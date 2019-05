vor 6 Min.

Alt Baring Bergen sichert sich den Wanderpokal

Schützengau Pöttmes-Neuburg trägt „40/45 plus-Schießen“ aus. Wer die Titel geholt hat

Hollenbach Ein beliebter Schießwettbewerb im Schützengau Pöttmes-Neuburg ist das „40/45 plus-Schießen“. Ausrichter des letzten Durchgangs mit anschließender Siegerehrung war Tell Hollenbach. In diesem Jahr ging die Mannschaftswertung nach Alt-Baring Bergen, welche sich den Wanderpokal mit 292,2 Punkten sicherten.

Bei dem Wettbewerb, der dazu eingeführt wurde, älteren Schützen, die keine aktiven Rundenwettkämpfe mehr bestreiten, eine Möglichkeit zum Wettkampf zu bieten, erfreut sich immer größerer Beliebtheit, sodass mittlerweile auch aktive Schützen daran teilnehmen. Über 80 Schützen haben sich beim Kampf um Ringe und beste Teiler beteiligt, wobei insgesamt drei Serien an zwei Schießstätten absolviert werden mussten.

Dabei wurde in zwei Altersklassen und in den Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole, Luftgewehr-Auflage und Luftpistole-Auflage geschossen. Beim Luftgewehr Altersklasse 1 konnte sich Jürgen Specht von Tell Hollenbach mit 74,9 Punkten den Siegertitel holen. Platz 2 belegte Klaus Peter Gietl (98,0 Punkten) von Alt Baring Bergen und Platz drei ging an Manfred Daferner (102,0 Punkten) von Auerhahn Walda.

Beim Luftgewehr Altersklasse 2-5 kam keiner an Hubert Hackenberg von Alt Baring Bergen mit 61,0 Punkten vorbei. Hier ging der zweite Platz an Hans Albertus (83,0/Eichenlaub Unterstall) und der dritte an Roland Specht (89,1/Birkenlaub Klingsmoos). In der Disziplin Luftpistole kam Johann Heider von Edelweiß Münster mit 135,4 Punkten auf den obersten Stockerlplatz. Platz zwei belegte Anna Schramm (138,2 Punkte/Edelweiß Münster), gefolgt von Herbert Wittmann (172,6 Punkten/Edelweiß Thierhaupten).

In der Disziplin Luftgewehr-Auflage sicherte sich Albert Wiedemann von den Weinbergschützen Mauern mit 74,8 Ringen die Siegertrophäe. Platz zwei ging an Konrad Heugemeir (142,2 Punkten/Edelweiß Münster) und Rang 3 an Karl Fuchs (199,2 Punkten/Kgl. Priv. FSG Neuburg). In der Disziplin Luftpistole-Auflage belegte den ersten Platz Franz Hadinger von Kgl. Priv. FSG Neuburg mit 83,7 Punkten. Platz zwei ging an Gerhard Fabritius (158,4 Punkten/Kgl. Priv. FSG Neuburg) gefolgt von Vitus Förg (166,5 Punkten/Schützenfreunde 1870 Burgheim). In der Mannschaftswertung, hier werden die besten drei Schützen aus allen vier Disziplinen gewertet, holte sich der Schützenverein Alt-Baring Bergen mit 292,2 Punkten den Wanderpokal. Hier waren die erfolgreichen Schützen Hubert Hackenberg (61,0 Punkte), Klaus Peter Gietl (98,0 Punkten) und Sixtus Stemmer (133,2 Punkten). Platz zwei ging an die Hausherren von Tell Hollenbach mit 331,1 Punkten um die Schützen Jürgen Specht (74,9 Punkte), Johann Böck (115,2 Punkten) und Martin Förg (141,0 Punkten). Auf Platz drei kam Donauperle Bergheim mit 344,5 Punkten um die Schützen Gerhard Gerstner (109,0 Punkte), Frank Sauerlacher (111,9 Punkten) und Willibald Gerstner (123,6 Punkten). (tbb)

