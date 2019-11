vor 42 Min.

Als Spitzenreiter in die Winterpause

Der SC Rohrenfels steht vor den „Wochen der Wahrheit“. Am Sonntag bekommt es ie Truppe von Trainer Ralf Palfy zunächst mit dem immer noch ungeschlagenen FC Zell/Bruck zu tun.

Von Niklas Golling

Nachdem A-Klassist SC Rohrenfels nach vier Siegen in Folge am vergangenen Spieltag beim VfR Neuburg II (0:2) die zweite Saisonniederlage kassierte, musste der Titelanwärter auch seine zwischenzeitliche Tabellenführung abgeben. Von diesem Ausrutscher profitierte der FC Zell/Bruck, der durch ein 1:1-Unentschieden gegen den FC Illdorf am SC Rohrenfels vorbei auf den zweiten Platz ziehen konnte.

Erster Nutznießer war der SV Waidhofen, der durch einen Sieg beim TSV Ober-/Unterhausen die Spitzenposition erklomm. Da der momentan Drittplatzierte jedoch exakt gegen jene Mannschaften in den nächsten Partien antreten muss, haben die Rohrenfelser die (große) Chance, sich Platz eins aus eigener Kraft bis zur Winterpause wieder zurückzuerobern. Genau so sieht auch der Plan von SCR-Trainer Ralf Palfy aus: „Aus den verbleibenden drei Partien (Zell/Bruck, Waidhofen, BSV Neuburg II) sollen es am besten neun Punkte sein. Wenn wir uns konzentrieren und gute Leistungen abliefern, ist das auch im Bereich des Möglichen.“

Trotz einer guten Vorstellung im vergangenen Match gegen die zweite Garde des VfR Neuburg musste sich die Palfy-Truppe letztlich geschlagen geben. „Wir hatten etliche Chancen, haben es jedoch verpasst, die Tore zu schießen. Der Gegner hat durch zwei Standards seine Treffer erzielt. Insgesamt bin ich mit dem Spiel nicht unzufrieden. Die Niederlage haben wir uns allerdings selbst zuzuschreiben“, resümiert der Coach.

FC Zell/Bruck ist noch ungeschlagen

Im letzten Hinrundenspiel wartet am Sonntag (14 Uhr) mit dem FC Zell/Bruck nun die einzige noch ungeschlagene Mannschaft in dieser Spielzeit. Für Palfy kommt der Erfolg des Teams von Spielertrainer Patrick Schäffer nicht von ungefähr: „Patrick macht einen super Job als Trainer und hat seine Jungs gut im Griff. Sie kommen definitiv über das Kollektiv und gehörten für mich bereits vor der Saison zum Favoritenkreis.“ Einen großen Anteil am bisherigen Erfolg der Rohrenfelser haben die Neuzugänge Nils Lahn (BSV Neuburg) und Matthias Stegmeir (SV Karlshuld), die zusammen an über drei Viertel der Tore in dieser Saison beteiligt waren. „Die beiden bringen die Mannschaft spielerisch extrem weiter. Auch charakterlich passen sie super bei uns rein“, so Palfy. Zudem ist dieses Duo seit dieser Saison auch als Co-Trainer aktiv und hilft Palfy beim Coachen der Truppe. „Sie haben sichtlich Spaß an diesem Geschäft. Wir drei ergänzen uns sehr gut.“ Ob Torjäger Lahn auch am Wochenende seiner Mannschaft zum Sieg verhelfen kann, ist allerdings fraglich. Der 30-Jährige laboriert an Knieproblemen. Darüber hinaus gebe es noch den einen oder anderen Akteur, hinter dessen Einsatz noch ein Fragezeichen stehe.

Die weiteren Partien: Bereits am Samstag (12 Uhr) eröffnet der SV Echsheim II gegen den SC Feldkirchen den letzten Spieltag der Hinrunde. Am Sonntag ziehen um 12 Uhr der BSV Neuburg II und der TSV Ober-/Unterhausen nach. Um 14 Uhr stehen sich der SV Weichering und die DJK Brunnen sowie Spitzenreiter SV Waidhofen und die DJK Brunnen gegenüber. Parallel dazu stehen sich neben dem Topspiel des SC Rohrenfels gegen den FC Zell/Bruck noch der FC Illdorf und SV Sinning gegenüber. Der FC Staudheim gastiert darüber hinaus beim SV Bayerdilling.

