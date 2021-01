vor 32 Min.

Alexander Gerbl wird Trainer beim FC Illdorf

A-Klassist verpflichtet für die Saison 2021/2022 einen neuen Spielercoach. Bis zum Ende der laufenden Punktrunde übernimmt Matthias Köhler.

Fußball A-Klassist FC Illdorf ist bei der Suche nach einem neuen Trainer für die Saison 2021/2022 fündig geworden. Die Abteilungsleitung um Spartenchef Philipp Brucklachner konnte Alexander Gerbl vom Kreisklassisten SV Echsheim verpflichten.

Mit Gerbl bekommt der FCI einen starken Defensivspieler, der bereits einige Jahre Erfahrungen als Trainer sammeln konnte. So war er unter anderem sechs Jahre in der Jugend des FC Ehekirchen tätig, bevor er zur Saison 2018/2019 als spielender Co-Trainer zum SV Echsheim wechselte. Nun will Gerbl seine ersten Schritte als Chefcoach im Herrenbereich gehen. Als Spieler gelang ihm beim FC Ehekirchen der Sprung von der Kreisklasse bis hinauf zur Landesliga.

Gespräche über die Besetzung des Co-Trainer-Postens laufen bereits

Gerbl wird seinen neuen Posten nach der Saison 2019/2021 antreten und mit seinem aktuellen Verein SV Echsheim die laufende Spielzeit beenden. Die Position des Assistenten ist aktuell noch nicht besetzt. Doch erste Gespräche zur Besetzung dieser Position laufen bereits.

Die FCI-Verantwortlichen mussten in Sachen Trainer-Verpflichtung tätig werden, nachdem man sich zur Winterpause vom bisherigen Coach Josef Meier und dessen Co-Spielertrainer Benjamin Mang getrennt hatte. In den verbleibenden Partien der noch laufenden Saison wird mit Matthias Köhler ein alter Bekannter die Illdorfer Herrenmannschaften betreuen. (nr)

