14.03.2020

Alle hören auf, eine Sportart macht weiter

Der Sport steht still. Schützen absolvieren noch einen Wettkampf

Nachdem im Basketball und Volleyball die Saison wegen des Coronavirus bereits ausgesetzt wurden (wir berichteten), haben nun weitere Sportarten nachgezogen. Die Schützen haben noch einen Wettkampftag angesetzt. Danach ist ebenfalls Schluss.

Schießen

Der Schützengau Pöttmes-Neuburg trägt an diesem Wochenende die vorerst letzte Runde aus. Am Sonntag wird der Gauvorstand beschließen, die Saison danach zu unterbrechen, sagte Gauschützenmeister Alois Helfer auf Nachfrage. Auch wenn es im Schießsport keinen „körperlichen Kontakt“ gebe, „können wir uns nicht gegen die Anweisung verschließen, dass soziale Kontakte möglichst gemieden werden sollen“, so Helfer. Außerdem hat der BSSB sämtliche Bezirkstage in Bayern abgesagt. Auch die Bezirksmeisterschaften wurden ausgesetzt.

Handball

War Neuburgs Abteilungsleiter Christian Wuka am Donnerstagnachmittag im Gespräch mit der Neuburger Rundschau noch davon ausgegangen, dass die für Samstag in Eichstätt angesetzte Herren-Partie planmäßig stattfinden wird, folgte nun doch das „Aus“. Der Bayerische Handball-Verband beendete den Jugend-Spielbetrieb vorzeitig beziehungsweise setzte die Senioren-Punktrunde zunächst einmal bis zum 19. April aus. „Danach soll die Situation neu bewertet und entschieden werden, ob die restlichen Begegnungen noch durchgeführt werden können“, berichtet Tobias Westermaier, Spielleiter der Männer-Bezirksklasse Nord-West, in der der TSV Neuburg auf Tore- und Punktejagd geht. Intern haben die Neuburger zunächst einmal bis einschließlich 2. April sämtliche Trainingseinheiten abgesagt.

Kegeln

Der Spielbetrieb auf Landes-, Bezirks- und Kreisebene wurde ausgesetzt. Die Entscheidung gilt ab sofort. Weitere Informationen über die Fortsetzung des Spiel- und Meisterschaftsbetriebes im BSKV sollen die Vereine sobald wie möglich erhalten.

Tennis

Die Begegnungen des Mannschaftswettspielbetriebs in der laufenden Winterrunde werden bis zum 19. April 2020 ausgesetzt. Über eine etwaige Wiederaufnahme der noch ausstehenden Partien nach diesem Zeitpunkt erfolgt rechtzeitig eine gesonderte Information des Bayerischen Tennisverbandes. Auch Ranglisten- und LK-Turniere finden bis zu diesem Datum keine statt. Über die Austragung Sommerrunde, die im Mai beginnt, will der Verband Mitte April entscheiden.

Tischtennis

Die wird beendet. Es finden auf allen Ebenen des BTTV keine Mannschaftskämpfe mehr statt, und diese werden auch nicht mehr aufgenommen. Über die Wertung der Spielzeit wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Auch die Absage von offenen Turnieren wird empfohlen. Qualifikationsveranstaltungen im Nachwuchsbereich werden bis einschließlich 19. April abgesagt und eventuell auf spätere Termine verschoben. Das gleiche gilt für sogenannte Race-Turniere.

