durch Fahrtleiter Stefan Behr ging es für 99 Trial-Piloten in die Sektionen und es wurde ausnahmslos hochwertige Akrobatik auf zwei Rädern gezeigt. Spontaner Applaus der Zuschauer belohnte die hohe Kunst des Zusammenspiels zwischen Mensch und Maschine. Am Sonntag waren es 53 Jugendliche, darunter elf Mädchen, die sich die gestellten Aufgaben zur Brust nahmen. In der Klasse „Spezialisten“ (16) drehte dieses Mal Peter Mohr den Spieß um und verwies Michael Speer auf den 14. Platz. Michael Kluy blieb bei den „Fortgeschrittenen“ (16 Starter) an einer hohen Steinstufe hängen und musste seine TRS auf Kosten einer Schürfwunde seitlich abwerfen. Das kostete dem sympathischen Sportler eine gute Platzierung und er wurde Elfter.

Auch in der Klasse „Anfänger“ (34 Starter) mischte Michael Wesp die Karten neu und platzierte sich mit Rang 22 vor seinem Clubkameraden Werner Fuhr. Bei den „Neulingen“ (16 Starter) schaffte Nils Kappl am zweiten Veranstaltungstag Platz sieben. Seinem Freund Leopold Wittmann war das Glück nicht hold und er musste sich mit dem 16. Rang zufriedengeben.

Bei den „Senioren“ (sieben Starter) schaffte Michael Lehn Rang fünf und Reinhold Stachel den siebten Platz. Für ein Raunen unter den Zuschauern sorgte am Samstag Tobias Baptist, der in der Elite-Klasse als einziger Starter eine atemberaubende Leistung bot. Aber auch die Kleinsten, die mit ihren Automatik-Motorrädern, teilweise mit Elektroantrieb, durch das Gelände wuselten, um die Trial-Luft aufzusaugen.

Hervorzuheben ist die Disziplin der Teilnehmer und deren „Wasserträger“ (Helfer), der enorme Fleiß aller Helfer und die fehlerfreie Leistung der Wertungsrichter. Sie wurden bestens verpflegt und mit ausreichend Getränken versorgt, damit die äußeren Bedingungen erträglicher wurden. Die Siegerehrungen führte der „Chef“ zusammen mit seinem Stellvertreter Florian Benz kompakt durch und alles in allem waren die Aussagen der Beteiligten mit „Super Veranstaltung! Tolle Stimmung! Faire Bedingungen! 1-a-Versorgung!“ sehr treffend umschrieben.

Themen Folgen