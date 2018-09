vor 32 Min.

Alexander Bauer wird Zweiter Lokalsport

Bei der offenen Stadtmeisterschaft schafft es der Jugendspieler des BSV Neuburg in seiner Klasse auf das Podest. Wie die anderen Spieler des Gastgebers abgeschnitten haben

Von Michael Jungwirth

Neuburg Bereits zum 52. Mal hat die offene Neuburger Stadtmeisterschaft im Tischtennis stattgefunden. Das Turnier wird traditionell von Spielern aus ganz Bayern genutzt, um sich vor Beginn der neuen Saison mit anderen Tischtennis-Begeisterten zu messen.

So kamen auch heuer wieder 130 Damen und Herren nach Neuburg in die Dreifachturnhalle. Auffällig war einmal mehr, dass gerade im Jugendbereich die Teilnehmerzahlen in den jüngsten Jahren rückläufig sind. Um die Jugendkonkurrenzen attraktiver zu gestalten, wurde deshalb diesmal nach Spielstärke und nicht nach Altersklassen eingeteilt.

Bei den Jungen/Mädchen A gewann Fabian Frankl (DJK SV Fürth) vor Anna Ledwoch (TSV Erding 1862). Erfreulich aus Neuburger sicht war der zweite Platz von Alexander Bauer (BSV Neuburg) bei den Jungen/Mädchen B hinter Ludwig Kreitmaier (FC Bayern München). Auch bei den Erwachsenen wurden die Damen und Herren zusammengelegt. Bei den Damen/Herren D wurde sogar Evelyn Merkle-Wudi (TSV Neutraubling) Zweite hinter Alexander Bartl (TSV Waltrudering). In der C-Klasse gewann Sebastian Höcht (TSV Unterpfaffenhofen-Germering) vor Klaus Jungfer (TSV Ottobrunn). Der krönende Abschluss des Turniers war das Finale der Damen/Herren A. Es setzte sich am Ende der favorisierte George Tunde Shoneye (SSV Ulm) vor Michael Tomasik (SV Zuchering) durch.

Ergebnisse

Damen/Herren Leistungsklasse A Doppel 1. Fischer S./Klaiber P. (TSV 1863 Schwabmünchen); 2. Kern M./Tomasik M. (SV Zuchering 1937). Damen/Herren Leistungsklasse A Einzel 1. Shoneye George Tunde (SSV Ulm 1846); 2. Tomasik Michael (SV Zuchering 1937). Damen/Herren Leistungsklasse B Doppel 1. Brückner, J./Höchsmann, R. (TSV Georgensgmünd); 2. Brosowski D./Krauss O. (SV Zuchering 1937). Damen/Herren Leistungsklasse B Einzel 1. Elsayes Ziad (TSV Milbertshofen); 2. Geiger Rudolf (SC Hermaringen). Damen/Herren Leistungsklasse D Doppel 1. Dutschke A./Wittmann W. (MBB SG Manching/SV Zuchering 1937); 2. Bergmeier F/König M. (MBB SG Manching/SV Zuchering 1937). Damen/Herren Leistungsklasse D Einzel 1. Bartl Alexander (TSV Waldtrudering); 2. Merkle-Wudi Evelyn (TSV Neutraubling). Jugend A Doppel 1. Frankl F./Rettenberger M. (DJK SV Furth); 2. Greif, L./Ledwoch, A. (SV Gündlkofen/TSV Erding 1862); 3. Dobraj L./Rein M. (BSV Neuburg/Donau). Jugend A Einzel 1. Frankl Fabian (DJK SV Furth); 2. Ledwoch Anna (TSV Erding 1862); 4. Dobraj Labeat (BSV Neuburg/Donau). Damen/Herren Leistungsklasse C Doppel 1. Jungfer K./Riedel H. (TSV Ottobrunn/TTC Retzelfembach); 2. Ehrensperger, T./Studtrucker, R. (TSV Bäumenheim). Damen/Herren Leistungsklasse C Einzel 1. Höcht Sebastian (TSV U’pfaffenhofen-Germering); 2. Jungfer Klaus (TSV Ottobrunn). Jugend B Doppel 1. Fürsich B./Kreitmaier L. (BSV Neuburg/Donau / FC Bayern München); 2. Herzog M./Scheerer M. (SC Lenting / TSV Neufahrn/Ndb. e.V.); 3. Amrein F./Bauer A. (BSV Neuburg/Donau). Jugend B Einzel 1. Kreitmaier Ludwig (Bayern München); 2. Bauer Alexander (BSV Neuburg/Donau); 4. Fürsich Ben (BSV Neuburg/Donau).

